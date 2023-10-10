Хавбек «Зенита» Васильев: «Хотим взять 6 чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

Дмитрий Васильев рассказал о желании «Зенита» повторить достижение «Спартака».

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто, повредил ситуации (улыбается). Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», – сказал полузащитник « » в эфире программы «Футбол России».

После 11 проведенных туров Мир «Зенит» набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

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