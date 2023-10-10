Хавбек «Зенита» Васильев: «Хотим взять 6 чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Дмитрий Васильев рассказал о желании «Зенита» повторить достижение «Спартака».

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто, повредил ситуации (улыбается). Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», – сказал полузащитник «Зенита» в эфире программы «Футбол России».

После 11 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. 

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43 комментария

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qw6xjkwprw
Провинциальные комплексы?
+84
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+68
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Дмитрий Коротаев
Ответ qw6xjkwprw
Провинциальные комплексы?
Да 😁
+42
-7
+35
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igls54
Разве команда Навального становилась шесть раз чемпионом России?
+21
-2
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Шемберасы Гнидерса
Сегодня официальный Международный день бездомных. Праздник команды, которую нельзя называть
+14
0
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Aleksey Yashin
Хотел узнать что за футболист. Профиль игрока:
Дмитрий Васильев 2004.
Киборг какой-то видимо.
+10
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Мукунку хороший
Ответ Zenith forever
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Чистота залог здоровья! Зря пренебрегаете этим правилом)
+10
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Alex Rhea
Ответ qw6xjkwprw
Провинциальные комплексы?
у них даже в гимне клуба слова про Спартак - если соперник Спартак, ты не забывай своих атак.
Весь клуб существует лишь для того, чтоб на них Спартак внимание обратил
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sanek_rabona
Ответ Валерий Анташов
Болельщики Спартака самые активные респонденты на ветках Зенита, настолько он им безразличен. Середняки тяжело переживают, что не они чемпионы.
Почему-то в ваших ветках постоянно фигурируют темы о Спартаке, думаю вам стоит лучше начать с себя.
+9
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qw6xjkwprw
Ответ Alex Rhea
у них даже в гимне клуба слова про Спартак - если соперник Спартак, ты не забывай своих атак. Весь клуб существует лишь для того, чтоб на них Спартак внимание обратил
Ну так факт
+5
0
+5
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majestic1980
"Несхоже для нашей команды", но небезызбежно
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Lada-Greta
Как же вас корежит-то. Называть нельзя, а равняться на Спартак надо?
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Кирилл Романьков
Ответ трахтенберг месть коней
а приютить?)
Так вокзалы же есть и теплотрассы. Хотя говорят там стадион арендуют за 1₽
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Кирилл Романьков
Ответ Zenith forever
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Ну не плачь, тебе дельный совет дали, а ты уже истеришь
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krokodilych
Ответ majestic1980
"Несхоже для нашей команды", но небезызбежно
"Мне недаром что вручили эту грамоту, поскольку я не понаслышке достоин этой награды!" ©
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qw6xjkwprw
Ответ will21
Питер не провинция. Москва - бывшая провинция
Чего? Москва? У фанатика зенита полыхает в одном месте
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sokur66@yandex.ru
Опять комплексы провинциальные
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qw6xjkwprw
Ответ gjc5xksd5m
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Так чел, я типо без юмора? Типо я реально ущемился? Тут только ты не выкупил прикола
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Михон Мясной
Ответ schwein
Хорошая, между прочим, шутка. Правда борщи все равно бомбить будут.
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Михон Мясной
Ответ schwein
Это говорят мне болельщик клуба, чья медиа служба считает актуальным и смешным анонсировать матче с Зенитом использовав образ бездомного человека.
А кто говорил, что это делалось ради смеха? Исконное прозвище болельщиков зенита. Не негров же изображать или индейцев в перьях. Ролик должен быть понятным. Так что да, актуальность на первом месте.
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трахтенберг месть коней
Ответ Кирилл Романьков
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а приютить?)
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Николай Рвачев
Ответ Алексей Петров
Что еще за хавбек Васильев и какую команду нельзя называть?
Кто это такой? Возьмите интервью у обслуживающего персонала. А что?
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карабашка
Это кто такой?
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brig_Mercury
Ответ igls54
Разве команда Навального становилась шесть раз чемпионом России?
да, по бескомпромиссности. Полное не принятие союзников и оппонентов.
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nikolakovalenko@mail.ru
Похоже на ВВ намекает, его команда уже сколько лет на вершине. мечтать не вредно.
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Filipp Gorski
Эти слова Васильева напоминают Гарри Поттера и сами знаете кого 😄
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