Хави про 1:0 с «Сосьедадом»: «Мы заслуживали победы над «Реалом», сегодня – возможно, нет. Футбол порой необъясним. Но мы набрали драгоценные 3 очка»

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Хави Ла Лига Педри Футбол

Хави допустил, что ничья была бы более справедливым итогом матча с «Сосьедадом».

«Барселона» победила со счетом 1:0 в матче Ла Лиги, забив на 92-й минуте.

«Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились. Но порой футбол необъясним. На прошлой неделе мы заслуживали победы [над «Реалом»], а сегодня, возможно, нет.

Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.

Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически.

Педри изменит лицо команды в ближайших матчах», – сказал главный тренер «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

17 комментариев

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Кирилл
Сегодня прям отскочили - Сосьедад был лучше большую часть матча, но не дотерпел.

Но как же Илкай увидел забегание Араухо и вложил ему в голову буквально !
И спасибо МАТШу что стоял сегодня стеной, без него не было бы этой победы.

А к самому Хави очень много вопросов и его выбору схемы на последние матчи: Канселу покупали в защиту, а играет в нападении, Кунде который матч косячит уже..
Надеюсь, с возвращением всех травмированных состав изменится.
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Serdida Orayew
последних 10 минут могло бы и не быть если бы не МАТШ... куда вы катитесь ребята... уберите уже Леву целиком, продайте его арабам, дайте время Феррану и молодым, скоро ещё и Роке.. от Канселу больше пользу на позиции ПЗ чем ПВ...
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XavIniesta2008-2015
Я думаю, что про возвращение Педри Хави абсолютно верно сказал. Ещё и Де Йонг скоро восстановится. С четвёркой Педри, Гюндоган, Де Йонг, Канселу Барселона сможет себе позволить совершенно иной уровень креатива и устойчивости под прессингом. Думаю, что в ближайших матчах можно будет это почувствовать
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GuruFutbola
Все правильно, но и справедливости ради, соперник сегодня был на 2 головы выше, здесь уже возить его 90 минут как реал не получилось
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King_X
Ладно
Я там ёрничал на соседней ветке, скажет ли Хави про отскок на последних (и 2 удара в створ только с 87 сек)

Но он адекватен, последовательно сказал
Не предъявишь
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Tristan...
Потеряли очки там, где обязаны были брать даже без половины основы и взяли очки там, где откровенно фартануло.
Этот Реал доставил больше хлопот, чем маргариновая пародия на топ клуб
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ XavIniesta2008-2015
Странно ждать чего-то великолепного от Лёвы, когда он только восстановился от травмы, а плохая игра команды держала его на сухом пайке Нужно создавать больше моментов и играть смелее. А по такой игре даже Холланд потеряется, не то что Роке и Ферран
Тут вопрос немного в другом: этот парень делает на поле что угодно: толкается, пинается, бодается, но только не открывается, как следует. А для нападающего это свежий воздух. Сегодня его заменил Ферран и сразу пошло какое-никакое, но движение впереди. Хоть активность какая-то. То ли Хави его неправильно использует, то ли сам поляк настолько сильно сдал. Более того, он перестал реализовывать и те немногие, но железные моменты, чего за ним не наблюдалось в Баварии.
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