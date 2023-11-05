Хави про 1:0 с «Сосьедадом»: «Мы заслуживали победы над «Реалом», сегодня – возможно, нет. Футбол порой необъясним. Но мы набрали драгоценные 3 очка»
Хави допустил, что ничья была бы более справедливым итогом матча с «Сосьедадом».
«Барселона» победила со счетом 1:0 в матче Ла Лиги, забив на 92-й минуте.
«Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились. Но порой футбол необъясним. На прошлой неделе мы заслуживали победы [над «Реалом»], а сегодня, возможно, нет.
Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.
Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически.
Педри изменит лицо команды в ближайших матчах», – сказал главный тренер «Барселоны».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но как же Илкай увидел забегание Араухо и вложил ему в голову буквально !
И спасибо МАТШу что стоял сегодня стеной, без него не было бы этой победы.
А к самому Хави очень много вопросов и его выбору схемы на последние матчи: Канселу покупали в защиту, а играет в нападении, Кунде который матч косячит уже..
Надеюсь, с возвращением всех травмированных состав изменится.
Я там ёрничал на соседней ветке, скажет ли Хави про отскок на последних (и 2 удара в створ только с 87 сек)
Но он адекватен, последовательно сказал
Не предъявишь
Этот Реал доставил больше хлопот, чем маргариновая пародия на топ клуб