Хави про 1:0 с «Сосьедадом»: «Мы заслуживали победы над «Реалом», сегодня – возможно, нет. Футбол порой необъясним. Но мы набрали драгоценные 3 очка»

Хави допустил, что ничья была бы более справедливым итогом матча с «Сосьедадом».

«Барселона» победила со счетом 1:0 в матче Ла Лиги, забив на 92-й минуте.

«Послевкусие потрясающее. Мы играли не лучшим образом, много мучились. Но порой футбол необъясним. На прошлой неделе мы заслуживали победы [над « »], а сегодня, возможно, нет.

Мы плохо начали игру, но набрали драгоценные три очка. Однако нам нужно прибавлять.

Мы создавали мало моментов, чувствовали себя неуютно, это очевидно. Ничьей для нас было мало. В последние 10 минут мы были лучше готовы физически.

изменит лицо команды в ближайших матчах», – сказал главный тренер «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!