Шахтер — Барселона: прогноз на матч 07.11.2023, Лига Чемпионов

Спустя две недели команды встречаются в ответном поединке. Теперь уже матч будет домашним для «Шахтера», правда пройдет он в немецком Гамбурге. Обе команды с момента первой игры провели по два матча, у обеих они были ответственными с сильными соперниками. Горняки одержали две победы, каталонцы могут быть менее довольны собой — по одной победе и поражению. Если исходить из поединка двухнедельной давности, то фаворит очевиден. Перед первым матчем «Барселона» столкнулась с проблемами. Несколько ведущих игроков были травмированы и дисквалифицированы. У поклонников «Шахтера» была некоторая надежда, что команда воспользуется ситуацией, если, конечно, есть амбиции по поводу из группы, тем более уже три очка в запасе было. Получилось так, что, действительно, у «Шахтера» есть амбиции по выходу из группы, но они ограничиваются Лигой Европы.

Тренер блаугранас Хави отчасти выпустил на поле резервистов, у «Шахтера» был основной состав, но действовали они осторожно и с опаской. Игроки «Барселоны» тоже никуда не торопились будучи уверенными, что свое возьмут. Так оно и получилось. В первом тайме с интервалом в восемь минут хозяева усилиями Феррана Торреса и Фермина Лопеса забили два мяча, и стало понятно, что украинская команда не отыграется. При этом ни о каких высоких скоростях в матче или обилии опасных моментов речи не шло. Складывалось впечатление, что это товарищеская игра, а не групповая стадия Лиги Чемпионов. Будем надеяться, что «Шахтер» не смирился со своей участью и даст бой сине-гранатовым. Матч состоится на Фолькспаркштадионе, начало в 20:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1,5), ТБ 3,5

Шахтер

Горняки остались довольны, что проиграли на выезде с минимальным счетом. Все-таки во втором тайме в столице Каталонии Георгий Судаков смог отквитать один мяч, но его удар так и остался единственным в створ ворот хозяев за весь матч. Помимо всем известных внешних глобальных проблем связанных с проведением домашних матчей на нейтральных полях, а «Шахтер» уже скоро как десять лет не может играть в Донецке, в последние месяцы возникли проблемы внутренние, связанные с тренерской чехардой.

Заканчивала минувший сезон команда во главе с хорватским специалистом Игором Йовичевичем. В нынешнем сезоне ее главным тренером стал Патрик ван Леувен. Он в прошлом сезоне тренировал луганскую «Зарю». Однако вскоре начало проявляться недовольство некоторых игроков наставником. Так тоже бывает. Руководство команды встало на их сторону, и голландский специалист был отправлен в отставку. Короткий промежуток времени во главе «Шахтера» был исполняющий обязанности тренера Дарио Срна, а уже в матче с «Барселоной» командой руководил еще один хорват Марино Пушич.

Многих игроков он не знал не то что по именам, а даже в лицо. Настоящей проверкой для него стал предыдущий поединок его команды против киевского «Динамо». Если убрать за скобки качество футбола, показанное командами, то поединок проходил в упорной борьбе, шансов забить хватало как у одной, так и у другой команды, но горняки оказались удачливее. Ответный матч с «Барселоной» это совершенно другой уровень, но и сдаваться на милость фавориту тоже заранее не стоит. Перед вами результаты пяти последних матчей донецкой команды.

Премьер-лига. 03.11.2023, «Динамо» — «Шахтер» — 0 : 1

— 0 : Кубок Украины. 30.10.2023, «Виктория» — «Шахтер» — 0 : 3

— 0 : Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Барселона» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Премьер-лига. 21.10.2023, «Шахтер» — ЛНЗ — 3 : 0

— ЛНЗ — : 0 Премьер-лига. 15.10.2023, «Рух» — «Шахтер» — 0 : 2

Факты и цифры

Лучшим достижением «Шахтера» в Лиге Чемпионов является выход в четвертьфинал в сезоне 2010-2011 года

Самый большой успех на европейской арене у команды случился в 2009 году, когда она стала обладателем Кубка УЕФА

Среди бомбардиров в нынешнем сезоне лидеры Даниил Сикан и Алексей Кащук, на счету обоих по 4 забитых мяча

Сикан лидирует и среди ассистентов вместе с Александром Зубковым — по 3 результативные передачи

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Барселона

Можно было объяснить невысокий темп игры «Барселоны» в первом матче с «Шахтером» желанием Хави поберечь своих игроков перед «классико». В итоге все удалось. Не затратив большого количества сил, каталонцы достигли нужного результата, сделали еще один шаг к решению задачи по выходу из группы, а в предстоящем матче и вовсе могут решить ее, набрав очередные три очка. Правда, идеальной игру сине-гранатовых назвать нельзя. Пока у «Барсы» не всегда получается следовать рисунку игры на протяжении всего матча. Особенно против сильных соперников.

В матче с «Реалом» на своем поле удалось быстро забить, а потом диктовать свои условия сопернику, у которого в атаке мало что получалось. Так все в итоге и могло завершиться, если бы не Джуд Беллингем. Кто-то называет его голы случайными, но разве не из таких случайностей, в том числе, вырастают большие победы. Следующим соперником был еще один королевский клуб «Реал Сосьедад». Против него сложно играть любому сопернику. «Барселона» рисковала вновь потерять очки, но на последней минуте компенсированного времени Илкай Гюндоган выполнил навес в штрафную хозяев, где уругваец Рональд Араухо смог обработать его и отправить в сетку. Арбитры поначалу зафиксировали офсайд, но вмешался ВАР и определил правильность забитого мяча.

Можно сказать, тоже случайность, но теперь уже в пользу «Барсы». Нужно отдать должное Марку-Андре тер Стегену. Вратарь сделал шесть сейвов и позволил своей команде остаться на плаву до самого конца поединка. Редко бывает так, что в матчах Лиги Чемпионов соперник легче, чем на уровне внутреннего чемпионата, но сейчас у «Барселоны» именно такой отрезок. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

Примера. 04.11.2023, «Реал Сосьедад» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Примера. 28.10.2023, «Барселона» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

— 1 : Лига Чемпионов. 25.10.2023, «Барселона» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Примера. 22.10.2023, «Барселона» — «Атлетик» — 1 : 0

— «Атлетик» — : 0 Примера. 08.10.2023, «Гранада» — «Барселона» — 2 : 2

Факты и цифры

«Барселона» пять раз в своей истории становилась обладателем Кубка европейских чемпионов, последний успех датирован 2015 годом

Два сезона подряд «Барселона» не может выйти в плей-офф Лиги Чемпионов

Из шести мячей команды, забитых в первых двух турах, на счету Жоау Феликса 2 гола

Лучший бомбардир команды во всех турнирах Роберт Левандовски, на счету которого 6 забитых мячей

История личных встреч Шахтера и Барселоны

Истории противостояния «Барселоны» и «Шахтера» в этом году исполняется 45 лет, правда матчей за это время сыграно немного, всего десять. Первые поединки прошли в далеком 1978 году в рамках Кубка обладателей кубков. То двухматчевое противостояние завершилось победой сине-гранатовых, да и в целом у них более чем трехкратное преимущество по выигранным поединкам.

Победы «Барселоны» — 7

Победы «Шахтера» — 2

Ничьи — 1

Самая крупная победа «Барселоны» — 5 : 1

Самая крупная победа «Шахтера» — 2 : 0

Чаще всего команды играли на отрезке с 2004 до 2011 года, на него пришлись семь поединков. Все они были сыграны в рамках Лиги Чемпионов, кроме одного, но самого значимого. В 2009 году они играли в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда лишь в дополнительное время Педро с подачи Лионеля Месси смог забить победный мяч. Стоит отметить, что в основном поединки этих команд носят бескомпромиссный характер. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига Чемпионов. 25.10.2023, «Барселона» — «Шахтер» — 2 : 1

— «Шахтер» — : 1 Лига Чемпионов. 12.04.2011, «Шахтер» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 06.04.2011, «Барселона» — «Шахтер» — 5 : 1

— «Шахтер» — : 1 Суперкубок УЕФА. 28.08.2009, «Барселона» — «Шахтер» — 0 : 0 (д.в. 1 : 0)

— «Шахтер» — 0 : 0 (д.в. : 0) Лига Чемпионов. 09.12.2008, «Барселона» — «Шахтер» — 2 : 3

Коэффициенты букмекеров на матч Шахтер — Барселона

Несмотря на то, что «Шахтер» на этот раз принимает «Барселону», и на трибунах в Гамбурге в любом случае будет много болельщиков донецкой команды, шансов у нее будет немного. «Барселону» по большому счету устроит ничья, но сложно сказать, за счет чего горняки могут ее добиться. Разве что, как это с ними бывало ранее, при сильной недооценке со стороны Хави и его игроков устроят громкую сенсацию. Однако коэффициенты на матч говорят сами за себя. BetBoom предлагает следующие.

Победа «Шахтера» — 1,54

Ничья — 5,82

Победа «Барселоны» — 1,28

Победа блаугранас просматривается невооруженным глазом. Следует только обратить внимание на количество потенциальных голов в матче, а они обязательно будут. Ни разу еще в истории противостояния этих команд не было «сухих» матчей. Можно рискнуть и поставить на двойной шанс в отношении «Шахтера».

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