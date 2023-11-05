Боруссия – Ньюкасл прогноз на матч 7 ноября 2023, Лига чемпионов

Начинается вторая половина группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встретятся две команды, которым очень и очень тяжело в собственных чемпионатах, а их перспективы выхода из группы сейчас ещё туманные. «Боруссия» против «Ньюкасла», «шмели» против «сорок», Эдин Терзич против Эдди Хау. Кто добьётся успеха в этом противостоянии с учётом того, что команды провели совершенно разные матчи перед лигочемпионской схваткой?

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Боруссия

Кубковую игру против «Хоффенхайма» дортмундцы, скорее всего, забудут, невзирая на победу. А вот матч с «Баварией», увы, нельзя будет просто так взять и забыть, потому что четыре безответных мяча не забываются. Счёт открыл Дайо Упамекано, а Харри Кейн оформил хет-трик. Уже к 9-й минуте «шмели» проигрывали 0:2: хотя по владению мячом им в конце концов удалось сравняться, в атаке у команды Эдина Терзича царила полная беспомощность, а при обороне «Боруссия» ещё и очень много фолила. «Бавария» могла забить и больше, откровенно говоря, но и четырёх мячей хватает для такой победы. Контрольный выстрел Харри Кейн произвёл уже в компенсированное время.

Эдин Терзич признал, что шансов победить при такой игре не было от слова «совсем» и что баварцы наказывали за малейший просчёт. «Боруссия» остаётся на 4-м месте турнирной таблицы, уступая «Штутгарту» по дополнительным показаниям, и он ещё может оторваться дальше, поскольку ещё не сыграл свою встречу. «Шмелям» придётся догонять «Баварию», которая к тому же ещё и не лидер турнирной таблицы (её возглавляет «Байер»). По личным встречам в Лиге чемпионов «Боруссия» опережает «Ньюкасл», и победа может ей дать шанс отыграться весной за все свои неудачи.

Ньюкасл

Пока что дисквалификация Сандро Тонали не сказывается на результатах команды Эдди Хау. «Ньюкасл» забил три безответных мяча «МЮ» и выкинул вторую манчестерскую команду из Кубка Лиги. Ну а в АПЛ он взял верх над «Арсеналом» благодаря единственному голу Энтони Гордона, которому предшествовала подача справа и голевая передача Жоэллингтона. Гол засчитали, несмотря на утверждения, что мяч перед подачей вышел за пределы поля и что Жоэллингтон сфолил в атаке, толкнув противника. Артета в сердцах назвал это решение «позором».

После 11-го тура «Ньюкасл» занимает 6-е место в АПЛ, отставая от «Астон Виллы» на два очка, но у неё есть игра в запасе. Ему предстоит готовиться к ответной игре против «Боруссии», и многие интересуются не только тем, будет ли реванш против команды Эдина Терзича и сможет ли «Ньюкасл» продолжить борьбу за одну из двух путёвок в плей-офф (впереди ещё «Милан» и «ПСЖ», которые не смогли победить «сорок»). Не аукнется ли «Ньюкаслу» в ближайшее время не столько дисквалификация Тонали, сколько этот самый матч против «Арсенала»?

Прогноз на матч Наполи – Унион

Прогноз

Итак, начнём с анонса входных данных, которые любезно предоставил Google. Игра пройдёт 7 ноября и стартует в 20:45 по Москве на Signal Iduna Park, арене «Боруссии». Тот, кто выиграет в этой встрече, укрепит свои шансы на выход из группы Лиги чемпионов. Шансы команд на победу абсолютно равны: по 37 % на каждую из них. Ничья оценивается с вероятностью в 26%. Согласны ли с такой оценкой букмекеры? Кому отдают предпочтение они? Взглянем на примере BetBoom.

Почти совпадает оценка Google с оценкой от BetBoom. Почти, потому что у гостей есть микроскопическое преимущество, пусть и «на бумаге», как говорится. Коэффициент 2.62 на победу «Ньюкасла», 2.69 на победу «Боруссии» и 3.52 на ничью. Ничья может сыграть злую шутку с обеими командами, потому что в случае победы в параллельном матче сидящий на последнем месте «Милан» может вмешаться в борьбу и выбить обе команды из игры. Кэфы на двойные исходы предполагают, что ничьи не будет и что маленькое преимущество будет на стороне опять же «Ньюкасла»: на то, что хозяева возьмут хотя бы одно очко, предлагается кэф 1.51, на присуждение трёх очков кому-либо кэф составляет 1.31, а на то, что очками разживутся гости, он составляет 1.49. Маленькое преимущество у гостей, которым они должны ещё распорядиться.

От обсуждения исходов мы переходим к тоталам. В этот раз букмекеры взялись за отметку 2.5: тотал выше этой отметки предлагается с коэффициентом 1.74, а коэффициент на тотал ниже этой отметки достигает уровня 2.15. Для большего понимания мы предлагаем ознакомиться с пятью предыдущими матчами каждой из этих команд. Начнём с хозяев и их пяти предыдущих игр, одна из которых прошла как раз против «Ньюкасла».

20 октября. Бундеслига. Боруссия 1:0 Вердер.

25 октября. Лига чемпионов. Ньюкасл 0:1 Боруссия.

29 октября. Бундеслига. Айнтрахт 3:3 Боруссия.

1 ноября. Кубок Германии. Боруссия 1:0 Хоффенхайм.

4 ноября. Бундеслига. Боруссия 0:4 Бавария.

Тотал больше 2.5 сыграл только два раза за пять предыдущих встреч (если бы мы брали шесть встреч, то тогда попал бы и третий раз, когда был обыгран «Унион» со счётом 4:2). Впрочем, эти два имеющихся тотала побед не принесли «Боруссии», а самый крайний и вовсе вспоминать страшно. Пусть это и второе за сезон поражение команды Эдина Терзича (первое они потерпели в игре против «ПСЖ» от 19 сентября, уступив со счётом 0:2). Но высокий статус необходимо подтверждать своей игрой что против условного «Униона», что против «Ньюкасла».

Теперь пора ознакомиться с пятью предыдущими матчами «Ньюкасла» (в том числе с учётом очной встречи против «Боруссии»).

21 октября. АПЛ. Ньюкасл 4:0 Кристал Пэлас.

25 октября. Лига чемпионов. Ньюкасл 0:1 Боруссия.

28 октября. АПЛ. Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл.

1 ноября. Кубок лиги. Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас.

4 ноября. АПЛ. Ньюкасл 1:0 Арсенал.

Для «Ньюкасла» поражение от «Боруссии» четвёртое в этом сезоне 2023/2024 (до этого он на старте потерпел три поражения подряд). Но команда Эдди Хау по ходу сезона «влилась» и в последних пяти встречах трижды пробила тотал больше 2.5 (две победы и ничья): именно поэтому букмекеры предполагают, что он может быть реализован и в предстоящей лигочемпионской игре. Ну а сам факт, что «Ньюкасл» в этом сезоне завалил на лопатки и «ПСЖ» во втором туре Лиги чемпионов, и обе манчестерские команды в Кубке лиги, должен напомнить «Боруссии», что забрать три очка ей будет не так-то просто.

Если же говорить о других тоталах, то можно попытаться поставить на тотал больше 3 за 2.33 или больше 3.5 за 2.94, если Вы рассчитываете увидеть какой-нибудь условный «ремейк» недавних встреч с крупным тоталом. А можно предположить и маленький тотал: меньше 2 за 3.39 или даже меньше 1.5 за 4.5. Все же знают, что при большом игровом преимуществе порой слишком много завершающих ударов приходится в молоко. Возможно, что и сейчас всего один гол, как это было с «Арсеналом» или «Хоффенхаймом», решит исход игры.

Чтобы закрыть тему тоталов, необходимо чётко определить, какой именно тотал пробьёт каждая из команд. Шансы на возможность увидеть или не увидеть событие «обе забьют», примерно одинаковы: 1.9 против 1.93. В то же время, если ставить на отдельный тотал «хотя бы один гол команды», то шансы вполне высоки: 1.23 на формальное событие «хозяева забьют» (против 3.85) и 1.26 на тотал «Боруссии» больше 0.5; 1.22 на формальное событие «гости забьют» (против 3.95) и 1.25 на тотал «Ньюкасла» больше 0.5. И здесь тоже микроскопическое преимущество «Ньюкасла» в вопросе голов.

Если говорить о двух кэфах с наиболее близкими коэффициентами, то в отношении команды Эдина Терзича можно поставить на тотал либо больше 1.25 (за 1.8), либо меньше 1.25 (за 2.04). Тотал больше 1.5 кажется менее вероятным (2.34). В отношении команды Эдди Хау на эти три тотала цифры следующие: 1.78 на тотал больше 1.25, 2.07 на тотал меньше 1.25 и 2.31 на тотал больше 1.5. Шансы пробить тоталы с отметкой «больше» чего-либо, извините за каламбур, больше у «Ньюкасла», а вот вероятность тотала «меньше» какой-либо отметки оказывается выше у «Боруссии». Опять же это преимущество микроскопическое и заключается в паре дополнительных сотых пунктов к коэффициенту. Но оно может решить исход матча.

Продолжаем рассматривать под микроскопом коэффициенты букмекеров и переходим к пункту под названием «фора». Здесь букмекеры, исходя из равенства шансов команд, останавливаются на нулевой форе как наиболее предпочтительной: кэф на эту фору «Ньюкасла» составляет 1.9 против кэфа «Боруссии» 1.95. И опять мы видим маленькое преимущество гостей, но не стоит забывать и про возврат в случае ничьи. А способен ли кто-нибудь выиграть так, чтоб кто-нибудь сорвал куш благодаря минусовой форе? Самая простая минусовая фора (-0.5) оценивается кэфами 2.67 и 2.6 на «Боруссию» и «Ньюкасл» соответственно. Ну забивать, конечно, есть кому у обеих команд, но будет ли в виде гола реализовано игровое преимущество вообще? Может, гол станет результатом случайности (например, после розыгрыша стандартного положения)?

Мы не хотим завершать наш обзор исключительно форами, поэтому давайте в конце посмотрим те же самые индивидуальные кэфы на тех, кто может вписать свои фамилии на табло. Наиболее предпочтительными претендентами у клубов являются Каллум Уилсон с кэфом 2.75 на свой гол и Никлас Фюллькруг с кэфом 3.1 на забитый мяч. На Энтони Гордона, который своим ударом перевёл Микеля Артету в состояние «rage», коэффициент составляет 3.75. А на Марко Ройса он достигает отметки 4.333. Кстати, вероятность хет-трика от Уилсона составляет 51, и это самый маленький коэффициент на хет-трик (на Фюллькруга он достигает отметки 81)… На Кейна он был намного ниже, оставаясь при этом крупным, но Харри оправдал надежды. Мы это приводим на всякий случай: мало ли что натворят «шмели» или «чемпик».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.74, победа любой из команд (двойной шанс – победа команды 1 или команды 2) за 1.31.

В принципе, здесь нет причин играть вничью, потому что в спину обеим дышит «Милан», пусть он и пока на последнем месте. Шансы обеих команд на победу в очной схватке в целом равны, пусть и есть небольшое преимущество у «Ньюкасла». Обе могут показать хороший футбол, поэтому давайте поболеем, как говорится, за саму игру.

Где смотреть матч Боруссия – Ньюкасл

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