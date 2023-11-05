Где смотреть Шахтер – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 7 ноября
Во вторник, 7 ноября, сыграют Шахтер и Барселона в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Имтех Арена» в Гамбурге.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Шахтер – Барселона
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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