Где смотреть Шахтер – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, сыграют Шахтер и Барселона в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Имтех Арена» в Гамбурге.

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Шахтер – Барселона

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Шахтер – Барселона