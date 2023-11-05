Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года – со значительным снижением зарплаты. Он тренирует клуб 12 лет

Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года.

По данным Marca, аргентинец согласовал с мадридским клубом контракт со значительным снижением зарплаты.

Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшие несколько дней.

Напомним, тренирует « » с декабря 2011 года.

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