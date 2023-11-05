Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года – со значительным снижением зарплаты. Он тренирует клуб 12 лет
Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года.
По данным Marca, аргентинец согласовал с мадридским клубом контракт со значительным снижением зарплаты.
Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшие несколько дней.
Напомним, Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011 года.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я очень рад, что АтМ находят свою игру после неудач в прошлых сезонах и снова претендуют на победу в Примере! По-спортивному желаю успехов Диего!
Или ты узнал новое слово и пытаешься его везде вставить, чтобы казаться крутым?
Непонятно даже, как он через два года на ЧМ реализовал три из трёх при его проценте реализации в районе 60.
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