Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года – со значительным снижением зарплаты. Он тренирует клуб 12 лет

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года.

По данным Marca, аргентинец согласовал с мадридским клубом контракт со значительным снижением зарплаты.

Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшие несколько дней.

Напомним, Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011 года.

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33 комментария

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Roman
У него вроде самая большая зп в мире была среди тренеров. Решили уменьшить, видимо
+30
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takehiko
Ответ rigobersong
Отличная новость, будет и дальше унижать мчк:)))
ну зачем так про барсу
+26
-12
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Джанрука Базука
Диего Палычу уважение за лояльность
+14
-3
+11
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Oleg Melnikov
Ответ Roman
У него вроде самая большая зп в мире была среди тренеров. Решили уменьшить, видимо
К сожалению или счастью, это не так. Просто в Испании подоходный налог 50% почти. Так что на руки он и так и так получал не так много.
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JENNINGS
Диего Сименоне = «Атлетико». И наоборот. Все главные успехи матрасиков в этом веке напрямую связаны с аргентинским специалистом!
Я очень рад, что АтМ находят свою игру после неудач в прошлых сезонах и снова претендуют на победу в Примере! По-спортивному желаю успехов Диего!
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corazón blanco
Ответ Rio de Janeiro
Философия Симеоне соответствовала статусу Атлетико на момент его прихода но не соответствует АМ спустя 12 лет с его нынешними ресурсами топ-10 мирового футбола.Имхо, Мадриду нужен модный апгрейд, главным образом, стилистический, как у ТТХ и замена этого рабочего-крестьянского футбола, чтобы привлекать звёзд, что АМ уже может себе позволить.Хотел бы видеть Нагельсмана в Атлетико
Так начиная с января этого года, когда Атлетико выкупила со скидкой Гризманн и он смог принимать полноценное участие в матчах, Атлетико отошел от своего привычного стиля игры и стал играть куда в более атакующий и привлекательный футбол.
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Jadie James
Ещё и в рублях, дон Кихот современности!
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Homelender_666
Ответ atomio
Отлично. Желаю успеха и дальше первому мадридскому!
Слабый байт, переделывай:))
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GuruFutbola
Ответ Homelender_666
Слабый байт, переделывай:))
Бот, обнови словарный запас, не позорься
Или ты узнал новое слово и пытаешься его везде вставить, чтобы казаться крутым?
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<~Inter~>
Ответ Rio de Janeiro
Философия Симеоне соответствовала статусу Атлетико на момент его прихода но не соответствует АМ спустя 12 лет с его нынешними ресурсами топ-10 мирового футбола.Имхо, Мадриду нужен модный апгрейд, главным образом, стилистический, как у ТТХ и замена этого рабочего-крестьянского футбола, чтобы привлекать звёзд, что АМ уже может себе позволить.Хотел бы видеть Нагельсмана в Атлетико
Атлетико в финансов плане близко не топ 10 мирового футбола
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Vinnipukh Vinni
Ответ rigobersong
Великий тренер 2 финала ЛЧ (если бы не купленные судьи минимум в 2016м должны были брать), 2 победы в ЛЕ, 2 победы в Суперкубке Уефа с тотальным деклассом Челси и реала, 2 Ла Лиги это один из лучших тренеров в истории футбола, я его ставлю выше Венгера и не понимаю, почему величие Диего мало кто признает, а французского физрука с 3мя победами в АПЛ за 30 лет, и одним финалом ЛЧ считают каким-то топом:)) Но дядя Риго будет развеивать мифы и просвещать людей:))
Ну вообще-то там Гризманн пенальти запорол. Могли бы в основное время выиграть 2:1.
Непонятно даже, как он через два года на ЧМ реализовал три из трёх при его проценте реализации в районе 60.
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alisa dvoikina
Ответ Oleg Melnikov
К сожалению или счастью, это не так. Просто в Испании подоходный налог 50% почти. Так что на руки он и так и так получал не так много.
Что ты несёшь?
Топ зп тренеров в футболе:
1. Симеоне - 34 млн
2. Гвардиола - 22.4 млн
3. Клопп - 17.8 млн
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Blackfire999
Ответ Roman
У него вроде самая большая зп в мире была среди тренеров. Решили уменьшить, видимо
поверь, снижение связано не с такой детской причиной. Только экономика и никаких эмоций
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MrWillSee
Ответ Денис Ширинов
Интересно, а почему зп понижают?
Результаты
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Tigran Shuts
Ответ Денис Ширинов
Интересно, а почему зп понижают?
Правила испанской лиги заставляют, снижение контракта это рычаг Атлетико
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Денис Ширинов
Интересно, а почему зп понижают?
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Vitalii-Just
Побольше бы таких тренеров как Симеоне.... А то после Фергюсона и Венгера не припомню тренеров в топ клубах, которые бы работали так долго)
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cukken
Как они еще не устали друг от друга…
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cukken
Шо, опять?
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leon01
надо было сказать спасибо и отпустить...начав новую главу
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fussballer
Понижение зарплаты - бонус за лояльность.
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