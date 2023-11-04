Симеоне об 1:2 от «Лас-Пальмаса»: «Нас подвела реализация. Соперник играл очень хорошо и заслужил победу»

Диего Симеоне подвел итоги матча с «Лас-Пальмасом» (1:2) в Ла Лиге.

«Соперник играл очень хорошо и заслужил победу, а мы не смогли показать тот футбол, который хотели показать.

Ребята выложились полностью, они прилагают усилия в каждом матче и полны целеустремленности. У нас были моменты и в первом, и во втором таймах, но в этот раз реализация подвела.

Теперь нужно хорошо подготовиться к матчу чемпионов во вторник [с «Селтиком»]», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!