Симеоне об 1:2 от «Лас-Пальмаса»: «Нас подвела реализация. Соперник играл очень хорошо и заслужил победу»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Лас-Пальмас Футбол

Диего Симеоне подвел итоги матча с «Лас-Пальмасом» (1:2) в Ла Лиге.

«Соперник играл очень хорошо и заслужил победу, а мы не смогли показать тот футбол, который хотели показать.

Ребята выложились полностью, они прилагают усилия в каждом матче и полны целеустремленности. У нас были моменты и в первом, и во втором таймах, но в этот раз реализация подвела.

Теперь нужно хорошо подготовиться к матчу Лиги чемпионов во вторник [с «Селтиком»]», – сказал главный тренер «Атлетико».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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