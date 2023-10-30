«Атлетико» и Симеоне обсуждают продление контракта на 3 года

Диего Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико».

По информации COPE, мадридский клуб обсуждает с тренером продление соглашения на 3 года. При этом в договор будет включен пункт, согласно которому стороны смогут расторгнуть его в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов.

Аргентинский специалист возглавляет « » с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Мадридцы занимают 3-е место в турнирной таблице текущего сезона , набрав 25 очков после 11 туров.

Лидируют «Реал» и «Жирона» (по 28 очков), однако «Атлетико» провел на одну игру меньше.

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