«Атлетико» и Симеоне обсуждают продление контракта на 3 года
Диего Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико».
По информации COPE, мадридский клуб обсуждает с тренером продление соглашения на 3 года. При этом в договор будет включен пункт, согласно которому стороны смогут расторгнуть его в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов.
Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.
Мадридцы занимают 3-е место в турнирной таблице текущего сезона Ла Лиги, набрав 25 очков после 11 туров.
Лидируют «Реал» и «Жирона» (по 28 очков), однако «Атлетико» провел на одну игру меньше.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Думаю продлит.
Все что нужно знать об этом чемпионате))
Диего - лучшее, что было и есть с «Атлетико» в этом веке. Однозначно продлевать!