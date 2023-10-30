«Атлетико» и Симеоне обсуждают продление контракта на 3 года

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико».

По информации COPE, мадридский клуб обсуждает с тренером продление соглашения на 3 года. При этом в договор будет включен пункт, согласно которому стороны смогут расторгнуть его в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Мадридцы занимают 3-е место в турнирной таблице текущего сезона Ла Лиги, набрав 25 очков после 11 туров.

Лидируют «Реал» и «Жирона» (по 28 очков), однако «Атлетико» провел на одну игру меньше.

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16 комментариев

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Тухель
Так Атлетико сейчас играет в один из самых красивых футболов в Примере, в этом конечно большая заслуга Хави и Анчелотти, но и заслуга Симеоне в этом есть.
+17
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+14
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KMR
Индеец устроился мега комфортно. 3-и места берет и топ по зарплате.
Думаю продлит.
+10
-1
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BZB
Чтобы не говорили, Симеоне-это лучшее, что происходило с матрасами.
+7
-2
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Lindeman
Ответ corazón blanco
Казалось, что Симеоне нужно было уходить на пике славы, после успеха в 2021 году, когда он выиграл чемпионат Испании в Интер, тем более тогда как раз ушел Конте и можно было снизить зарплату ради Интера, ведь он неоднократно признавался, что хотел бы возглавить его. И это казалось идеальный момент, потом неудачный сезон был у Атлетико и все начали его поливать, вспоминать, что он самый высокооплачиваемый тренер в мире. Но начиная с января этого года Атлетико играет в отличный, комбинационный, атакующий футбол. Во многом конечно благодаря тому, что Сересо продавил все-таки свою позицию по Гризманну, не выпускав его в первой половине матчей, чтобы не платить Барселоне полную сумму и добился огромный скидки. И затем уже Антуан стал показывать пожалуй лучший свой футбол в карьере, сейчас за ним очень приятно наблюдать, настоящий лидер и легенда Атлетико. Как впрочем и Диего Симеоне.
Смешал всё, что можно.
+4
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corazón blanco
Ответ Тухель
Так Атлетико сейчас играет в один из самых красивых футболов в Примере, в этом конечно большая заслуга Хави и Анчелотти, но и заслуга Симеоне в этом есть.
Казалось, что Симеоне нужно было уходить на пике славы, после успеха в 2021 году, когда он выиграл чемпионат Испании в Интер, тем более тогда как раз ушел Конте и можно было снизить зарплату ради Интера, ведь он неоднократно признавался, что хотел бы возглавить его. И это казалось идеальный момент, потом неудачный сезон был у Атлетико и все начали его поливать, вспоминать, что он самый высокооплачиваемый тренер в мире. Но начиная с января этого года Атлетико играет в отличный, комбинационный, атакующий футбол. Во многом конечно благодаря тому, что Сересо продавил все-таки свою позицию по Гризманну, не выпускав его в первой половине матчей, чтобы не платить Барселоне полную сумму и добился огромный скидки. И затем уже Антуан стал показывать пожалуй лучший свой футбол в карьере, сейчас за ним очень приятно наблюдать, настоящий лидер и легенда Атлетико. Как впрочем и Диего Симеоне.
+5
-4
+1
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Jovid Mirzoev
Ответ KMR
Индеец устроился мега комфортно. 3-и места берет и топ по зарплате. Думаю продлит.
Он 2 раза выиграл Ла-Лигу 2 раза лигу Европы. +2 финала ЛЧ
+1
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Атлетико пока выглядит фаворитом этого розыгрыша ЛаЛиги
+2
-2
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QWertY
Команда которую отвозили Селтик и Лацио по игре играет в один из самых красивых футболов в Ла Лиге)
Все что нужно знать об этом чемпионате))
+3
-3
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Raman Janukevich
Как заколебал его футбол. Если мы опять не выйдет из группы, то я не удивлюсь
+2
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Jim Korbett
Лучший менеджер в футболе с огромным отрывом. Творит чудеса с положительным балансом от трансферов.
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JENNINGS
Был на «Метрополитано» недавно. Помню, как диктор после объявления состава команды дошёл до тренеров, и весь стадион вместе с ним в один голос: DIEGO SIMEEEOOONEEE! Даже у меня мурашки пошли!
Диего - лучшее, что было и есть с «Атлетико» в этом веке. Однозначно продлевать!
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Аутарытэт
честно говоря скучный симеоне пора и ему что-то менять и самим матрисникам
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corazón blanco
Ответ Lindeman
Смешал всё, что можно.
Может быть надо было конечно поразбивать по абзацам, согласен, мысли бежали в кучу, но в целом, если вчитываться, то все понятно. Но стиль изъяснения и оформления этого комментария оставляет желать лучшего)
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Killiannnn
Ответ KMR
Индеец устроился мега комфортно. 3-и места берет и топ по зарплате. Думаю продлит.
Президент говорил, что Симеоне уйдет только когда сам захочет, у него кредит доверия космический. Ну а с Реалом и Барсой тяжело тягаться
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