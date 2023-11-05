Личка верит в большое будущее Захаряна в европейском футболе: «Держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая»

Марцел Личка верит в большое будущее Арсена Захаряна в европейском футболе.

– Вы гордитесь Захаряном?

– Да, конечно. Но я просто его болельщик – я ничего для него не сделал. Нужно сказать спасибо тренерам, которые работали с ним в академиях и в первой команде «Динамо» в последние годы. Арсен провел со мной только месяц, то есть все качества у него уже были.

– Но вы же наверняка успели в него что-то вложить?

– Надеюсь, ха-ха. Это надо спросить у самого Арсена. В общем, я за него очень рад.

– Что пожелаете Захаряну?

– Всегда буду повторять – держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая – не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель – остаться в Испании и заиграть в Европе.

– Верите, что у Арсена большое будущее в европейском футболе?

– Да, конечно. У него все получится, – сказал тренер «Динамо».

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