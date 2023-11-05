Личка верит в большое будущее Захаряна в европейском футболе: «Держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Марцел Личка Арсен Захарян Футбол

Марцел Личка верит в большое будущее Арсена Захаряна в европейском футболе.

– Вы гордитесь Захаряном?

– Да, конечно. Но я просто его болельщик – я ничего для него не сделал. Нужно сказать спасибо тренерам, которые работали с ним в академиях и в первой команде «Динамо» в последние годы. Арсен провел со мной только месяц, то есть все качества у него уже были.

– Но вы же наверняка успели в него что-то вложить?

– Надеюсь, ха-ха. Это надо спросить у самого Арсена. В общем, я за него очень рад.

– Что пожелаете Захаряну?

– Всегда буду повторять – держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая – не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель – остаться в Испании и заиграть в Европе.

– Верите, что у Арсена большое будущее в европейском футболе?

– Да, конечно. У него все получится, – сказал тренер «Динамо».

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7 комментариев

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Красная стрела
Повезло Динамо с тренером. Просто даже автоматически начинаешь желать ему успехов из-за его позитива и доброты.
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IlyaGrain
Какой же всё-таки Личка адекватный!
+3
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Владимир Никаноров
Правильно Личка говорит путь к успеху дорога длинная поэтому всё зависит от самого Захаряна удачи ему на этом пути и успехов!
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Ktoto_V_Dome
Я конечно больше сторонник того, чтобы начинать с маленького, а уже потом, достигнув чего-то, идти в топ-клуб готовым игроком старта, но согласен с Личкой, надо стремиться и доказывать свой уровень игры и превосходить конкурентов.
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Тиджани Бабангида
Пожелание очень правильное и очень своевременное. От авторитетного и знающего человека
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ApXuMaHqPuT
Невнятный первый сезон ещё можно списать на адаптацию, главное, чтоб он в следующем году заиграл, а иначе придётся ехать обратно в прикол-лигу😐
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SCR
Согласен с Личкой, про Захаряна лучше у Шварца спросить ).
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