Захарян провел 82 минуты против «Буньоля», выйдя в старте «Сосьедада» во 2-й раз. За 8 игр результативных действий нет
Арсен Захарян во второй раз вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад».
Полузащитник принял участие в матче с «Буньолем» в Кубке Испании. На 82-й минуте игрок был заменен.
Футболист сборной России сыграл за клуб Ла Лиги в 8-й раз. До сих пор результативных действий в новой команде у Захаряна нет.
Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Вот закончится сезон, тогда и будем делать выводы