Захарян провел 82 минуты против «Буньоля», выйдя в старте «Сосьедада» во 2-й раз. За 8 игр результативных действий нет

Арсен Захарян во второй раз вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад».

Полузащитник принял участие в матче с «Буньолем» в Кубке Испании. На 82-й минуте игрок был заменен.

Футболист сборной России сыграл за клуб в 8-й раз. До сих пор результативных действий в новой команде у нет.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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