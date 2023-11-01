Захарян провел 82 минуты против «Буньоля», выйдя в старте «Сосьедада» во 2-й раз. За 8 игр результативных действий нет

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Арсен Захарян Буньоль Футбол

Арсен Захарян во второй раз вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад».

Полузащитник принял участие в матче с «Буньолем» в Кубке Испании. На 82-й минуте игрок был заменен.

Футболист сборной России сыграл за клуб Ла Лиги в 8-й раз. До сих пор результативных действий в новой команде у Захаряна нет.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Перед голом красиво с Али Чо на краю поля разыграли
+8
-1
+7
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red hikkikomori
И что, даже мяча не коснулся за это время?
+8
-2
+6
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hypnotoad94
Шестая лига, жесть. А ведь играть могут)
+3
-1
+2
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Александр Денисов
Видно, что постепенно набирает обороты, всё у него впереди!
+1
-1
0
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Max9999
А сколько кусаний?
+1
-1
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Zarmun En
Тяжело армянам в Европе заиграть, надо в Млс ехать.
0
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0
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nexia99
Ответ Оригинальный Ник
Захарян всё, уже даже касания не считают. Эпопея с переходом была намного интереснее самой его игры
Рано еще хоронить, парень и 200 минут в общей сложности не отыграл
Вот закончится сезон, тогда и будем делать выводы
+1
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