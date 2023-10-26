Россия осталась 39-й в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Германия опустилась на 16-е место, Португалия поднялась на 6-е
Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.
Российская команда, отстраненная от международных турниров, осталась на 39-м месте.
Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Бельгия
6 (8). Португалия
7. Нидерланды
8 (10). Испания
9. Италия
10 (6). Хорватия
11. США
12. Мексика
13. Марокко
14. Швейцария
15 (17). Уругвай
16 (15). Германия
...
100 (105). Беларусь
Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.
Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.
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После победы над Камеруном стало 1500,33 (набрали 4,8 балла).
После ничьи с Кенией стало 1497,63 (потеряли 2,7 балла).
В ноябре, наверно, РФС не осилит организовать матч.
вот это вот да