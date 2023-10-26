Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, осталась на 39-м месте.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6 (8). Португалия

7. Нидерланды

8 (10). Испания

9. Италия

10 (6). Хорватия

11.

12. Мексика

13. Марокко

14. Швейцария

15 (17). Уругвай

16 (15). Германия

...

100 (105). Беларусь

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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