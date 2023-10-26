Россия осталась 39-й в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Германия опустилась на 16-е место, Португалия поднялась на 6-е

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Россия осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, осталась на 39-м месте.

Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6 (8). Португалия

7. Нидерланды

8 (10). Испания

9. Италия

10 (6). Хорватия

11. США

12. Мексика

13. Марокко

14. Швейцария

15 (17). Уругвай

16 (15). Германия

...

100 (105). Беларусь

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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46 комментариев

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УсыЧерчесова
Чувствуется прогресс российского футбола - потихоньку догоняем Германию
+50
-2
+48
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Balt
Германия на 16-м - вот тут падние так падение.
+22
-1
+21
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barnauldiscovery
"Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась осталась на 39-м месте" - когда не определились?
+21
-2
+19
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VERBLYUD
Ответ SCHOKKKK
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У них 1 поражение за последние 50 игр)
+11
0
+11
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Adrenaline Z
Аргентина крута последние 5 лет.
+11
-1
+10
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ApXuMaHqPuT
Россия прочно закрепилась в топ-40!🥳
+9
-1
+8
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Андрей Федоров
Петрежели скажите кто нибудь, что Чехия у него ниже в рейтинге
+6
-2
+4
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Вальдано
Аргентина - это сила. Если обойдется без травм - возьмут КА без вариантов.
+7
-4
+3
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goshforever
Ответ werowolf-gears
Бельгия пятая - ну какой же абсурд
Бельгия продолжает ехать на старом багаже, когда они выигрывали почти все матчи (кроме важных матчей плей-офф на больших турнирах). Но они и в этом отборочном цикле неплохо играют
+3
0
+3
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Иван Иванов
Ответ PIT-BUL
США 11 ?)) Адекватненько
А почему нет? Взглянув на их состав, очень даже совпадает с рейтингом. У них сейчас очень сильная команда. И на подходе огромное количество талантливой молодёжи. На домашнем ЧМ они вполне могут добраться до условного полуфинала.
+4
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AnMe
Ответ PIT-BUL
США 11 ?)) Адекватненько
Места занимают страны по набранным очкам. Понятное дело, что они уступают той же Германии на 16 строчке. Дело не в адекватности.
+3
0
+3
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werowolf-gears
Бельгия пятая - ну какой же абсурд
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FC.Barcelona
Ответ SCHOKKKK
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Эффект Месси, дотащил свою сборную до топа мирового уровня.
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goshforever
До матча с Камеруном было 1495,53.
После победы над Камеруном стало 1500,33 (набрали 4,8 балла).
После ничьи с Кенией стало 1497,63 (потеряли 2,7 балла).

В ноябре, наверно, РФС не осилит организовать матч.
+2
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goshforever
Ответ вовочка6762
Не ну 39-место это отлично ! Конечно грустно , что в эпоху СССР мы всегда были в тройке лидеров... Как низко упал отечественный футбол !
Рейтинг ФИФА появился на свет в 1993 году, когда СССР уже помер
+1
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Максат Тобыш
Рейтинг слишком медленно движется, то есть есть диспропорция между набранными, и набираемыми очками, Бельгия например медленно падала, теперь они остановили это, но двигаться вверх будет трудно..
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Никита Самарин
Ответ Крэнг
В смысле осталась? А как же героическая ничья с великой Кенией? Непорядок! Должны были подняться!
Стабильность признак мастерства 😏
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Владимир Молявин
Хорошо, что ниже не опустились.
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Максат Тобыш
Ответ локо чемпик
Швейцария, Мексика и Марокко выше Германии вот это вот да
С мексикой вничью сыграли недавно, а японии проиграли 1-4, кто виноват в этом?
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локо чемпик
Швейцария, Мексика и Марокко выше Германии
вот это вот да
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Максат Тобыш
Ответ Вальдано
Аргентина - это сила. Если обойдется без травм - возьмут КА без вариантов.
Уругвай сильно идёт в последнее время, это не только победа над бразилией
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Вальдано
Ответ Максат Тобыш
Уругвай сильно идёт в последнее время, это не только победа над бразилией
Уругвай идёт, Аргентина бежит.
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Максат Тобыш
Ответ Kermit
Это потому что не все матчи подпадают под рейтингование.
Все попали за исключением матча с катаром
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a2wai
Повезло зацепить победу с Камеруном и не просрать Кении, в противном случае бы сборная улетела ниже по рейтингу.
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Al Al
А, ну если и Германия уже на 16, то у нас не все так и плохо, в нашей то ситуации.
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