Владислав Радимов: «Абаскаль не справился с давлением. Не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть у «Локо»

Теги Спартак Локомотив Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что «Спартак» проиграет «Локомотиву».

Встреча 14‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье на «РЖД Арене», начало – в 19:30 по московскому времени.

– Не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно.

– Готова ли команда биться за Абаскаля?

– Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у «Спартака» не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает. При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать.

Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов – всегда виноват главный тренер, – сказал экс-игрок сборной России и «Зенита».

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34 комментария

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Spartakus1984
Опять Абаскаль,а Галактионов српавляется?У них почти одинаково очков набранных,и получается на Абаскале давление а на тренере Локомотива его нет?Видно за счет чего Локо может обыграть Спартак?
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Один живой
Влад, при всем неоднозначном отношении к Абаскалю, сосредоточься на Зените. Они сами разберутся. В твоей карьере были Зенит, Крылья, ЦСКА, я думаю там твое мнение имеет больший вес.
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Mohnatiy
Очков поровну, но Галактионов справляется, а Абаскаль - нет. Такие смешные эти ыксперды...
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justbored
Ну Локомотив-то прямо таким бронепоездом выглядит.
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Dodo
Ответ Mohnatiy
Очков поровну, но Галактионов справляется, а Абаскаль - нет. Такие смешные эти ыксперды...
Сравни стоимость состава Локо и Спартака)
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Pelerin
Ответ Удар Кержакова
Просто высокомерия много у болельщиков Спартака, потому он собирает вокруг себя таких же. Я обратил внимание, что большинство алкашей, как Шмурнов, Кафельников, повар из сериала кухня, пьющих знакомых болеют за Спартак. Совпадение? Не думаю.
"Зачем быть экспертом, чтобы разбирать Спартак? Здесь даже школьник справится.
....
Просто высокомерия много у болельщиков Спартака"

Ты сделал мой день, спасибо! )))
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Pelerin
Ответ Удар Кержакова
Ты совершенно прав. На тренера Локо практически нет давления, в отличие от Абаскаля. Разные клубы, разные задачи. Это тоже самое если сравнить Крылья и Зенит, если Зенит оступается то шквал критики и поливания грязью игроков и тренера, если Крылья, то ничего страшного не происходит. Это нормально.
Стоимости состава Локо и Спартака отличаются на 20 %. Зенит дороже КС больше чем в 4 раза.

Отличное сравнение! )
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Сергей Трофимов
Ответ Spartakus1984
Опять Абаскаль,а Галактионов српавляется?У них почти одинаково очков набранных,и получается на Абаскале давление а на тренере Локомотива его нет?Видно за счет чего Локо может обыграть Спартак?
Разница лишь в том, что Спартак, потратил на трансферы намного больше, чем Локо.
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Плацкарт Вагоныч
Локо и Спартак одинаково плохи. Игра будет на 3 результата. Но в последнее время Локомотив неважно играет со Спартаком.
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Дмитрий Дмитриев
да понятно что Владик ничего кроме стакана и не видит😁
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Slavnov
Рыжий с начала этого года ни с чем не справляется
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Опять Абаскаль,а Галактионов српавляется?У них почти одинаково очков набранных,и получается на Абаскале давление а на тренере Локомотива его нет?Видно за счет чего Локо может обыграть Спартак?
Ты совершенно прав. На тренера Локо практически нет давления, в отличие от Абаскаля. Разные клубы, разные задачи. Это тоже самое если сравнить Крылья и Зенит, если Зенит оступается то шквал критики и поливания грязью игроков и тренера, если Крылья, то ничего страшного не происходит. Это нормально.
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wlad wasew
Матч из топ-7 и топ-8, очень важен для нас. Как там выезд ? Не утомил ли ?
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Удар Кержакова
Ответ Дмитрий Беляев
за эти клубы вместе взятые болеет три человека, а за Спартак милионы, поэтому так и получается!
Просто высокомерия много у болельщиков Спартака, потому он собирает вокруг себя таких же. Я обратил внимание, что большинство алкашей, как Шмурнов, Кафельников, повар из сериала кухня, пьющих знакомых болеют за Спартак. Совпадение? Не думаю.
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S.S.S.R.
Ответ Spartakus1984
Опять Абаскаль,а Галактионов српавляется?У них почти одинаково очков набранных,и получается на Абаскале давление а на тренере Локомотива его нет?Видно за счет чего Локо может обыграть Спартак?
паравозники не обыграют
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Алексей Бирюков
Опять наверное бухает.
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waleri
Может. СМ уверенно в основном проводит игры в Москве, а вот на выездах в регионы и происходят сливы, причем каждый год...
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Удар Кержакова
Ответ Pelerin
Стоимости состава Локо и Спартака отличаются на 20 %. Зенит дороже КС больше чем в 4 раза. Отличное сравнение! )
Я не сравнивал стоимости составов, я сравнивал команды по месту в турнирной таблице. Спартак тоже в 3 раза дороже состава Крыльев, да и закупились летом примерно на стоимость всего состава Крыльев. Но при чем здесь это, если речь идёт о давлении на тренеров?
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Удар Кержакова
Ответ Pelerin
Стоимости состава Локо и Спартака отличаются на 20 %. Зенит дороже КС больше чем в 4 раза. Отличное сравнение! )
В начале сезона Спартак и Зенит поставили задачу выиграть чемпионат. Хорошо провели лето в плане трансферов, закупились больше чем на 20 млн каждый. Отсюда и давление такое на клубы в плане результата. У Крыльев и Локомотива такие задачи не стоят, они играют без давления.
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Ответ Гриша
Ты теперь главный эксперт по Спартаку? Других дел нет?
медиалига..
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Aleksey Novikov
Ответ Имение Сказка
по Спартаку в целом конечно много вопросов,но больше всего по игре соболева. Вы не считали,сколько ошибок у неоо при пасе?! Ну возможно,что ему это прощают,когда он в штрафной умудряется протолкнуть мяч в ворота, но игорок нападения такой команды как Спартак,должен ыть на порядок выше! И пока ему нет альтернативы,то он и будет себя так вести. Типа король футбола. По мне так полено. Отскакивает все как от дерева. Бальде был на порядок выше. А ранее было нападение: Промес,Зе Луиш и Адриано. Рвали всех. Потом Зе подздулся конечно,но картина в нападении была. Сейчас когда соболев выходит,то смотреть не хочется. Надо брать в зиму хорошего форварда. Дорого брать,возможно с именем,но не пенсионера доживать век,а 25-28 лет,в самом соку чтобы был. Защита есьь Бабич и на жилах и характере Георгий. Пусть они одной позиции. Наигрывать вместе. Зиньковский,Прутцев, Зобнин в центре, Мартинса лихорадит:чередует хорошие матчи с отстоем. Либо гнать,либо поставить на сид. Мозес еще послужит. Хлусевич-очень много ошибок,на замены вместе с Денисовым. Такой же. Литвинова в старт однозначно вернуть. Игнатов неплох,но тоже ошибки,надо работать. Медина в теме,молодец.Все вроде ничего,повторюсь,за исключением нападения центра. Даже из нынешних есть те,кто на голову сильнее. Канате из Ахмата, Изидор на лавке,предложить,уйдет из зенита. Или искать в Южной Америке,хотя на примере Холланда можно и по северам порыскать. А можно предложить хорошие деньги за Гаре и Бейла. Будет тогда улет с Промесом и Зиньковским,а столпа с хорошей техникой прикупить. А соболева обратно в Крылья как взаимозачет за Гаре и Бейла. Думаю смотрелось бы неплохо: Канате/Изидор; Промес-Зиньковский-Медина; Прутцев-Литвинов/Зобнин-Мозес/Мартинс; Джикия-Бабич-Тавареш. Ворота Селихов/Максименко/Свинов.
Должен ыть на порядок выше 🤣🤣🤣
а если на воротах будет три вратаря, то это точно формула успееха 🤣
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Хамыч
Ответ Mohnatiy
Очков поровну, но Галактионов справляется, а Абаскаль - нет. Такие смешные эти ыксперды...
Абаскалю бы состав Локо думаю уже сейчас на переходные матчи шансы железнодорожники потеряли бы .... Юрана тоже никто не отправляет , потому что задачи у клубов разные.....
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