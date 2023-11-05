Владислав Радимов: «Абаскаль не справился с давлением. Не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть у «Локо»
Владислав Радимов считает, что «Спартак» проиграет «Локомотиву».
Встреча 14‑го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье на «РЖД Арене», начало – в 19:30 по московскому времени.
– Не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно.
– Готова ли команда биться за Абаскаля?
– Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у «Спартака» не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает. При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать.
Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов – всегда виноват главный тренер, – сказал экс-игрок сборной России и «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
....
Просто высокомерия много у болельщиков Спартака"
Ты сделал мой день, спасибо! )))
Отличное сравнение! )
а если на воротах будет три вратаря, то это точно формула успееха 🤣