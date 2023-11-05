Владислав Радимов: «Абаскаль не справился с давлением. Не вижу, за счет чего «Спартак» может выиграть у «Локо»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» проиграет «Локомотиву».

Встреча 14‑го тура Мир пройдет в воскресенье на «РЖД Арене», начало – в 19:30 по московскому времени.

– Не вижу, за счет чего « » может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что « » должен победить уверенно.

– Готова ли команда биться за ?

– Однозначно мы сейчас это увидим. Место в таблице у «Спартака» не то, которое декларировали перед началом чемпионата, качество игры тоже хромает. При плохой игре и отрицательном результате Абаскаль может уехать.

Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов – всегда виноват главный тренер, – сказал экс-игрок сборной России и «Зенита».

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