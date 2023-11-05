Ловчев о лидерстве «Зенита»: «Все становится на свои места. Именно он и станет чемпионом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Евгений Ловчев Краснодар Футбол

Евгений Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

Экс-игрок «Спартака» выразил мнение после победы петербуржцев над «Балтикой» (2:0).

«Первый тайм получился малозрелищным – «Балтика» играла дисциплинированно и не давала ничего создать. Исключением стал момент с голом, но там с вне игры все было понятно.

Во втором тайме сказался класс – и не только бразильцев. Отлично в первом эпизоде сыграл Сергеев после удара-передачи Вендела — так подстроиться под мяч и сыграть пяткой не каждый сможет. Здорово, что Сергеев справился.

Во втором эпизоде отмечу не только пас Клаудиньо и завершение Кассьерры, но и проход по флангу Кругового, который здорово финтом убрал оппонента. То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды. 

«Зенит» вышел на первое место в таблице, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно «Зенит» и станет чемпионом», – написал Ловчев.

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20 комментариев

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Quiet Dad
это было ясно до старта. Спартак будет забыт очень скоро. Зенит перепишет историю в которой Спартака не будет
они и так уже клоуны и дельфины, осталось немного до полного ничтожества. хочу увидеть как их раздавит клуб вроде Балтики.
+24
-8
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Карл_Иваныч
Дела одного народного клуба реально плохи, раз даже их верный ветеран говорит правду.
+8
-1
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владимир семенов
На колени перед гегемоном
+5
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тралмейстер
Не к добру, когда московские кого-либо хвалят. Похвалили Краснодар - у них начались проблемы.
Избави Бог от московской вражды и московской любви.
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Шухрат Казыев
Это только мнение Ловчева. Откуда он знает? Когда всё впереди.
Вы совсем недавно Зенит хоронили. И где теперь Зенит?
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Юлия Закаблукова
Быстро переоьулись после Краснодара
+3
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rarog
Зенит любит создавать себе проблемы сам, ставлю на тот что с КС быки потеряют очки, а в личной встрече их потеряет Зенит
+2
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MstAndreev
Ловчев ловит тренды)
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zuma
Ответ Quiet Dad
это было ясно до старта. Спартак будет забыт очень скоро. Зенит перепишет историю в которой Спартака не будет они и так уже клоуны и дельфины, осталось немного до полного ничтожества. хочу увидеть как их раздавит клуб вроде Балтики.
недавно от факела получили
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ЗЕНИТ65
Ответ Карл_Иваныч
Дела одного народного клуба реально плохи, раз даже их верный ветеран говорит правду.
Инородного.
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Архитектор Мендисабаль
Иногда и шестикрылый бывает адекватным...
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Ruscello
Зимняя пауза может серьезно изменить расклад. Посмотрим- кто придет, а кто уйдет....
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Игорь М.
Ответ Quiet Dad
это было ясно до старта. Спартак будет забыт очень скоро. Зенит перепишет историю в которой Спартака не будет они и так уже клоуны и дельфины, осталось немного до полного ничтожества. хочу увидеть как их раздавит клуб вроде Балтики.
так их уже унизил Акрон в кубке)
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Adjusted
Ответ rarog
Зенит любит создавать себе проблемы сам, ставлю на тот что с КС быки потеряют очки, а в личной встрече их потеряет Зенит
Краснодар играет хорошо дома (в том числе из-за сложностей с дорогой) и не очень хорошо в гостях (в том числе из-за сложностей с дорогой), поэтому думаю что сегодня очки возьмут, а в Питере уже как повезёт.
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