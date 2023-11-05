Евгений Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

Экс-игрок «Спартака» выразил мнение после победы петербуржцев над «Балтикой» (2:0).

«Первый тайм получился малозрелищным – «Балтика» играла дисциплинированно и не давала ничего создать. Исключением стал момент с голом, но там с вне игры все было понятно.

Во втором тайме сказался класс – и не только бразильцев. Отлично в первом эпизоде сыграл Сергеев после удара-передачи Вендела — так подстроиться под мяч и сыграть пяткой не каждый сможет. Здорово, что Сергеев справился.

Во втором эпизоде отмечу не только пас Клаудиньо и завершение Кассьерры, но и проход по флангу Кругового, который здорово финтом убрал оппонента. То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды.

«Зенит» вышел на первое место в таблице, но у « » матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно « » и станет чемпионом», – написал .

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