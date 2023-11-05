Ловчев о лидерстве «Зенита»: «Все становится на свои места. Именно он и станет чемпионом»
Евгений Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.
Экс-игрок «Спартака» выразил мнение после победы петербуржцев над «Балтикой» (2:0).
«Первый тайм получился малозрелищным – «Балтика» играла дисциплинированно и не давала ничего создать. Исключением стал момент с голом, но там с вне игры все было понятно.
Во втором тайме сказался класс – и не только бразильцев. Отлично в первом эпизоде сыграл Сергеев после удара-передачи Вендела — так подстроиться под мяч и сыграть пяткой не каждый сможет. Здорово, что Сергеев справился.
Во втором эпизоде отмечу не только пас Клаудиньо и завершение Кассьерры, но и проход по флангу Кругового, который здорово финтом убрал оппонента. То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды.
«Зенит» вышел на первое место в таблице, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно «Зенит» и станет чемпионом», – написал Ловчев.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
они и так уже клоуны и дельфины, осталось немного до полного ничтожества. хочу увидеть как их раздавит клуб вроде Балтики.
Избави Бог от московской вражды и московской любви.