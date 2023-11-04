Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Нет паники от того, что «Зенит» догоняет. Сделали выводы и готовимся дальше»

Станислав Агкацев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Никакой паники от последних потерь очков в чемпионате нет. Мы разобрали те игры, сделали выводы и готовимся дальше.

Разумеется, обидно, что отрыв от « » уже не такой, как двумя турами ранее. Но так бывает — сыграли вничью и проиграли. И теперь отрыв испарился. Но паники от того, что «Зенит» догоняет, у нас нет — надо спокойно исправлять ситуацию и побеждать в следующих матчах.

Надо побеждать «Крылья». Они хорошо играют, поэтому нас ждет очень сложная и интересная встреча», – сказал вратарь « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!