Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Нет паники от того, что «Зенит» догоняет. Сделали выводы и готовимся дальше»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Никакой паники от последних потерь очков в чемпионате нет. Мы разобрали те игры, сделали выводы и готовимся дальше.

Разумеется, обидно, что отрыв от «Зенита» уже не такой, как двумя турами ранее. Но так бывает — сыграли вничью и проиграли. И теперь отрыв испарился. Но паники от того, что «Зенит» догоняет, у нас нет — надо спокойно исправлять ситуацию и побеждать в следующих матчах.

Надо побеждать «Крылья». Они хорошо играют, поэтому нас ждет очень сложная и интересная встреча», – сказал вратарь «Краснодара».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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