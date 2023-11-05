«Милан» проиграл дома всухую дважды подряд в Серии А впервые с 2012-го
«Милан» уступил «Удинезе» (0:1) в 11-м туре чемпионата Италии.
В 9-м туре «россонери» проиграли на своем поле «Ювентусу» (0:1).
Таким образом, «Милан» потерпел два сухих домашних поражения подряд впервые за 11 лет.
В августе-сентябре 2012 года «россонери» уступили на «Сан-Сиро» «Сампдории» (0:1) и «Аталанте» (0:1), когда команду возглавлял Массимилиано Аллегри.
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