«Милан» проиграл дома всухую дважды подряд в Серии А впервые с 2012-го

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Сан-Сиро Футбол

«Милан» уступил «Удинезе» (0:1) в 11-м туре чемпионата Италии.

В 9-м туре «россонери» проиграли на своем поле «Ювентусу» (0:1).

Таким образом, «Милан» потерпел два сухих домашних поражения подряд впервые за 11 лет.

В августе-сентябре 2012 года «россонери» уступили на «Сан-Сиро» «Сампдории» (0:1) и «Аталанте» (0:1), когда команду возглавлял Массимилиано Аллегри.

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