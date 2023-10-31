«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Попадания в топ-4 в Серии А будет мало (La Repubblica)

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джерри Кардинале Футбол

Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера «Милана».

По сведениям La Repubblica, будущее 58-летнего специалиста может оказаться под вопросом в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Утверждается, что одного лишь попадания в топ-4 Серии А Джерри Кардинале, владельцу «россонери», будет недостаточно.

После трех туров группового этапа «Милан» занимает в квартете с «ПСЖ», «Боруссией» Дортмунд и «Ньюкаслом» последнее место, набрав 2 очка и ни разу не забив.

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67 комментариев

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Сергей Максимюк
дураки, он буквально Милан туда затащил)
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Алекс Мелкумян
Ставить ультиматумом выход в плей-офф ЛЧ из группы смерти могут только владельцы которые ну очень хотят поменять тренера и ищут любой микроповод
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Блуждающий странник
Ответ Winter Soldier
Многие почему-то любят судить настоящую действительность по былым заслугам. Но никто в упор не замечает, что Милан уже несколько лет не развивается в игровом плане, а стагнирует из года в год. Напомню для тех, кто пишет, что «Пиоли затащил Милан в ЛЧ», по спортивному принципу как бы Милан занял пятое место в прошлом сезоне. Если бы не скандал с Юве, нас бы сейчас там не было. Полагаю, как и лысого сейчас в Милане
Милан отлично выглядит и в ЛЧ и в чемпионате. Тут судят по конечному результату. С Наполи не повезло, как и с Ньюкаслом и Дортмундом. Попали в адскую группу где Милан на бумаге четвертая команда была. Увольнять Пиоли это надо вообще ничего в футболе не понимать. Гвардиола и Клопп не придут, будет ещё хуже
+30
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Winter Soldier
Многие почему-то любят судить настоящую действительность по былым заслугам. Но никто в упор не замечает, что Милан уже несколько лет не развивается в игровом плане, а стагнирует из года в год.

Напомню для тех, кто пишет, что «Пиоли затащил Милан в ЛЧ», по спортивному принципу как бы Милан занял пятое место в прошлом сезоне. Если бы не скандал с Юве, нас бы сейчас там не было. Полагаю, как и лысого сейчас в Милане
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Блуждающий странник
Ответ №7
ну с чуйкой у владельцев пока полный порядок, один пример с Тоналли чего стоит
Либо знали либо заслуги в этом их никакой нет. Отдали лидера хоть и за большие деньги, по игре Тонали никто не заменяет. Муса безусловно топ, но и без продажи Тонали его можно брать.

Увольнение тренера однако это не продажа игрока. Ошибки в таком случае фатальны. Милан стабилен и находится в топе Италии, а до этого болтались годами в середине таблицы. Уход Пиоли может вернуть Милан в это болото на долгие годы. Нужен соответствующий тренер, а даже в теории сложно представить кто лучше Пиоли из свободных
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goodok
Как бы после этого всё только хуже не стало. Может в зимнее ТО лучше денег на трансферы выделить?
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Алекс Мелкумян
Ответ №7
ну с чуйкой у владельцев пока полный порядок, один пример с Тоналли чего стоит
Та хз, там столько предложили что его там в подарочную ленту бы еще обвязали и сами доставили до Ньюкасла если б нужно было. Хотя мб реально чето пронюхали про его вот эти ставочные дела.
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ILya__Filimonov
Будет огромной ошибкой !
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Scorpio
а ему мало накупили? что мешает поставить командную игру? Тут другой вопрос, кого вместо него брать
ЦФ не купили
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Пулишич 10
Милан попал в группу смерти плюс обилие травм, не правильно будет уволить Пиоли, никого лучше него не найдём
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Winter Soldier
Ответ Игорь Новиков
К Пиоли масса вопросов, это очевидно.
Жаль, что простой люд этого не понимает. Сейчас нас минусят те же люди, которые в свое время громче всех орали «Пиоли, аут», «Мальдини накупил барахла, когда пришли Тео, Бен и другие». Ничего, эти же люди через время будут проклинать лысого и гнать погаными тряпками из клуба
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Игорь Новиков
Ответ Winter Soldier
Жаль, что простой люд этого не понимает. Сейчас нас минусят те же люди, которые в свое время громче всех орали «Пиоли, аут», «Мальдини накупил барахла, когда пришли Тео, Бен и другие». Ничего, эти же люди через время будут проклинать лысого и гнать погаными тряпками из клуба
Увы, такой способ мышления распространяется примерно на все сферы жизни, не только футбол.
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Scorpio
Ответ goodok
Как бы после этого всё только хуже не стало. Может в зимнее ТО лучше денег на трансферы выделить?
а ему мало накупили?
что мешает поставить командную игру?
Тут другой вопрос, кого вместо него брать
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Пулишич 10
Ответ Chuha-Motibg
Другое дело Мальдини, да. Великий кэп привел Мессиаса и Салемакерса, которые не тянут уровень основы даже Болоньи.
Благодаря Салемакерс у Милан выиграл Скудетто забыл ?
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Блуждающий странник
Ответ Winter Soldier
В каком месте Милан отлично выглядел в ЛЧ? Последнее, что приходит на ум - как деклассировали нас парижане без единого шанса. С БД обычный равный матч был. С Ньюкаслом не везло, да. Тем не менее, отличной игры по сумме трех матчей не обнаружил. В Серии А тоже выдающегося ничего не наблюдаю. Обычная игра на классе футболистов. Тренерские идеи с теми же ложными фулбэками, о которых высказывался Вадим и Клещенок, были разбиты в пух и прах, более-менее мастеровитыми командами
Матчи смотри. Даже с ПСЖ были все шансы. 30 минут отлично играли пока Мбаппе на классе не распечатал. Во втором при счете 1-0 Пулишич убойный момент запорол

С БД Милан в разы лучше и опаснее играл, несколько убойных шансов не забили в самой концовке. По итогу 1 матч где играли хуже соперника это на выезде с ПСЖ, но нужно быть психом ожидать, что Милан будет ПСЖ сметать. 50+ ударов и 0 забитых. Просто не прёт

Милан на выезде действующего чемпиона укатал в газон. Это не выдающееся? Просто зажрались фаны. Думают, что чехарда с тренерами это плюс, а это всегда минус. Уход Пиоли в угоду Гвардиолы, Тухеля, Клоппа или условного Де Дзерби могу понять, но нет тренеров на рынке. Будет хуже
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Семён Жуйло
Зачем владелец лезет в такие тонкости? Какие-то самодурские ультиматумы тренеру вполне вменяемо играющий команды. Как-будто существует кто-то, кто даёт 100% гарантии.
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Winter Soldier
Интересно было бы даже устроить здесь опрос, кого бы хотели видеть тренером Милана со следующего сезона:

1. Де Дзерби
2. Конте
3. Итальяно
4. Пиоли

Сомневаюсь, что лысый бы набрал не то что большинство - хотя бы 20%
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Altay Daumov
Прикольно, конечно. Он с этих деревяшек максимум выжимает, а они его менять собрались. Когда у тебя 50-летний нападающий без нормальной альтернативы, то топ-4 нужно считать за счастье
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Андрей
ещё увольте его за то что он лч не выиграет.
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tverd1
Что бы поменять тренера в идеальном мире должен быть кандидат ему на замену. Этот кандидат должен быть на голову сильнее предшественника. А это значит. что Милан должен был договорится минимум с Конте.
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DethharmoniX
Ответ Сергей Максимюк
дураки, он буквально Милан туда затащил)
Ну если человек уже дал всё, что мог, мы должны ждать, пока опять не свалимся в зону ЛЕ?
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Иван Алейников
Ответ Сергей Максимюк
дураки, он буквально Милан туда затащил)
Нужно двигаться дальше
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athos
Ответ Блуждающий странник
Милан отлично выглядит и в ЛЧ и в чемпионате. Тут судят по конечному результату. С Наполи не повезло, как и с Ньюкаслом и Дортмундом. Попали в адскую группу где Милан на бумаге четвертая команда была. Увольнять Пиоли это надо вообще ничего в футболе не понимать. Гвардиола и Клопп не придут, будет ещё хуже
Ноль голов в трёх матчах лч, это отлично? Юран перелогинься
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Winter Soldier
Ответ Блуждающий странник
Матчи смотри. Даже с ПСЖ были все шансы. 30 минут отлично играли пока Мбаппе на классе не распечатал. Во втором при счете 1-0 Пулишич убойный момент запорол С БД Милан в разы лучше и опаснее играл, несколько убойных шансов не забили в самой концовке. По итогу 1 матч где играли хуже соперника это на выезде с ПСЖ, но нужно быть психом ожидать, что Милан будет ПСЖ сметать. 50+ ударов и 0 забитых. Просто не прёт Милан на выезде действующего чемпиона укатал в газон. Это не выдающееся? Просто зажрались фаны. Думают, что чехарда с тренерами это плюс, а это всегда минус. Уход Пиоли в угоду Гвардиолы, Тухеля, Клоппа или условного Де Дзерби могу понять, но нет тренеров на рынке. Будет хуже
Ага, это все из разряда «мы были сильнее первые 5 минут» 😂 по методичке лысого и печатаешь как раз

Сам же выше писал, что нужно оценивать общий вклад, и тут же про полчаса отменной игры рассуждаешь
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Блуждающий странник
Только не это. Самодуры уничтожат то, что строили годами. Милан отлично выглядит по меркам своих возможностей, хороших тренеров тем более на рынке нет. Уход Пиоли это уже можно смело думать, что и уход Тео и Меньяна лишь вопрос времени
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