«Милан» может уволить Пиоли, если не выйдет в плей-офф ЛЧ. Попадания в топ-4 в Серии А будет мало (La Repubblica)
Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера «Милана».
По сведениям La Repubblica, будущее 58-летнего специалиста может оказаться под вопросом в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Утверждается, что одного лишь попадания в топ-4 Серии А Джерри Кардинале, владельцу «россонери», будет недостаточно.
После трех туров группового этапа «Милан» занимает в квартете с «ПСЖ», «Боруссией» Дортмунд и «Ньюкаслом» последнее место, набрав 2 очка и ни разу не забив.
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Напомню для тех, кто пишет, что «Пиоли затащил Милан в ЛЧ», по спортивному принципу как бы Милан занял пятое место в прошлом сезоне. Если бы не скандал с Юве, нас бы сейчас там не было. Полагаю, как и лысого сейчас в Милане
Увольнение тренера однако это не продажа игрока. Ошибки в таком случае фатальны. Милан стабилен и находится в топе Италии, а до этого болтались годами в середине таблицы. Уход Пиоли может вернуть Милан в это болото на долгие годы. Нужен соответствующий тренер, а даже в теории сложно представить кто лучше Пиоли из свободных
что мешает поставить командную игру?
Тут другой вопрос, кого вместо него брать
С БД Милан в разы лучше и опаснее играл, несколько убойных шансов не забили в самой концовке. По итогу 1 матч где играли хуже соперника это на выезде с ПСЖ, но нужно быть психом ожидать, что Милан будет ПСЖ сметать. 50+ ударов и 0 забитых. Просто не прёт
Милан на выезде действующего чемпиона укатал в газон. Это не выдающееся? Просто зажрались фаны. Думают, что чехарда с тренерами это плюс, а это всегда минус. Уход Пиоли в угоду Гвардиолы, Тухеля, Клоппа или условного Де Дзерби могу понять, но нет тренеров на рынке. Будет хуже
1. Де Дзерби
2. Конте
3. Итальяно
4. Пиоли
Сомневаюсь, что лысый бы набрал не то что большинство - хотя бы 20%
Сам же выше писал, что нужно оценивать общий вклад, и тут же про полчаса отменной игры рассуждаешь