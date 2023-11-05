У «Милана» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. Дальше – «ПСЖ»
«Милан» проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.
Команда Стефано Пиоли сегодня уступила «Удинезе» (0:1) на своем поле в рамках 11-го тура Серии А.
Начиная с 4 октября «россонери» выиграли только один раз – у «Дженоа» (1:0). Также за это время у них 2 ничьих и 3 поражения.
Дальше «Милан» встретится с «ПСЖ» в Лиге чемпионов – это произойдет 7 ноября.
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