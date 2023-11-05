У «Милана» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. Дальше – «ПСЖ»

Теги Милан Удинезе Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

Команда Стефано Пиоли сегодня уступила «Удинезе» (0:1) на своем поле в рамках 11-го тура Серии А.

Начиная с 4 октября «россонери» выиграли только один раз – у «Дженоа» (1:0). Также за это время у них 2 ничьих и 3 поражения.

Дальше «Милан» встретится с «ПСЖ» в Лиге чемпионов – это произойдет 7 ноября.

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10 комментариев

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Dixon010
Когда уже уволят этого гения на тренере. Играли против команды, которая ещё не побеждала в этом сезоне. И играли убого, только в конце начали появляться моменты, когда Удинезе всей командой сел в оборону. А до этого сцаный пиолибол. Состав меняется, схема меняюется, а позиционная атака все та же: 3 защитника, чуть впереди опорник, метров 15-20 пустоты, и все остальные дальше стоят и ждут заброса. Никаких связей между линиями. В итоге и видим бесцельныц перепас между защитниками, чтобы в конце концов просто сделать заброс вперёд. Ну или довести мяч до Леао, чтобы он там что-то придумал
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Buharoid
Милан жалок и убог. Если бы у Удинезе на замену в нападение вышел футболист, а не большое полено, счет был бы 0-3.
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giant
А если вспомнить ещё как героически эту победу Жиру добывал...
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Ящик пива
Ответ Dixon010
Когда уже уволят этого гения на тренере. Играли против команды, которая ещё не побеждала в этом сезоне. И играли убого, только в конце начали появляться моменты, когда Удинезе всей командой сел в оборону. А до этого сцаный пиолибол. Состав меняется, схема меняюется, а позиционная атака все та же: 3 защитника, чуть впереди опорник, метров 15-20 пустоты, и все остальные дальше стоят и ждут заброса. Никаких связей между линиями. В итоге и видим бесцельныц перепас между защитниками, чтобы в конце концов просто сделать заброс вперёд. Ну или довести мяч до Леао, чтобы он там что-то придумал
Удинезе не выигрывал 15 матчей до сегодняшнего дня. Лысый огрызок все рекорды переписывает. Хуже него только Тен Хаг выглядит в МЮ.
+3
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Ящик пива
Pioli is on fire! Пусть убирается дальше тренировать команды из подвала)
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MilanLombardia
Это мрак,сливать Удине у которого даже побед то не было...очевидный и очередной тупик Милана настает,Пиоли после Псж давай ка на выход
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Splin
м-да
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Любезный Коссутий
чета дедушка забуксовал, хотя начало сезона хорошее выдал.
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