У «Милана» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах. Дальше – «ПСЖ»

«Милан» проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.

Команда Стефано Пиоли сегодня уступила « » (0:1) на своем поле в рамках 11-го тура Серии А.

Начиная с 4 октября «россонери» выиграли только один раз – у «Дженоа» (1:0). Также за это время у них 2 ничьих и 3 поражения.

Дальше « » встретится с «ПСЖ» в – это произойдет 7 ноября.

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