Пиоли о 0:1 с «Удинезе»: «Недовольство фанатов «Милана» справедливо. Прежде, даже уступая, мы играли хорошо, сегодня – нет. Результаты и игра вызывают беспокойство»

Стефано Пиоли признал, что фанаты имеют право ругать «Милан».

«Россонери» одержали лишь одну победу за последние 6 матчей. В 11-м туре Серии А они уступили « » (0:1).

«Мы сыграли не так, как могли и хотели. Чем больше мы рвались вперед, тем меньше порядка и качества было в нашей игре. Даже в те недели, когда нам не удавалось добиться подходящего результата, мы играли хорошо. А сегодня – нет, мы действовали слишком хаотично.

Результаты и игра должны вызывать беспокойство. Мы знали, что может быть непросто, поскольку «Удинезе» не позволяет найти свой ритм. Но в целом игра не соответствовала нашим стандартам. В этом мы должны найти мотивацию для движения вперед и более качественной работы во многих ситуациях.

Мы знаем, что можем позволить себе [в ] только один результат. Нам нужно будет отлично проявить себя во всех аспектах: техническом, тактическом, физическом. После сегодняшнего разочарования нам надо лучше подготовиться к следующему матчу [с « »].

Мы должны играть намного лучше, и недовольство болельщиков справедливо, особенно в отношении меня, потому что команда сыграла не так, как мы хотели», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!