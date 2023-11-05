Пиоли о 0:1 с «Удинезе»: «Недовольство фанатов «Милана» справедливо. Прежде, даже уступая, мы играли хорошо, сегодня – нет. Результаты и игра вызывают беспокойство»
Стефано Пиоли признал, что фанаты имеют право ругать «Милан».
«Россонери» одержали лишь одну победу за последние 6 матчей. В 11-м туре Серии А они уступили «Удинезе» (0:1).
«Мы сыграли не так, как могли и хотели. Чем больше мы рвались вперед, тем меньше порядка и качества было в нашей игре. Даже в те недели, когда нам не удавалось добиться подходящего результата, мы играли хорошо. А сегодня – нет, мы действовали слишком хаотично.
Результаты и игра должны вызывать беспокойство. Мы знали, что может быть непросто, поскольку «Удинезе» не позволяет найти свой ритм. Но в целом игра не соответствовала нашим стандартам. В этом мы должны найти мотивацию для движения вперед и более качественной работы во многих ситуациях.
Мы знаем, что можем позволить себе [в Лиге чемпионов] только один результат. Нам нужно будет отлично проявить себя во всех аспектах: техническом, тактическом, физическом. После сегодняшнего разочарования нам надо лучше подготовиться к следующему матчу [с «ПСЖ»].
Мы должны играть намного лучше, и недовольство болельщиков справедливо, особенно в отношении меня, потому что команда сыграла не так, как мы хотели», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
я за Флика или Лева, но это фантасмагория. Флик хоть и навалил в панталоны на ЧМ, но спец он грамотный, рановато он в сборную пошёл.
А Пиоли после ПСЖ можно сказать спасибо за всё и спеть песенку "bella ciao". Игры совсем нет, и эти отмазки, что там травмированных пол команды... Хватит уже списывать который раз на травмы. Это Милан, а не Сассуоло, и если в Милане, прости Господи, Крунич стал краеугольным пз - что то сделано не так
Странно ждать весь год одного уровня игры