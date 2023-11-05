Пиоли о 0:1 с «Удинезе»: «Недовольство фанатов «Милана» справедливо. Прежде, даже уступая, мы играли хорошо, сегодня – нет. Результаты и игра вызывают беспокойство»

Теги ПСЖ Милан Удинезе Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли признал, что фанаты имеют право ругать «Милан».

«Россонери» одержали лишь одну победу за последние 6 матчей. В 11-м туре Серии А они уступили «Удинезе» (0:1).

«Мы сыграли не так, как могли и хотели. Чем больше мы рвались вперед, тем меньше порядка и качества было в нашей игре. Даже в те недели, когда нам не удавалось добиться подходящего результата, мы играли хорошо. А сегодня – нет, мы действовали слишком хаотично.

Результаты и игра должны вызывать беспокойство. Мы знали, что может быть непросто, поскольку «Удинезе» не позволяет найти свой ритм. Но в целом игра не соответствовала нашим стандартам. В этом мы должны найти мотивацию для движения вперед и более качественной работы во многих ситуациях.

Мы знаем, что можем позволить себе [в Лиге чемпионов] только один результат. Нам нужно будет отлично проявить себя во всех аспектах: техническом, тактическом, физическом. После сегодняшнего разочарования нам надо лучше подготовиться к следующему матчу [с «ПСЖ»].

Мы должны играть намного лучше, и недовольство болельщиков справедливо, особенно в отношении меня, потому что команда сыграла не так, как мы хотели», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ King_X
Да вроде очевидно, что обычный спад формы у команды Странно ждать весь год одного уровня игры
Нет, дело не в просто спаде. Тренер кучу странных решений принимает.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Smiley Wiggly
А кто? Конте? Он запросит денег на ТО, у Милана их нет. Спалетти в сборной теперь. Итальяно из Фиорентины не отдадут. Де Дзерби тем более. Какого ни будь Лопетеги звать, тоже авантюра. Тяжело сейчас со свободными тренерами.
ну конечно, так давай оставим как есть. Сгорел сарай, гори и хата.

я за Флика или Лева, но это фантасмагория. Флик хоть и навалил в панталоны на ЧМ, но спец он грамотный, рановато он в сборную пошёл.

А Пиоли после ПСЖ можно сказать спасибо за всё и спеть песенку "bella ciao". Игры совсем нет, и эти отмазки, что там травмированных пол команды... Хватит уже списывать который раз на травмы. Это Милан, а не Сассуоло, и если в Милане, прости Господи, Крунич стал краеугольным пз - что то сделано не так
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werowolf-gears
Ответ felixdyadya
Есть альтернатива кто заменит Пиоли?
Легенду клуба можно попробовать - Хонду
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Smiley Wiggly
Ответ felixdyadya
Есть альтернатива кто заменит Пиоли?
А кто? Конте? Он запросит денег на ТО, у Милана их нет. Спалетти в сборной теперь. Итальяно из Фиорентины не отдадут. Де Дзерби тем более. Какого ни будь Лопетеги звать, тоже авантюра. Тяжело сейчас со свободными тренерами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ felixdyadya
Есть альтернатива кто заменит Пиоли?
Из свободных тренеров есть Тудор разве что
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ещё недавно говорили какое успешное ТО, а теперь после пары неудач уже гонят Пиоли, во болельщики. Альтернатив нет, пришел бы условный Де Дзерби, Тухель, Конте, Энрике и тд я бы понял, а такие сюда либо не пойдут либо уже с работой. И ничего плохого ещё не произошло. Стоит уже осознать, что Рейндерс весьма ограниченный игрок, самоотдача его нравилась, но его удары и пассы оставляют желать лучшего, очередной выход 1на1 не реализовал. Не стоит забывать, что многих игроков из-за травм нет. Лофтус-Чик слишком хорош на фоне остальной полузащиты, вышел и сразу поменялся рисунок игры, у Милана появился центр поля. И Адли и Крунич ну это несерьезно для клуба такого уровня. От игры Леау буквально хотелось блевать. За матч можно отметить только Томори и Тшау. Калабрия тоже был неплох, но центр поля и игроки атаки - мрак. Йовича не знаю зачем брали на такую зарплату, лучше бы лишние пол ляма Тюраму дали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felixdyadya
Есть альтернатива кто заменит Пиоли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Прядко
Милан понабирал сбитых «летчиков»/неопытных игроков, вот и приводит не к самым лучшим результатам, взяли бы полуготового топа летом Мерино/Тилеманса в центр, да того же балогуна на нам надо было брать вместо непонятно какого-то окафора.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ felixdyadya
Есть альтернатива кто заменит Пиоли?
Да вроде очевидно, что обычный спад формы у команды
Странно ждать весь год одного уровня игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Jan Paskel
ну конечно, так давай оставим как есть. Сгорел сарай, гори и хата. я за Флика или Лева, но это фантасмагория. Флик хоть и навалил в панталоны на ЧМ, но спец он грамотный, рановато он в сборную пошёл. А Пиоли после ПСЖ можно сказать спасибо за всё и спеть песенку "bella ciao". Игры совсем нет, и эти отмазки, что там травмированных пол команды... Хватит уже списывать который раз на травмы. Это Милан, а не Сассуоло, и если в Милане, прости Господи, Крунич стал краеугольным пз - что то сделано не так
Фанаты живут в каких-то влажных мечтах будто Милан это до сих пор супер-гранд нулевых. Да не пойдет Флик в Милан, а Лёв это звучит даже как рофл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Блуждающий странник
Фанаты живут в каких-то влажных мечтах будто Милан это до сих пор супер-гранд нулевых. Да не пойдет Флик в Милан, а Лёв это звучит даже как рофл
если бы я жил в мечтах нулевых, писал бы про Зидана. А Флик вполне себе пойдёт, или куда ему идти?Вот куда ему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Jan Paskel
если бы я жил в мечтах нулевых, писал бы про Зидана. А Флик вполне себе пойдёт, или куда ему идти?Вот куда ему?
Флик ушел из Баварии ради сборной Германии. Ему за пределами Германии судя по всему работа неинтересна, а тут идти в Италию где ещё и зарплату высокую не дадут. Не пойдет Флик. Зидан и сам понимаешь, что тоже. Нет подходящих тренеров на рынке. При этом я бы не сказал, что Милан ужасен. Были плохие игры с Юве и Удинезе, в остальном Милан был хорош. Где-то просто не повезло как с Наполи и Ньюкаслом, что Пиоли сделает если фарт отворачивается и за 25 ударов нет забитых в одном матче...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ Блуждающий странник
Флик ушел из Баварии ради сборной Германии. Ему за пределами Германии судя по всему работа неинтересна, а тут идти в Италию где ещё и зарплату высокую не дадут. Не пойдет Флик. Зидан и сам понимаешь, что тоже. Нет подходящих тренеров на рынке. При этом я бы не сказал, что Милан ужасен. Были плохие игры с Юве и Удинезе, в остальном Милан был хорош. Где-то просто не повезло как с Наполи и Ньюкаслом, что Пиоли сделает если фарт отворачивается и за 25 ударов нет забитых в одном матче...
ну вот после ПСЖ продолжим разговор, как снова не повезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Smiley Wiggly
Ответ Алексей Прядко
Милан понабирал сбитых «летчиков»/неопытных игроков, вот и приводит не к самым лучшим результатам, взяли бы полуготового топа летом Мерино/Тилеманса в центр, да того же балогуна на нам надо было брать вместо непонятно какого-то окафора.
Что бы изменилось? Игры то у команды нет. Все сводится к навесам в штрафную и забросам на Леао. Команда играет вяло, вальяжно, без желания и каких бы то либо комбинаций. Видно что Пиоли себя исчерпал. Пора искать замену.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Прядко
Ответ Smiley Wiggly
Что бы изменилось? Игры то у команды нет. Все сводится к навесам в штрафную и забросам на Леао. Команда играет вяло, вальяжно, без желания и каких бы то либо комбинаций. Видно что Пиоли себя исчерпал. Пора искать замену.
У Пиоли всего лишь 3-4 неудачных матча, тренеров хороших свободных нет сейчас, если б Милан дал бы чуть больше денег Пиоли на условного балогуна вместо окафора и на мерино вместо рейнджерса, то команда чуть лучше бы играла(но вместо этого взяли каких-то фриков),а так Милан как всегда зажмотил денег(могли бы достать деньги на этих 2-ух игроков).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dixon010
Ответ Блуждающий странник
Ещё недавно говорили какое успешное ТО, а теперь после пары неудач уже гонят Пиоли, во болельщики. Альтернатив нет, пришел бы условный Де Дзерби, Тухель, Конте, Энрике и тд я бы понял, а такие сюда либо не пойдут либо уже с работой. И ничего плохого ещё не произошло. Стоит уже осознать, что Рейндерс весьма ограниченный игрок, самоотдача его нравилась, но его удары и пассы оставляют желать лучшего, очередной выход 1на1 не реализовал. Не стоит забывать, что многих игроков из-за травм нет. Лофтус-Чик слишком хорош на фоне остальной полузащиты, вышел и сразу поменялся рисунок игры, у Милана появился центр поля. И Адли и Крунич ну это несерьезно для клуба такого уровня. От игры Леау буквально хотелось блевать. За матч можно отметить только Томори и Тшау. Калабрия тоже был неплох, но центр поля и игроки атаки - мрак. Йовича не знаю зачем брали на такую зарплату, лучше бы лишние пол ляма Тюраму дали
Пришло куча новых игроков, а отмазки про состав все те же. Когда плохо играет 1-2 игрока, можно списать на плохой день/низкий уровень и т д. Когда вся команда плохо играет, то вопросы к тренеру должны быть. Можно сколько угодно гнать на игроков, а можно просто посмотреть внимательно матч. Тогда можно увидеть, что у Милана проблемы с позиционной атакой потому, что игроки расположены не пойми как. Сзади толпа, и впереди толпа, а в центре пустота. Вот и скатывается все в тупые забросы или перевод на фланги. Просто со всякими середняками индивидуальный уровень игроков решал, а сейчас пара игроков вылетело и сразу пошли поражения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий