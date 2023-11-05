Тухель о 4:0 с «Боруссией»: «Неплохо для команды, которая «не развивается» и «испытывает внутренние проблемы». Об остальном расскажут эксперты Хаманн и Маттеус»

Томас Тухель дал ответ критикам после победы «Баварии» над «Боруссией» (4:0).

Ранее о работе 50-летнего специалиста неодобрительно отзывались и .

«Для команды, которая «не развивается» и «испытывает внутренние проблемы», довольно неплохо.

Об остальном вам расскажут эксперты Диди и Лотар», – сказал главный тренер «Баварии».

Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»

Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»

Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»

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