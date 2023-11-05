Тухель о 4:0 с «Боруссией»: «Неплохо для команды, которая «не развивается» и «испытывает внутренние проблемы». Об остальном расскажут эксперты Хаманн и Маттеус»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Дитмар Хаманн бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Футбол

Томас Тухель дал ответ критикам после победы «Баварии» над «Боруссией» (4:0).

Ранее о работе 50-летнего специалиста неодобрительно отзывались Дитмар Хаманн и Лотар Маттеус.

«Для команды, которая «не развивается» и «испытывает внутренние проблемы», довольно неплохо.

Об остальном вам расскажут эксперты Диди и Лотар», – сказал главный тренер «Баварии».

Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»

Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»

Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»

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13 комментариев

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fatei4
Хорошо приложил 🙂
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войд
Похоже что хозяин бчк оформит очередную салатницу)
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Kubinec_
имел полное право так сказать, но лучше бы просто забил на них
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Мексиканская песня
Какие-то обиженные тренеры пошли.
Тухель, Хави, Артета.

Ей, пацаны, выпейте пивка. Выиграйте с пацанами Лигу Чемпионов.
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kvn9
Если это не одно и то же интервью, то похоже его переклинило, зачем же перебарщивать, где элементарное чувство меры?
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Roman Betenya
Ответ rigobersong
А с чего вдруг победитель ЛЧ должен слушать физрука которого даже из Венгрии выгоняли:)) Или статус большого футболиста дает право откровенно оскорблять Тухеля?:))
Ну ты же регулярно раскрываешь на спортсе своё отверстие, хотя, казалось бы, столько всего наговорил, что за десять жизней не отмоешься. У Хаманна и Маттеуса явно прав поболе будет.
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Семен Свалов
Ответ Мексиканская песня
Какие-то обиженные тренеры пошли. Тухель, Хави, Артета. Ей, пацаны, выпейте пивка. Выиграйте с пацанами Лигу Чемпионов.
Тухель уже выиграл
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