Тухель о 4:0 с «Боруссией»: «Бавария» отлично сыграла. Почему мы победили? Маттеус и Хаманн точно знают. Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с дортмундской «Боруссией».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 4:0 в 10-м туре Бундеслиги.

«Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Лотар [Маттеус] точно знает. Если не он, то Диди [ ] – точно. Я очень доволен своей командой, все было здорово.

Это был топ-матч, мы показали отличную игру. Я рад за команду. Мы создали много моментов для взятия ворот и полностью заслужили победу.

Мы сегодня многое сделали хорошо, не может быть так плохо, как пишут [в СМИ]. Сегодня мы выиграли со счетом 4:0, теперь вам [журналистам] предстоит сделать разворот на 180 градусов. Развлекайтесь. Теперь вы можете делать свою работу, но без меня!» – сказал Тухель.

Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»

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