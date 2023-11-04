Тухель о 4:0 с «Боруссией»: «Бавария» отлично сыграла. Почему мы победили? Маттеус и Хаманн точно знают. Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Дитмар Хаманн бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с дортмундской «Боруссией».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 4:0 в 10-м туре Бундеслиги. 

«Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Лотар [Маттеус] точно знает. Если не он, то Диди [Дитмар Хаманн] – точно. Я очень доволен своей командой, все было здорово.

Это был топ-матч, мы показали отличную игру. Я рад за команду. Мы создали много моментов для взятия ворот и полностью заслужили победу.

Мы сегодня многое сделали хорошо, не может быть так плохо, как пишут [в СМИ]. Сегодня мы выиграли со счетом 4:0, теперь вам [журналистам] предстоит сделать разворот на 180 градусов. Развлекайтесь. Теперь вы можете делать свою работу, но без меня!» – сказал Тухель. 

Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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22 комментария

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Кирилл Ткач
Грамотно опустил критиков
Абаскалю стоило бы поучиться отвечать результатами 🤣
+21
-4
+17
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dimonivanov
Так и не скажешь какая команда Саарбрюккену влетела
+15
0
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igls54
«Журналистам предстоит переобуться»
+7
-1
+6
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Висита Эльмурзаев
Ответ Дмитрий Снегирёв
Нормально токсика зацепили
сразу двух токсиков зацепил, ай да Тухель хорош
+9
-4
+5
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Владимир Владимирович
Тухель в последнее время взял манеру Моуриньо ). Может такая модель ему со временем и станет привычным, главное чтобы рты хейтерам закрывать не только острословием, но и результатами на поле
+4
0
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Syog1010
Хз за что критикуют так Тухеля, да не идеально в плане стабильности, это далеко не рекордмейстер Хайнкеса и даже не команда Пепа, но с приходом настоящей девятки с уровнем топ виден огромный потенциал, который уже сейчас иногда проявляется как в матче с БД, просто уничтожали атакой
+3
0
+3
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Остужающий
Дави их Томас, имеешь право)
+2
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QWertY
Тучель молорик
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Кокич
А чего же не на 360°, как завещала Анналена Шарлотта Альма Бербок?
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kvn9
Сегодня команда сыграла хорошо, дали результат, но я всё равно пожелал бы Томасу не переходить на личности и спокойнее реагировать на критику. Тренер топ-клуба должен быть готов к ней, это часть профессии.
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ta-tosha
Кто ещё будет спорить, что Киммих при такой системе тормозит игру? По моему - все было очевидно
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Bayern2004
Ответ kvn9
Сегодня команда сыграла хорошо, дали результат, но я всё равно пожелал бы Томасу не переходить на личности и спокойнее реагировать на критику. Тренер топ-клуба должен быть готов к ней, это часть профессии.
Genau!
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red hikkikomori
Так и будут по очереди друг друга подъё в зависимости от результатов)
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Ruscello
Маттеус всегда умел мотивировать. )
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Surviving
Он ему в лицо сказал после матча по Sky показывали.
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Direct free kick
Ответ red hikkikomori
Так и будут по очереди друг друга подъё в зависимости от результатов)
Вот так сказать оригинал новости https://www.sports.ru/football/1115075788
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red hikkikomori
Ответ Direct free kick
Вот так сказать оригинал новости https://www.sports.ru/football/1115075788
ахах) за исключением того что кассано совсем уж клоун, а критики Тухеля хоть уважаемые люди
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