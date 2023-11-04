Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»

Томас Тухель колкостью ответил на замечания Лотара Маттеуса и Дитмара Хаманна.

Ранее бывшие футболисты «Баварии» заявили, что не видят должного развития команды под руководством 50-летнего тренера.

«А я не вижу, чтобы развивались они», – парировал .

«Диди немного распустился. Но мне кажется, что это не настолько важно для нас, чтобы заботиться об этом, реагировать или позволять этому раздражать нас.

Конечно, критика неизбежна. В «Баварию» приходят для того, чтобы побеждать. Я принимаю поражения на свой счет. Но мы должны быть едины и продолжать работу», – добавил тренер.

Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»

Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»

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