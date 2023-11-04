Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»

Теги Бавария Дитмар Хаманн бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Футбол

Томас Тухель колкостью ответил на замечания Лотара Маттеуса и Дитмара Хаманна.

Ранее бывшие футболисты «Баварии» заявили, что не видят должного развития команды под руководством 50-летнего тренера.

«А я не вижу, чтобы развивались они», – парировал Тухель.

«Диди немного распустился. Но мне кажется, что это не настолько важно для нас, чтобы заботиться об этом, реагировать или позволять этому раздражать нас.

Конечно, критика неизбежна. В «Баварию» приходят для того, чтобы побеждать. Я принимаю поражения на свой счет. Но мы должны быть едины и продолжать работу», – добавил тренер.

Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»

Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»

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10 комментариев

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Garikus89
Закончится ровно тем же, чем заканчивался приход тухлого в любой другой клуб. В какой-то момент он разосрется не только с прессой, но и с игроками и руководством, после чего опять будет уволен и обижен на весь мир. Только топ-клубы потихоньку заканчиваются, авторитета не прибавляется, а следующего предложения может уже и не быть)
+15
-2
+13
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Kubinec_
- дурак
- сам дурак
вот и поговорили
+10
0
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Фан Рубина
О каком развитии можно говорить в чемпионате одной команды?
+3
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Кокич
На родительском собрании:
— Ваши дети словно цветы весной!
— Ой, спасибо вам, Марья Ивановна!
— Я и говорю, распустились сволочи!
©
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Антон Киселёв
лол
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kvn9
Ты возглавляешь топ-клуб, нужно быть готовым к давлению и критике, тем более, что есть за что критиковать (более чем). Тебя критикуют как функцию, как должность, ты же переходишь на личности, непрофессионально, как минимум.
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Антон Киселёв
На самом деле к Тухелю не так уж много претензий, он художник, он так видит - все вопросы к тем, кто принимал решение о его назначении, и в какой момент оно принималось
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Михо
Тупейший ответ. Все больше разочаровываюсь в Тухеле, и еще больше в тех, кто его пригласил таким скандальным способом
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