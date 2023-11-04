Тухель о претензиях Маттеуса и Хаманна к развитию «Баварии»: «А я не вижу, чтобы развивались они. Дитмар немного распустился»
Томас Тухель колкостью ответил на замечания Лотара Маттеуса и Дитмара Хаманна.
Ранее бывшие футболисты «Баварии» заявили, что не видят должного развития команды под руководством 50-летнего тренера.
«А я не вижу, чтобы развивались они», – парировал Тухель.
«Диди немного распустился. Но мне кажется, что это не настолько важно для нас, чтобы заботиться об этом, реагировать или позволять этому раздражать нас.
Конечно, критика неизбежна. В «Баварию» приходят для того, чтобы побеждать. Я принимаю поражения на свой счет. Но мы должны быть едины и продолжать работу», – добавил тренер.
Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»
Маттеус о вылете «Баварии» из Кубка: «При Тухеле игра ничуть не лучше, чем при Нагельсманне. Выиграть Бундеслигу будет уже недостаточно – нужна ЛЧ»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- сам дурак
вот и поговорили
— Ваши дети словно цветы весной!
— Ой, спасибо вам, Марья Ивановна!
— Я и говорю, распустились сволочи!
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