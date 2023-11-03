Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»

Дитмар Хаманн раскритиковал игру «Баварии» под руководством Томаса Тухеля.

«Если ты не в состоянии контролировать ход игры – а они не в состоянии, потому что нестабильно защищаются, – то в долгосрочной перспективе тебя ждет провал.

При нем развитие идет не лучшим образом. Результаты хорошие, но манера их получения неубедительна.

Вообще говоря, тренеру проще всего добиться оборонительной стабильности. Конечно, не лишними были бы еще один-два игрока, но если ты продолжаешь использовать этот аргумент, то создаешь футболистам алиби.

Сейчас «Баварии» нужны те, кто способен вести за собой, а таких на данный момент нет. Возвращение Нойера в этом плане поможет.

Но Тухель 6 или 7 месяцев разрушал уверенность Киммиха в себе, он чувствует себя уязвимым. Нойер был травмирован, Мюллер редко играет, поэтому Киммих был самым влиятельным футболистом. Но раз его довели до такого состояния, что он не может отдать пас на пять метров, то не стоит удивляться тому, что команда разваливается.

Я едва ли сочувствую тренеру, в большей части происходящего виноват он сам», – заявил экс-хавбек «Баварии».

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