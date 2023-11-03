Хаманн о Тухеле: «Бавария» развивается не лучшим образом, и Томас сам виноват. Не стоит удивляться разваливающейся команде, когда Киммиха довели до того, что он не может пас на пять метров отдать»

Теги Бавария Мануэль Нойер Дитмар Хаманн Томас Мюллер Томас Тухель Йозуа Киммих Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал игру «Баварии» под руководством Томаса Тухеля.

«Если ты не в состоянии контролировать ход игры – а они не в состоянии, потому что нестабильно защищаются, – то в долгосрочной перспективе тебя ждет провал.

При нем развитие идет не лучшим образом. Результаты хорошие, но манера их получения неубедительна.

Вообще говоря, тренеру проще всего добиться оборонительной стабильности. Конечно, не лишними были бы еще один-два игрока, но если ты продолжаешь использовать этот аргумент, то создаешь футболистам алиби.

Сейчас «Баварии» нужны те, кто способен вести за собой, а таких на данный момент нет. Возвращение Нойера в этом плане поможет.

Но Тухель 6 или 7 месяцев разрушал уверенность Киммиха в себе, он чувствует себя уязвимым. Нойер был травмирован, Мюллер редко играет, поэтому Киммих был самым влиятельным футболистом. Но раз его довели до такого состояния, что он не может отдать пас на пять метров, то не стоит удивляться тому, что команда разваливается.

Я едва ли сочувствую тренеру, в большей части происходящего виноват он сам», – заявил экс-хавбек «Баварии».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Ответ Назар Игорь
Это карма за некрасивое расставание с Нагельсманном.
Да какая карма, самое печальное то (во всяком случае, для меня), что при Тухеле игра практически не изменилась по сравнению с Нагельсманном, на что я больше всего надеялся, раз уж так случилось с их несвоевременной и нелогичной рокировкой. Все то же самое, отсутствие командной игры, плохой выход из обороны при мало- мальски слаженном прессинге противника, ужасная игра в пас на чужой половине поля. Всё строится на индивидуальных действиях игроков (в основном Сане и Мусиалы). А Киммих начал деградировать ещё при Нагельсманне, это факт для тех, кто смотрит Баварию постоянно.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
не может постоянно играющий футболист так деграднуть, чел стал частенько передерживать мяч, скорее его игра походит на саботаж
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Дитмар Хаманн офигенный игрок был
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Ответ kvn9
Да какая карма, самое печальное то (во всяком случае, для меня), что при Тухеле игра практически не изменилась по сравнению с Нагельсманном, на что я больше всего надеялся, раз уж так случилось с их несвоевременной и нелогичной рокировкой. Все то же самое, отсутствие командной игры, плохой выход из обороны при мало- мальски слаженном прессинге противника, ужасная игра в пас на чужой половине поля. Всё строится на индивидуальных действиях игроков (в основном Сане и Мусиалы). А Киммих начал деградировать ещё при Нагельсманне, это факт для тех, кто смотрит Баварию постоянно.
Да там при Нагельсманне чуть ли не вся Бавария деградировала, не то что Киммих.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александер Мухаметшин
Ответ Михо
Во всем прав. Тухеля и раньше не любил, а теперь и вовсе😡 это какой то симбиоз Пепа и Моура, с одной стороны мнит себя гением тактики, с другой выявляет самого влиятельного члена коллектива и за счет его унижения зарабатывает себе авторитет.
Кас вряд ли был самым влиятельным членом коллектива, если ты об этом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Ответ DimaBayern
Да там при Нагельсманне чуть ли не вся Бавария деградировала, не то что Киммих.
Во всяком случае, отход от командной игры в пас, быстрых, без задержек, вертикальных атак, случился при нём. Всё началось строиться на обводках, но это нонсенс, банальная вещь - мяч движется быстрее, чем любой игрок, и это истина. Не может вся игра топ-клуба всецело зависеть от того, пойдут ли обводки у Сане и Мусиалы, это лютый бред (а команда играет так уже около двух лет). Обводки нужны и важны, толька как приправа, а не как основное блюдо. Это не значит, что они плохие или я их ругаю, они топы, только задача тренера определять тактический замысел и ограничивать всех игроков его рамками, иначе зачем он вообще нужен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Ответ kvn9
Во всяком случае, отход от командной игры в пас, быстрых, без задержек, вертикальных атак, случился при нём. Всё началось строиться на обводках, но это нонсенс, банальная вещь - мяч движется быстрее, чем любой игрок, и это истина. Не может вся игра топ-клуба всецело зависеть от того, пойдут ли обводки у Сане и Мусиалы, это лютый бред (а команда играет так уже около двух лет). Обводки нужны и важны, толька как приправа, а не как основное блюдо. Это не значит, что они плохие или я их ругаю, они топы, только задача тренера определять тактический замысел и ограничивать всех игроков его рамками, иначе зачем он вообще нужен.
Согласен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Александер Мухаметшин
Кас вряд ли был самым влиятельным членом коллектива, если ты об этом
Интересно, кто же был? Я был в Мадриде и общался с фанатами Реала, они его называют Санта Икер (святой). По влиянию с ним вровень стоял только Рауль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Ответ хавбек+
не может постоянно играющий футболист так деграднуть, чел стал частенько передерживать мяч, скорее его игра походит на саботаж
Да никакой это не саботаж, это началось при Нагельсманне и сейчас продолжается как под копирку. Сам думал над этим, возможно первопричиной явилось тактическое задание от Нагельсманна, направленное на осуществление контроля игры в центре поля, управление ритмом, отсюда эта тягучесть, сумасшедший перегруз передач поперёк и назад, исключение риска (а как без него пасовать вперёд, вскрывая линии), впечатление, что он играет большей частью на статистику передач, а не на результат. Ну, в дальнейшем возможно и психология прибавилась. Правда, озарения, в виде шедевральных закидушек, проскакивают периодически, без них было бы совсем безрадостно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Тухель явно не ко двору пришёлся, Флика надо возвращать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uchiyamada
>>Результаты хорошие

э, что? Чел умудрился за полгода дважды вылететь из Кубка Германии, в том числе от аутсайдера 3-й (!) лиги, безнадежно влетел Сити в ЛЧ и чудом выиграл чемпионат, в текущем идет не на 1-м месте. Такие результаты для Баварии даже удовлетворительными не назовешь, не то что хорошими.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
только Флик спасёт нынешнюю Баварию от судьбы титаника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий