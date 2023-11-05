Канчельскис о Пиняеве: «Из него упорно делали звезду, спрашивали про «МЮ», вот и поплыл парень. Не экстраординарный игрок»

Теги Локомотив Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Сергей Пиняев Футбол

Андрей Канчельскис не считает Сергея Пиняева выдающимся игроком.

«Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес, или просто волнение сказывается.

Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, «Манчестер Юнайтед», вот парень и поплыл немного. Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный игрок.

Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь – все у него получится», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

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8 комментариев

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s_kapa
Пиня сильно теряет в качестве, когда не в оптимальной форма и не может убежать от защитника. Надо прибавлять в принятии решений, сохранении мяча под давлением и в обостряющем пасе
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Spaten
Вот вам кстати идеальный пример. Пиняев лучший край в своём поколении и Канчела в своём, прокопал на фланге Манчестера такую борозду, что Бекхэм спотыкался потом)
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Andreir888
Всё верно и объективно Андрей сказал
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Гамарджоба Генацвале
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Пиняев просто глупый, раз перешел к физруку в локомотив. Сам себе карьеру и угрохал, лопух.
Чем угрохал? Тем, что в основе играет каждый матч? Претензии должен предъявлять он исключительно себе. Пока, кроме быстрого бега, у него ничего нет, кпд низкий. Лупит по воробьям и принимает неверные решения в большинстве моментов.Ему работать и работать ещё.
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Кирилл Голивец
Ответ s_kapa
Пиня сильно теряет в качестве, когда не в оптимальной форма и не может убежать от защитника. Надо прибавлять в принятии решений, сохранении мяча под давлением и в обостряющем пасе
А нет мысли, что он не развивается, потому что после Осинькина не попал к тренеру с КАЧЕСТВЕННО новым уровнем?)

вот посмотрите сегодня на Доку в Ман Сити)))

Это как раз то, о чем я говорю

Задатки для своего возраста у Пиняева были видны очень крутые, и ротация в условной Бенфике дала бы ему больше для развития, чем основа в Локо, который собран по агентскому принципу и где нет баланса игроков по многим позициям.
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Дядя ТУРА
Ответ s_kapa
Пиня сильно теряет в качестве, когда не в оптимальной форма и не может убежать от защитника. Надо прибавлять в принятии решений, сохранении мяча под давлением и в обостряющем пасе
не прибавит он в бей беги Галактионова. креативные игроки абсолютно все деградировали при нем.
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