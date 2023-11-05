Канчельскис о Пиняеве: «Из него упорно делали звезду, спрашивали про «МЮ», вот и поплыл парень. Не экстраординарный игрок»

Андрей Канчельскис не считает Сергея Пиняева выдающимся игроком.

«Безголевая серия рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес, или просто волнение сказывается.

Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, « », вот парень и поплыл немного. Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный игрок.

Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь – все у него получится», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Пиняев проваливает сезон. Почему сдал наш главный вундеркинд?

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