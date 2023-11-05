Канчельскис о Пиняеве: «Из него упорно делали звезду, спрашивали про «МЮ», вот и поплыл парень. Не экстраординарный игрок»
Андрей Канчельскис не считает Сергея Пиняева выдающимся игроком.
«Безголевая серия Пиняева рано или поздно прервется. Ничего страшного, со всеми бывает. Он еще молодой парень. Может, где-то нагрузки на сборах плохо перенес, или просто волнение сказывается.
Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про Европу, «Манчестер Юнайтед», вот парень и поплыл немного. Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный игрок.
Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь – все у него получится», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Пиняев проваливает сезон. Почему сдал наш главный вундеркинд?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
вот посмотрите сегодня на Доку в Ман Сити)))
Это как раз то, о чем я говорю
Задатки для своего возраста у Пиняева были видны очень крутые, и ротация в условной Бенфике дала бы ему больше для развития, чем основа в Локо, который собран по агентскому принципу и где нет баланса игроков по многим позициям.