Терзич про 0:4 от «Баварии»: «Боруссия» уступала по всем статьям. Первый же стандарт – и мы проигрываем в счете. После этого «Бавария» играла с позиции силы и наказывала за недочеты»
Эдин Терзич раскритиковал выступление «Боруссии» в матче с «Баварией» (0:4).
«Мы в высшей степени разочарованы. Мы на многое рассчитывали, но ничего не добились.
Первое же стандартное положение – и мы уже уступаем в счете. После этого «Бавария» играла с позиции силы и наказывала за мелкие недочеты.
Мы уступали по всем статьям. Не были достаточно хороши ни в защите, ни в атаке. Такого не должно происходить с нами. «Бавария» провела действительно хороший матч», – сказал главный тренер дортмундцев.
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