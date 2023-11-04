Терзич про 0:4 от «Баварии»: «Боруссия» уступала по всем статьям. Первый же стандарт – и мы проигрываем в счете. После этого «Бавария» играла с позиции силы и наказывала за недочеты»

Эдин Терзич раскритиковал выступление «Боруссии» в матче с «Баварией» (0:4).

«Мы в высшей степени разочарованы. Мы на многое рассчитывали, но ничего не добились.

Первое же стандартное положение – и мы уже уступаем в счете. После этого «Бавария» играла с позиции силы и наказывала за мелкие недочеты.

Мы уступали по всем статьям. Не были достаточно хороши ни в защите, ни в атаке. Такого не должно происходить с нами. « » провела действительно хороший матч», – сказал главный тренер дортмундцев.

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