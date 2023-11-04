«Бавария» 11 матчей не проигрывает «Дортмунду» – с 2019 года. Мюнхенцы победили в 10 из них

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» продлила серию без поражений от «Боруссии» до 11 игр.

Команда Томаса Тухеля разгромила дортмундцев на их поле в 10-м туре Бундеслиги – 4:0.

В последний раз «Боруссия» обыгрывала мюнхенцев 3 августа 2019 года в матче за Суперкубок Германии. С тех пор «Бавария» десять раз победила и один раз сыграла с ней вничью.

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19 комментариев

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Streetbor
у Дортмунда менталка как у неверкузена. Вышли сразу в коричневых шортах.
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Чёрный тюльпан
Дортмунд сам выбрал такой путь в виде клуба-трамплина, который зарабатывает, правда реинвестировать вырученные средства тоже получается с переменным успехом. Берут то Витцелей с Даудами, то Джанов с Озджанами в центр поля. В оборону взяли списанных из Мюнхена старика Хуммельса да хряка Зюле (он даже сегодня заплывшим выполз на замену, неужели так сложно скинуть лишних 5-7 кг для профессионального футболёра?). Шлоттербек тоже не оправдывает вложенных средств. Ждали того, что станет лучшим ЦЗ Германии, а он даже в состав порой не проходит. Тут объективно и тренер отсутствует у Боруссии, причём давно уже. Не знаю, что там Заммер руководству советует в качестве консультанта. Достаточно открыть состав "шмелей" и понять, какой это сброд. Только в группе атаки есть достойные игроки + Кобель неплох на воротах.
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mishakmv96
Дортмунду нужна тотальная перестройка на всех уровнях в клубе. С каждым годом команда только регрессирует, а матчи против Баварии - вишенка на торте. Они будут проигрывать Мюнхену даже если Бавария выйдет на матч молодёжным составом, а тренером будет уборщик стадиона.
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ответ people people
Комментарий удален модератором
Сколько не мало?15 голов?Ну для напа это слабо,а для напа лучшей команды бундеслиги очень мало
+7
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Buharoid
Как же Кейн хорош. Это литералли лучший игрок мира сейчас, если хайп вокруг Беллингема с его случайными голами отбросить. Он умеет ну вообще все, даже пасы со своей половины поля на 40 метров на ход.
+14
-9
+5
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Alexander Baresi
Лузеров грех не сделать
+3
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max. still2
Ответ Влад Тюрин
Комментарий удален пользователем
Не эту Баварию... Совсем не эту.
На Der Klassiker выходят совсем с дрыгим настроем
+4
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Дмитрий Агалаков
Напрашивается аналогия с удавом и кроликом: Бавария будто гипнотизирует Боруссию, и Дортмунд становится неспособным оказывать сопротивление.
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corazón blanco
Кто бы не возглавлял Баварию и как бы она не играла, она всегда громит Дортмунд. Немецкая классика.
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Surviving
Ответ Dexler
Дааа, видимо за прошлым сезоном ты не следил и про требл не знаешь. И также видимо ты не знаешь, что за последние 10 лет мю потратили больше чем Сити. Кто там ещё пластиковый клуб?)
В АПЛ есть только два великих клуба Ливер и Мю.
+3
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alexis2020
Ответ Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Сколько не мало?15 голов?Ну для напа это слабо,а для напа лучшей команды бундеслиги очень мало
Сейчас ноябрь. Не апрель или май, а ноябрь.
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Dexler
Ответ Surviving
В АПЛ есть только два великих клуба Ливер и Мю.
когда они были великими? 20 лет назад?😂😂😂
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Jor Hakobyan
Ответ Dexler
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Surviving
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people people
Ответ Buharoid
Как же Кейн хорош. Это литералли лучший игрок мира сейчас, если хайп вокруг Беллингема с его случайными голами отбросить. Он умеет ну вообще все, даже пасы со своей половины поля на 40 метров на ход.
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Oltomir
А кто верил в победу, хотелось бы посмотреть в глаза этому мега оптимисту. Смотрю в зеркало и ах.еваю от результата.
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Влад Тюрин
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