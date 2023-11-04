«Бавария» 11 матчей не проигрывает «Дортмунду» – с 2019 года. Мюнхенцы победили в 10 из них
«Бавария» продлила серию без поражений от «Боруссии» до 11 игр.
Команда Томаса Тухеля разгромила дортмундцев на их поле в 10-м туре Бундеслиги – 4:0.
В последний раз «Боруссия» обыгрывала мюнхенцев 3 августа 2019 года в матче за Суперкубок Германии. С тех пор «Бавария» десять раз победила и один раз сыграла с ней вничью.
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