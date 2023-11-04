У Роналду 45 (35+10) очков в 41 матче за «Аль-Наср». Он забил 12 голов в 11 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров
Криштиану Роналду совершил 45 результативных действий за «Аль-Наср».
Сегодня форвард открыл счет на 26-й минуте матча с «Аль-Халиджем» в 12-м туре лиги Саудовской Аравии.
В текущем чемпионате 38-летний португалец отметился 12 голами за 11 матчей и лидирует в списке бомбардиров, на 3 мяча опережая Александара Митровича («Аль-Хилаль»).
Всего за время выступлений в составе «Аль-Насра» Роналду забил 35 голов, а также отдал 10 голевых передач. Он проводит 41-й матч.
Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
фаны (Месси)
И когда говорю" бомбит" говорят про другое, но раз не "бомбит" то зачем писать то под новости Роналду и то первыми пишут глупости)
у Роналду только в єтом году голов из-за пределов штрафной больше, чем у топаря Амдалла за десять лет
не говоря уже про штрафньіе, кек