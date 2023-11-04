У Роналду 45 (35+10) очков в 41 матче за «Аль-Наср». Он забил 12 голов в 11 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Александар Митрович Аль-Халидж Футбол

Криштиану Роналду совершил 45 результативных действий за «Аль-Наср».

Сегодня форвард открыл счет на 26-й минуте матча с «Аль-Халиджем» в 12-м туре лиги Саудовской Аравии.

В текущем чемпионате 38-летний португалец отметился 12 голами за 11 матчей и лидирует в списке бомбардиров, на 3 мяча опережая Александара МитровичаАль-Хилаль»).

Всего за время выступлений в составе «Аль-Насра» Роналду забил 35 голов, а также отдал 10 голевых передач. Он проводит 41-й матч.

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Leon Petov
Гоат забивает, в то время как обладатель липового ЗМ провалился в МЛС
+39
-13
+26
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Роман
Величайший CR7.

фаны (Месси)
+30
-7
+23
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deadjoker
Месси за такое мячик дали
+23
-4
+19
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fussballer
Роналду лучший в истории! Каждый раз это доказывает.
+21
-5
+16
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udiekemen
И везде под новости Роналду комментируют Мессибои первыми)
И когда говорю" бомбит" говорят про другое, но раз не "бомбит" то зачем писать то под новости Роналду и то первыми пишут глупости)
+23
-9
+14
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Штаны Габора Кирая
Что там насчёт обладателя ЗМ, небось тоже свою лигу разрывает? Когда его в плей-офф ждать, кстати?
+12
-2
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DecardShow
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Как же велик Криштиану 🐐🇵🇹👑
+11
-2
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Роман
Ответ Человек1991
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Вы под каждой новостью доказываете как Роналду вам неинтересен) Вы настолько часто это пишите, наверное хотите чтобы все знали.
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udiekemen
Ответ Роман
Величайший CR7. фаны (Месси)
у них завтра школы нет) жди их
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mr kovalsky
Ответ Роман
Величайший CR7. фаны (Месси)
я как лютый фанат великого месси признаю что Роналду во всех аспектах лучше моего кумира
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Веселый денек
Очередной голешник из-за пределов штрафной
+6
-1
+5
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Веселый денек
Ответ Человек1991
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Очередная фейк-стата (с)
у Роналду только в єтом году голов из-за пределов штрафной больше, чем у топаря Амдалла за десять лет
не говоря уже про штрафньіе, кек
+5
-1
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Гномович!
И без помощи папиков из ФИФА и липовых подаренных цацек, делает свою работу.
+4
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Дмитрий Рабко
Ответ Штаны Габора Кирая
Что там насчёт обладателя ЗМ, небось тоже свою лигу разрывает? Когда его в плей-офф ждать, кстати?
А там на Хэллоуин вроде был чемпионат по поеданию пиццы. Возможно, он даже вышел в плей-офф.
+4
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Аркадий Мамонтов
есть еще вопросы о лучшем игроке?
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maks677
Стабилен в любом возрасте
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Нефанатик
Старик в ударе
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зак
спросити у Клизмова, что там у Месси за два года в 5 Лиге, а то всех в чс кидает)
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Пацанчик реальный
Ответ Александр Жук
В Ла лиге был рабом Месси, в Сериа А был рабом Запаты и Квальярелы наконец то нашел свой чемп 👍
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ddddan 2
Ответ Пацанчик реальный
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папа жук у него
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udiekemen
Ответ Blaumerc
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Пхпх, ошибаешься) я тут не каждый день
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хавбек+
к голу ещё и очередная гп от величайшего
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Дмитрий Рабко
Ответ Илья Мурашов
Каждый год такое видем. Роналду начинает мощно. Зимой сбавляет обороты. Весной проигрывает все трофеи. Ничего нового.
Тут кто-то вообще подобрал себе клуб, чтобы с чистой совестью соскочить с пробега уже в октябре.
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Человек1991
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