У Роналду 45 (35+10) очков в 41 матче за «Аль-Наср». Он забил 12 голов в 11 играх саудовской лиги и лидирует в гонке бомбардиров

Криштиану Роналду совершил 45 результативных действий за «Аль-Наср».

Сегодня форвард открыл счет на 26-й минуте матча с « » в 12-м туре лиги Саудовской Аравии.

В текущем чемпионате 38-летний португалец отметился 12 голами за 11 матчей и лидирует в списке бомбардиров, на 3 мяча опережая (« »).

Всего за время выступлений в составе « » забил 35 голов, а также отдал 10 голевых передач. Он проводит 41-й матч.

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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