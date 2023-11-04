Коул вспомнил, как Кин навещал его после пересадки почки: «Из-за тугих швов сестра просила Роя не смешить меня, но через 5 минут я катался от хохота, ощущая сильную боль»

Рой Кин поддерживал в больнице Энди Коула, перенесшего пересадку почки.

Бывший нападающий « » рассказал о своей дружбе с ирландцем, игравшим в полузащите манкунианской команды.

С 2014 года у Коула развивалась почечная недостаточность, ставшая следствием фокально-сегментарного гломерулосклероза. В 2017 году племянник бывшего форварда сборной Англии согласился отдать свою почку и стать донором для дяди.

Коул рассказал, как он чувствовал себя после пересадки.

«В основном я спал по 14-15 часов в сутки. Подняться, ходить – это было в тягость. Мой вес доходил до 17-18 стоунов (108-114 килограммов – примечание Sports.ru) из-за всей той жидкости, которую я носил в себе. Это было трудное время.

Я играл в футбол и был в хорошей форме всю жизнь, а потом внезапно случайная болезнь изменила мой мир целиком.

Рой пришел [ко мне в больницу] и принес пять журналов об автомобилях. Помню, медсестра сказала ему: «Мистер Кин, если можете, не смешите его». У меня на животе были очень тугие швы. Он ответил: «Да, да, без проблем». Но прошло около 5 минут, и он заставил меня кататься [от хохота]. Я ощущал такую сильную боль, но Рой есть Рой, и он продолжал меня смешить.

У меня всегда были великолепные взаимоотношения с ним. Он был невероятным капитаном. И вдали от футбольного поля он всегда находил время для меня», – поделился своими воспоминаниями о Кине Коул в эфире Late Late Show на RTÉ One.

Англичанин и ирландец вместе играли за «Манчестер Юнайтед» с 1995 по 2001 год.

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