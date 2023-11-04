Коул вспомнил, как Кин навещал его после пересадки почки: «Из-за тугих швов сестра просила Роя не смешить меня, но через 5 минут я катался от хохота, ощущая сильную боль»
Рой Кин поддерживал в больнице Энди Коула, перенесшего пересадку почки.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал о своей дружбе с ирландцем, игравшим в полузащите манкунианской команды.
С 2014 года у Коула развивалась почечная недостаточность, ставшая следствием фокально-сегментарного гломерулосклероза. В 2017 году племянник бывшего форварда сборной Англии согласился отдать свою почку и стать донором для дяди.
Коул рассказал, как он чувствовал себя после пересадки.
«В основном я спал по 14-15 часов в сутки. Подняться, ходить – это было в тягость. Мой вес доходил до 17-18 стоунов (108-114 килограммов – примечание Sports.ru) из-за всей той жидкости, которую я носил в себе. Это было трудное время.
Я играл в футбол и был в хорошей форме всю жизнь, а потом внезапно случайная болезнь изменила мой мир целиком.
Рой пришел [ко мне в больницу] и принес пять журналов об автомобилях. Помню, медсестра сказала ему: «Мистер Кин, если можете, не смешите его». У меня на животе были очень тугие швы. Он ответил: «Да, да, без проблем». Но прошло около 5 минут, и он заставил меня кататься [от хохота]. Я ощущал такую сильную боль, но Рой есть Рой, и он продолжал меня смешить.
У меня всегда были великолепные взаимоотношения с ним. Он был невероятным капитаном. И вдали от футбольного поля он всегда находил время для меня», – поделился своими воспоминаниями о Кине Коул в эфире Late Late Show на RTÉ One.
Англичанин и ирландец вместе играли за «Манчестер Юнайтед» с 1995 по 2001 год.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
- Мистер Кин, пожалуйста не смешите его, пациенту будет больно, ему может стать плохо и он может умереть
- Да да да да да, конечно
*начинает смешить*