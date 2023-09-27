Кин о ситуации с Санчо: «Если он признает ошибку, то очень скоро можно будет двигаться дальше»

Рой Кин высказался о ситуации вокруг Джейдона Санчо и Эрика тен Хага.

Напомним, конфликт между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

«[Джейдону] нужно показать себя с другой стороны. Если в игроке сомневаются, он не тренируется должным образом, но затем разворачивает ситуацию, демонстрирует своего рода смирение и говорит: «Да, кажется, я ошибся», то, думаю, очень скоро можно будет двигаться дальше.

Мы были в раздевалках, где игроки совершали ошибки, но они действительно извинялись, и об этом тут же забывали. В футбольных раздевалках царит странная динамика: если игроки показывают, что им не все равно и они нормальные люди, все говорят: «Все в порядке» и двигаются дальше очень, очень быстро», – сказал бывший игрок « » в подкасте Stick To Football.

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