Кин о ситуации с Санчо: «Если он признает ошибку, то очень скоро можно будет двигаться дальше»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Рой Кин высказался о ситуации вокруг Джейдона Санчо и Эрика тен Хага.

Напомним, конфликт между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник в начале сентября, когда вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

«[Джейдону] нужно показать себя с другой стороны. Если в игроке сомневаются, он не тренируется должным образом, но затем разворачивает ситуацию, демонстрирует своего рода смирение и говорит: «Да, кажется, я ошибся», то, думаю, очень скоро можно будет двигаться дальше.

Мы были в раздевалках, где игроки совершали ошибки, но они действительно извинялись, и об этом тут же забывали. В футбольных раздевалках царит странная динамика: если игроки показывают, что им не все равно и они нормальные люди, все говорят: «Все в порядке» и двигаются дальше очень, очень быстро», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick To Football.

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9 комментариев

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Stereophonics89
ддедону интереснее всю ночь в PS играть
оставьте его уже в покое
какое смирение?)
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Андрей
кажись Санчо получил все что хотел. а хотел он жирный контракт с большим клубом.
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Луис ван Гаал
ЭТХ - как педагог, а тренер обязан быть педагогом, тем более, - на подобном уровне, не стоит и ломаного гроша. Еще Глеб Жеглов говорил о том, что упрямство - первый признак тупости. Могу ли я представить себе подобную ситуацию в Ливерпуле? Вопрос риторический. Поведение Санчо я, разумеется, не оправдываю. Вернется в Дортмунд и там заиграет.
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Tollie
Джейдону нужно начистить хлеборезку лысому физруку и уйти из клуба с гордо поднятным джойстиком
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Waititi
Лучше чтоб Санчо ушел победителем. МЮ сейчас в дерьме и не потому что он плохо играет, а потому что ЭТХ возомнил себя САФом, при том что что прошлый сезон, что этот команда не играет совсем. Тупо середняк из великого клуба.
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Заяцволк
https://www.youtube.com/watch?v=YG4mu67dSgI
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stanvixx
Ответ Заяцволк
https://www.youtube.com/watch?v=YG4mu67dSgI
😂👍
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