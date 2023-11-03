Скотт Мактоминей: «МЮ» должен побеждать, все хотят, чтобы клуб преуспел. Думаю о болельщиках, которые платят деньги, чтобы посмотреть на нас» 

Скотт Мактоминей высказался о неудачных результатах «Манчестер Юнайтед».

«Мы должны побеждать. Так мы думаем всегда.

Очевидно, сейчас я думаю о болельщиках, потому что мы не играем хорошо, и им тяжело – они платят заработанные деньги каждую неделю, чтобы прийти и посмотреть на нас. И самое меньшее, что мы можем сделать, – это играть хорошо и побеждать. Сейчас этого не происходит, но таков футбол.

Нам в раздевалке нужно оставаться собранными, сохранять ясную голову и не поддаваться эмоциям по поводу всего, что нас окружает. Мы должны отгородиться от всего этого.

Все знают, что сейчас мы переживаем не лучший период. Мы должны держаться вместе, это главное. Нам предстоит еще одна игра, и, возможно, через неделю картина будет немного другой – победа в Лиге чемпионов и победа в чемпионате.

Конечно, болельщики услышат стандартный ответ: «Мы должны держаться вместе». Но это правда. Все хотят, чтобы этот футбольный клуб добился успеха. У нас более чем достаточно талантов в раздевалке, чтобы сделать это.

Мы можем хорошо сыграть с «Фулхэмом», выиграть в Копенгагене, а после этого у нас будет еще одна игра. Так что все может быстро измениться.

Таков уж наш футбольный путь. Если мы сможем одержать три победы перед перерывом на сборные, тогда сможем вернуться и начать двигаться дальше», – сказал игрок « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!