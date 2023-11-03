Тухель почти не общается с некоторыми игроками «Баварии», они удивлены его отстраненностью. Футболистам не нравится публичная критика команды
Между Томасом Тухелем и игроками «Баварии» возникла напряженность.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sport1.de Керри Хау, некоторые игроки не чувствуют себя причастными к происходящему и удивлены отстраненностью тренера.
У Тухеля «есть свои игроки», с которыми он много общается вне командных встреч – к ним относятся Харри Кейн или Лерой Сане. Однако с остальными футболистами, даже с теми, кто постоянно выходит на поле, он практически не общается. Некоторые только от помощника Тухеля узнают, играют они или нет.
Кроме того, публичная критика Тухелем команды, особенно полузащиты, не нашла отклика в раздевалке. С тех пор отношения в команде стали довольно напряженными, особенно с Йозуа Киммихом.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Если проиграют пчёлам-то, увольнение будет справедливым.Тухелю и так дали слишком много времени и что мы видим-команда деградирует.С такой игрой никаких трофеев точно не видать
ИМХО - проблема психологическая, ему явно нужно поменять обстановку, и Лигу в первую очередь
Ничего хорошего уже не получится. Тухель под списание.