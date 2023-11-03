Тухель почти не общается с некоторыми игроками «Баварии», они удивлены его отстраненностью. Футболистам не нравится публичная критика команды

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Лерой Сане Йозуа Киммих Футбол

Между Томасом Тухелем и игроками «Баварии» возникла напряженность.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sport1.de Керри Хау, некоторые игроки не чувствуют себя причастными к происходящему и удивлены отстраненностью тренера.

У Тухеля «есть свои игроки», с которыми он много общается вне командных встреч – к ним относятся Харри Кейн или Лерой Сане. Однако с остальными футболистами, даже с теми, кто постоянно выходит на поле, он практически не общается. Некоторые только от помощника Тухеля узнают, играют они или нет.

Кроме того, публичная критика Тухелем команды, особенно полузащиты, не нашла отклика в раздевалке. С тех пор отношения в команде стали довольно напряженными, особенно с Йозуа Киммихом.

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47 комментариев

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Михо
То же самое было в начале работы Нагельсманна, потом он сделал выводы, наладил контакт с командой, даже одеваться стал скромнее, команда заиграла, было видно что все наладилось. И его сразу уволили😃 такого редчайшего по идиотизму увольнения я вообще не припомню в топ клубах
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maksat_berdiyev@inbox.ru
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Вообще-то в коллективе где по дефолту собраны топ-профессионалы, руководитель никогда не общается с людьми на ежедневной основе, так как предполагается что их квалификация изначально даёт им знания и мотивацию, и постоянное вмешательство начальника будет только раздражать. Он лишь даёт общие установки примерно раз в неделю, в частности относительно тактики, плюс на нём матч-менеджмент и направления индивидуального роста. Это в любой сфере так, не только в футболе
ты вообще знаком с футболом? слышал про раздевалку?
+37
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Алик 67
Не футболисты, а какие то девочки.
+27
-7
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Артём Назмутдинов
Ответ Алик 67
Не футболисты, а какие то девочки.
ты серьёзно ? По-твоему, тренер не должен общаться с игроками?
+9
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Григорий Гашников
Ответ Алик 67
Не футболисты, а какие то девочки.
очень чувственные миллионеры
+7
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+6
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Max9999
Тухеса поменять на тен Хага!
+7
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spartakgorky
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Вообще-то в коллективе где по дефолту собраны топ-профессионалы, руководитель никогда не общается с людьми на ежедневной основе, так как предполагается что их квалификация изначально даёт им знания и мотивацию, и постоянное вмешательство начальника будет только раздражать. Он лишь даёт общие установки примерно раз в неделю, в частности относительно тактики, плюс на нём матч-менеджмент и направления индивидуального роста. Это в любой сфере так, не только в футболе
Вот вас занесло конечно) Насмотрелись блогеров, которые учат, как стать успешным?) Заказ не пропустите, не отвлекайтесь.
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Петрович
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Вообще-то в коллективе где по дефолту собраны топ-профессионалы, руководитель никогда не общается с людьми на ежедневной основе, так как предполагается что их квалификация изначально даёт им знания и мотивацию, и постоянное вмешательство начальника будет только раздражать. Он лишь даёт общие установки примерно раз в неделю, в частности относительно тактики, плюс на нём матч-менеджмент и направления индивидуального роста. Это в любой сфере так, не только в футболе
Нет, не в любой сфере, тем более не в футболе.
+4
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mr kovalsky
Ответ Den
Тухелю, просто, не интересно в Бундеслиге, конкурентов нет. а с Кейном и Сане про времена прибывания в АПЛ вспоминает, так сказать ностальгия
Как конкурентов нет? А Сарбрюкен?
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snegoviq
Ответ Алик 67
Не футболисты, а какие то девочки.
Ага. "А поговорить"? 🤣
+6
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Den
Тухелю, просто, не интересно в Бундеслиге, конкурентов нет. а с Кейном и Сане про времена прибывания в АПЛ вспоминает, так сказать ностальгия
+3
-1
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Петрович
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ни в одном топ клубе гт не общается с игроками каждый день, ни Конте, ни Анчелотти, ни Пеп, ни Клопп. Это не пердив, где важно «сплотиться вокруг лидера»
Согласен, каждый день не общаются, оно и не надо. Но уверен, что состав объявляют лично, а не через помощника. И каждому могут доходчиво объяснить свои решения.
+3
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porosenochek
Ответ Max9999
Тухеса поменять на тен Хага!
Тухеля на стажировку к Тен Хагу, а потом наоборот...
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S Works Tarmac SL7
Ответ петрович сектор1
Что то мне подсказывает, что результат (игры толком и не ждем) с БД будет решающим для Тухеля. Могут и слить
Честно говоря никто не расстроится.
Если проиграют пчёлам-то, увольнение будет справедливым.Тухелю и так дали слишком много времени и что мы видим-команда деградирует.С такой игрой никаких трофеев точно не видать
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The Evil Within
Ответ Leon Petov
Похоже им надо КВНщика Лёню назначить, чтобы развлекал их
Поздно, Лёня уже в Майами.
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Yenchik
Ну с отстраненностью от команды все понятно, это не есть хорошо для коллектива, но чего они ожидали после 1:2 в кубке, похвалы что ли?
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ta-tosha
Ну Киммих явно сдал в последние 1,5 года
ИМХО - проблема психологическая, ему явно нужно поменять обстановку, и Лигу в первую очередь
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KirGre
Это же ведь просто замечательно, тут давеча один тренер просто фотки семьи игроков ему скинуть 😂
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Ales Yuzefovich
Ответ Groondler
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Дружище, такое сплошь. У меня в профиле давно написано что я думаю об админах и модератора этого сайта))
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Aidos9419
Верните Флика
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Сергей Ефимов
Ну это всё, чисто как с Нагелем.
Ничего хорошего уже не получится. Тухель под списание.
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Кашшай Чакырович
Он наверное с Каном и Салихамиджичем общается ))) все время на них тратит, они теневые хозяева Баварии ))
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Илья Ганин
Насмотрятся своих Тедов Лассо, а потом недовольны
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Фан Рубина
Ну просто не о чем ему с вами говорить.
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