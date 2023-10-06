Тен Хаг об игре Рэшфорда: «Все в «МЮ» поддерживают его. Форварду нужен один гол, чтобы изменить ситуацию. Он придет, и Маркус будет в огне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал игру Маркуса Рэшфорда.

В этом сезоне нападающий забил один гол в семи матчах АПЛ.

«Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции.

Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды.

Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус – опытный футболист.

Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

16 комментариев

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Люблю Марго Робби
А он я смотрю не сильно переживает, контракт продлил, зпшку подняли, можно дальше школотронов кормить, нафиг тот футбол
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Фанат спорта01
то есть когда Роналду не забивает его нужно было гнобить и отправлять на банку а Сера депутата Маркуса нужно понять и поддерживать?
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Maasd4m
Так у него уже есть один гол. Один гол в семи! матчах.
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Любезный Коссутий
задолбали эти нежные особы. он, что, второй день в футбол играет, что так не уверен в себе? конечно, мы все поддерживаем сэра Маркуса - сил ему, авось к ноябрю второй забьет
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Aist Marabu
Вот кто додумался дать ему приз лучшего игрока АПЛ??
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Golos Razuma
Рэшфорду нужен гол, Онане сухарь, есть решение. Решфорда на матч заявить как вратаря, Онану выпустить на правый фланг. И все. Решена проблема
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damondiamond
да от него не требуются голы, а только лишь, чтобы он не стоял с мячом, как дубина, смотря куда отдать пас, и принимать правильные решения, чтобы забивал Хойлунд, а сейчас ему время посидеть на банке, чтобы через несколько матчей попробовать себя снова в игре и если не получится, то опять на банку
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Snup4ic
Ответ Фанат спорта01
то есть когда Роналду не забивает его нужно было гнобить и отправлять на банку а Сера депутата Маркуса нужно понять и поддерживать?
а Рэшфорд тоже забил на предсезонку? Кто вашего Роналду гнобил то? По-моему это фанаты Роналду сейчас гнобят МЮ и персонально Тен Хага
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#SharkTeam
Не, теперь все, только ждать когда его контракт заканчиваться будет
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yurchik07
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Я уж и не помню,сколько он уже в МЮ.И сколько у него было ярких сезонов???По-моему два.Не маловато ли к двадцати пяти годам и для бешеной зарплаты????
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Фауст
а он придёт и приведёт за собой весну
и рассеет серых туч войска.
а когда мы все посмотрим в глаза его
на нас из глаз его посмотрит тоска
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Люблю Марго Робби
Ответ kaka10
так болельщики МЮ сами этого выскочку за полтора месяца куража воздвигли до уровня ЗМ и лучшего игрока АПЛ
Ну это скорее глоры, которые болеть за МЮ начали в лучшем случае года с 2015
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