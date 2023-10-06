Тен Хаг об игре Рэшфорда: «Все в «МЮ» поддерживают его. Форварду нужен один гол, чтобы изменить ситуацию. Он придет, и Маркус будет в огне»

Эрик тен Хаг прокомментировал игру Маркуса Рэшфорда.

В этом сезоне нападающий забил один гол в семи матчах .

«Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции.

Все в « » поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды.

Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус – опытный футболист.

Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» .

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