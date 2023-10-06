Тен Хаг об игре Рэшфорда: «Все в «МЮ» поддерживают его. Форварду нужен один гол, чтобы изменить ситуацию. Он придет, и Маркус будет в огне»
Эрик тен Хаг прокомментировал игру Маркуса Рэшфорда.
В этом сезоне нападающий забил один гол в семи матчах АПЛ.
«Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции.
Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды.
Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус – опытный футболист.
Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
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и рассеет серых туч войска.
а когда мы все посмотрим в глаза его
на нас из глаз его посмотрит тоска