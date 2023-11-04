Яя Туре вошел в штаб Манчини в сборной Саудовской Аравии

вошел в тренерский штаб сборной .

40-летний ивуариец стал помощником главного тренера национальной команды .

Ранее Туре входил в тренерские штабы в льежском «Стандарде», «Ахмате» и донецком «Олимпике», а также возглавлял «Тоттенхэм» U16.

Как игрок Туре известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Барселону».

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