Яя Туре вошел в штаб Манчини в сборной Саудовской Аравии
Яя Туре вошел в тренерский штаб сборной Саудовской Аравии.
40-летний ивуариец стал помощником главного тренера национальной команды Роберто Манчини.
Ранее Туре входил в тренерские штабы в льежском «Стандарде», «Ахмате» и донецком «Олимпике», а также возглавлял «Тоттенхэм» U16.
Как игрок Туре известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Барселону».
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