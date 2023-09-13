Манчини проиграл оба матча во главе Саудовской Аравии – Корее и Коста-Рике
Сборная Саудовской Аравии при Роберто Манчини проиграла во втором матче подряд.
Товарищеский матч против сборной Южной Кореи завершился поражением Саудовской Аравии со счетом 0:1. Ранее команда проиграла Коста-Рике со счетом 1:3.
После назначения Роберто Манчини на пост главного тренера сборная Саудовской Аравии проиграла оба матча.
Первые официальные матчи во главе сборной Саудовской Аравии Манчини проведет в январе в рамках Кубка Азии.
Манчини о назначении тренером Саудовской Аравии: «Это признание важности итальянского футбола и высокая оценка моей работы. Продолжу знакомить мир с итальянской культурой»
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