Манчини проиграл оба матча во главе Саудовской Аравии – Корее и Коста-Рике

Сборная Саудовской Аравии при Роберто Манчини проиграла во втором матче подряд.

Товарищеский матч против сборной завершился поражением Саудовской Аравии со счетом 0:1. Ранее команда проиграла Коста-Рике со счетом 1:3.

После назначения на пост главного тренера сборная Саудовской Аравии проиграла оба матча.

Первые официальные матчи во главе сборной Саудовской Аравии Манчини проведет в январе в рамках Кубка Азии.

Манчини о назначении тренером Саудовской Аравии: «Это признание важности итальянского футбола и высокая оценка моей работы. Продолжу знакомить мир с итальянской культурой»

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