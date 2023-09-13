Манчини проиграл оба матча во главе Саудовской Аравии – Корее и Коста-Рике

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Сборная Саудовской Аравии при Роберто Манчини проиграла во втором матче подряд.

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи завершился поражением Саудовской Аравии со счетом 0:1. Ранее команда проиграла Коста-Рике со счетом 1:3.

После назначения Роберто Манчини на пост главного тренера сборная Саудовской Аравии проиграла оба матча.

Первые официальные матчи во главе сборной Саудовской Аравии Манчини проведет в январе в рамках Кубка Азии.

Манчини о назначении тренером Саудовской Аравии: «Это признание важности итальянского футбола и высокая оценка моей работы. Продолжу знакомить мир с итальянской культурой»

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6 комментариев

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Хейтер_Антона_Чейза_228
От нынешней Коста-Рики трёшку пропускать это как будто сборная и не выходила на ЧМ.
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Игорь Новиков
Норм. Еще пара поражений - неустойка - возвращение в Европу)
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Мегамизантроп
так и продолжай
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rigobersong
Ничего страшного, опять конференцию отменят:))
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Гамарджоба Генацвале
Очень дорогие поражения.
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Ярик01
При живом Черчесове приглашать Манчини, это нелепо
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