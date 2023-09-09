Министерство спорта Саудовской Аравии запретило СМИ общаться с Манчини после первого поражения во главе сборной

Теги Роберто Манчини Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Министерство спорта Саудовской Аравии запретило общение с медиа после поражения.

Сборная Саудовской Аравии в пятницу проиграла Коста-Рике (1:3) в товарищеском матче на стадионе «Ньюкасла». Это была первая игра для Роберто Манчини во главе саудовской сборной.

После поражения министр спорта Саудовской Аравии запретил СМИ участвовать в послематчевых мероприятиях. Таким образом, не было и пресс-конференции Манчини.

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9 комментариев

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Aristokrat_13
Осталось запретить сборной проигрывать и проблем не будет совсем
+27
0
+27
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TiNO
Видимо он ещё обязан будет с ними и состав согласовывать. А то выгонють
+2
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+2
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Sergey Arutyunov
чтобы не было фейков. предусмотрительно
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Футбол, хоккей итд
Ответим за Манчини: первый блин вышел комом....
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Дмитрий Калашников
А марин с голевой передачей
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BZB
СМИ в Саудовской Аравии можно уже и не предупреждать.
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Не уверен!!
Ответ Aristokrat_13
Осталось запретить сборной проигрывать и проблем не будет совсем
Все по другому. О поражениях в СМИ не будут писать и их ведь не будет?
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Cyle Rayner
Ответ rigobersong
Какая прогрессивная страна!:)) Кстати, что там с Жотой?:)) Он жив хоть?:)
причём тут прогрессивность?
+1
-1
0
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