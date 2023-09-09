Министерство спорта Саудовской Аравии запретило СМИ общаться с Манчини после первого поражения во главе сборной

Министерство спорта Саудовской Аравии запретило общение с медиа после поражения.

Сборная Саудовской Аравии в пятницу проиграла Коста-Рике (1:3) в товарищеском матче на стадионе «Ньюкасла». Это была первая игра для Роберто Манчини во главе саудовской сборной.

После поражения министр спорта Саудовской Аравии запретил СМИ участвовать в послематчевых мероприятиях. Таким образом, не было и пресс-конференции Манчини.

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