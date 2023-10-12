Хенесс раскритиковал Тухеля за публичные претензии к составу «Баварии»: «Неразумные заявления. Наш состав не скуден – можно посмотреть на скамейку запасных каждые выходные»

Ули Хенесс недоволен высказываниями Томаса Тухеля о составе «Баварии».

«Эти заявления – настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины.

Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав не скуден», – сказал почетный президент «Баварии».

Тухель о составе «Баварии»: «У нас только 6 игроков обороны. Потребуется удача, чтобы справиться»

Тухель о срыве трансферов «Баварии» в день дедлайна: «Сейчас у нас очень маленький состав. Знаю, что мог бы дать нам Пальинья»

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