Хенесс раскритиковал Тухеля за публичные претензии к составу «Баварии»: «Неразумные заявления. Наш состав не скуден – можно посмотреть на скамейку запасных каждые выходные»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Томас Тухель Футбол

Ули Хенесс недоволен высказываниями Томаса Тухеля о составе «Баварии».

«Эти заявления – настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины.

Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав не скуден», – сказал почетный президент «Баварии».

Тухель о составе «Баварии»: «У нас только 6 игроков обороны. Потребуется удача, чтобы справиться»

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23 комментария

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fara4444
Тухелю конец!!!
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+24
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_BITOV_666_ Битов
2 шаг к увольнению Тухлого (1-это его скучные матчи)
+19
-4
+15
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majestic1980
Не надо было увольнять Юлика
+13
-2
+11
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Стахович
Ну состав реально сильнее и длиннее,чем у Реала например
+11
-3
+8
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Прессинг Рангника
Там Флик свободен , если что)
+6
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Тухель
Да охренеть какой состав. Правого защитника нет. Мазрауи это смех для топ клуба он типа Далота из МЮ, но у МЮ хотя бы Уан-Биссака еще есть и брит пусть в атаке так же бездарен, но обороняться умеет, чего не умеет ни Мазрауи ни Далот.
Опорника в составе нет. ЦП 3 игрока на 2 позиции, а так как ими приходится закрывать еще и позицию крайнего защитника, то 4 игрока на 3 позиции.
Великий Нагельсманн на которого так дергают вылетал от Вильярреала, с Баварией от клуба, который раз в 10 беднее. Это дичайший позор. Типа Тухель проиграл МС это кошмар, а Юлик вылетел от Эмери в ЛЧ это ничего страшного.
Главное достижение великого Нагельсманна в карьере это победа над ПСЖ, которые после ЧМ разосрались все и по полю бегало от силы человек 6. Ну феноменально что.
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Церебральный Сортировщик
Улик прав на все 💯 кто-то а Тухель мог бы и не выёживаться.
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Магомед Абдуллаев
Теперь и Тухеля задушат
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llolishe
Пусть сравнит с составом Штуттгарта, который в прошлом сезоне чуть не вылетел из Бундеслиги, а в этом ,еще и потеряв ключевого игрока Эндо, на вершине турнирной таблицы находится
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Константин Эсперов
Ответ Стахович
Ну состав реально сильнее и длиннее,чем у Реала например
O_0
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Бодратустра
Ответ Тухель
Да охренеть какой состав. Правого защитника нет. Мазрауи это смех для топ клуба он типа Далота из МЮ, но у МЮ хотя бы Уан-Биссака еще есть и брит пусть в атаке так же бездарен, но обороняться умеет, чего не умеет ни Мазрауи ни Далот. Опорника в составе нет. ЦП 3 игрока на 2 позиции, а так как ими приходится закрывать еще и позицию крайнего защитника, то 4 игрока на 3 позиции. Великий Нагельсманн на которого так дергают вылетал от Вильярреала, с Баварией от клуба, который раз в 10 беднее. Это дичайший позор. Типа Тухель проиграл МС это кошмар, а Юлик вылетел от Эмери в ЛЧ это ничего страшного. Главное достижение великого Нагельсманна в карьере это победа над ПСЖ, которые после ЧМ разосрались все и по полю бегало от силы человек 6. Ну феноменально что.
Скиллов Мазрауи достаточно, чтоб быть в полуфинале ЧМ и в полуфинале ЛЧ. Сравнение с Уан-Далотом вообще не в кассу.
Нагель с Баварией был остановлен в самый неподходящий момент, на момент его увольнения у него было 3 поражения в сезоне (одно из которых вдесятером с восьмой минуты) и это меньше всех европейских команд на тот момент, по колоссальному количеству метрик Бавария была номер один, в рейтинге Whoscored номер один и да, кроме ПСЖ они в ноль вынесли финалиста ЛЧ и ЧЕмпиона испании.
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as009595@icloud.com
Все теперь Тухель поссориться с руководством, с игроками то он с самого начала не особо ладил
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Derek Apple
Тухель в себя поверил, репутация упала очень сильно...
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Klaus
тухлый продал Эрнандеса Павара и ещё вякает
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sergey2022
Тренер «молодой», не знает ещё что сор из избы выносить не надо
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Tayriz
Скоро будем прощаться с тухлым, впринципе с такой игрой не страшно!
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a2wai
Хенесс готовит почву под смену тренера. Уход Тухеля после того, как слили Кана и Салихамиджчина был делом времени, так что чем раньше сорвут нарыв, тем будет лучше для клуба.

Зимой все равно доберут игроков, только уже под нового тренера.
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Горемычный Рибери
Ответ _BITOV_666_ Битов
2 шаг к увольнению Тухлого (1-это его скучные матчи)
Согласен,когда смотрю матчи с Баварией под руководством Тухеля я засыпаю,всё однообразно и предсказуемо.
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Сергей Лимонников
Ответ Константин Эсперов
O_0
да в целом то похоже на правду даже
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Бодратустра
Ответ Тухель
Да охренеть какой состав. Правого защитника нет. Мазрауи это смех для топ клуба он типа Далота из МЮ, но у МЮ хотя бы Уан-Биссака еще есть и брит пусть в атаке так же бездарен, но обороняться умеет, чего не умеет ни Мазрауи ни Далот. Опорника в составе нет. ЦП 3 игрока на 2 позиции, а так как ими приходится закрывать еще и позицию крайнего защитника, то 4 игрока на 3 позиции. Великий Нагельсманн на которого так дергают вылетал от Вильярреала, с Баварией от клуба, который раз в 10 беднее. Это дичайший позор. Типа Тухель проиграл МС это кошмар, а Юлик вылетел от Эмери в ЛЧ это ничего страшного. Главное достижение великого Нагельсманна в карьере это победа над ПСЖ, которые после ЧМ разосрались все и по полю бегало от силы человек 6. Ну феноменально что.
И кстати Киммих вот думает, что опорник в команде есть.
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Тухель
Ответ Бодратустра
И кстати Киммих вот думает, что опорник в команде есть.
Киммих опорник? Ну удачи с такими опорниками вылет от Вильярреала в 1/4 ЛЧ будет за счастье. В Баварии одни провалы у Киммиха опорника, в сборной одни провалы у Киммиха опорника.
А теперь считают матчи в группе показателями силы? Так ПСЖ выходил с 1 места в группе с Ливерпулем, а потом Ливерпуль выигрывал ЛЧ. Шпоры возили по газону РМ 2 матча в группе и вышли с 1 места, а потом РМ выигрывал ЛЧ. Матчи в группе это хрень для топ клубов и матчи для топов начинаются только в плей офф.
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Бодратустра
Ответ Тухель
Киммих опорник? Ну удачи с такими опорниками вылет от Вильярреала в 1/4 ЛЧ будет за счастье. В Баварии одни провалы у Киммиха опорника, в сборной одни провалы у Киммиха опорника. А теперь считают матчи в группе показателями силы? Так ПСЖ выходил с 1 места в группе с Ливерпулем, а потом Ливерпуль выигрывал ЛЧ. Шпоры возили по газону РМ 2 матча в группе и вышли с 1 места, а потом РМ выигрывал ЛЧ. Матчи в группе это хрень для топ клубов и матчи для топов начинаются только в плей офф.
Теперь мы считаем по результату без контекста? Тогда Нагель до увольнения претендент на 3 титула, Тухель с порога с треском проваливается и вылетает из двух турниров. При из 8 матчей в ЛЧ 7 на ноль и всего два пропущенных, при Тухеле 3 в первом же матче (он и в этом сезоне за первый же матч пропустил, больше чем при Нагеле за 8 матчей). Ну вывод очевиден, так?
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