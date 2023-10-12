Хенесс раскритиковал Тухеля за публичные претензии к составу «Баварии»: «Неразумные заявления. Наш состав не скуден – можно посмотреть на скамейку запасных каждые выходные»
Ули Хенесс недоволен высказываниями Томаса Тухеля о составе «Баварии».
«Эти заявления – настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины.
Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав не скуден», – сказал почетный президент «Баварии».
Тухель о составе «Баварии»: «У нас только 6 игроков обороны. Потребуется удача, чтобы справиться»
Тухель о срыве трансферов «Баварии» в день дедлайна: «Сейчас у нас очень маленький состав. Знаю, что мог бы дать нам Пальинья»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Опорника в составе нет. ЦП 3 игрока на 2 позиции, а так как ими приходится закрывать еще и позицию крайнего защитника, то 4 игрока на 3 позиции.
Великий Нагельсманн на которого так дергают вылетал от Вильярреала, с Баварией от клуба, который раз в 10 беднее. Это дичайший позор. Типа Тухель проиграл МС это кошмар, а Юлик вылетел от Эмери в ЛЧ это ничего страшного.
Главное достижение великого Нагельсманна в карьере это победа над ПСЖ, которые после ЧМ разосрались все и по полю бегало от силы человек 6. Ну феноменально что.
Нагель с Баварией был остановлен в самый неподходящий момент, на момент его увольнения у него было 3 поражения в сезоне (одно из которых вдесятером с восьмой минуты) и это меньше всех европейских команд на тот момент, по колоссальному количеству метрик Бавария была номер один, в рейтинге Whoscored номер один и да, кроме ПСЖ они в ноль вынесли финалиста ЛЧ и ЧЕмпиона испании.
Зимой все равно доберут игроков, только уже под нового тренера.
А теперь считают матчи в группе показателями силы? Так ПСЖ выходил с 1 места в группе с Ливерпулем, а потом Ливерпуль выигрывал ЛЧ. Шпоры возили по газону РМ 2 матча в группе и вышли с 1 места, а потом РМ выигрывал ЛЧ. Матчи в группе это хрень для топ клубов и матчи для топов начинаются только в плей офф.