Сборная Колумбии: «Просим похитителей отца Луиса Диаса освободить его без каких-либо условий. Футбол – это мир»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Луис Диас Футбол

Сборная Колумбии потребовала освободить похищенного отца Луиса Диаса.

Родителей вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Полиция спасла маму игрока и работает над освобождением отца. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, отца футболиста могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

«Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Диаса, освободить его сейчас, без каких-либо условий.

Футбол – это мир. Лучо, мы с тобой. Колумбия с тобой», – сказано в заявлении сборной Колумбии.

Изображение: twitter.com/FCFSeleccionCol

Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

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5 комментариев

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Demyan Grachev
этим живტтным только 9 мм в лоб поможет
+2
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q2fbdx2shh
Щас прибегут отдавать
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-1
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charly001
Ну раз сборная просит наверняка вернут
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Санжар Уразбаев
У Колумбии случайно нет ближайшей игры с Венесуэлой ?, просто фанаты бывают разные и всякое сделают ради победы
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Давид Agabekyan
Ответ Санжар Уразбаев
У Колумбии случайно нет ближайшей игры с Венесуэлой ?, просто фанаты бывают разные и всякое сделают ради победы
В сентябре уже сыграли, а следующая в 2025
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