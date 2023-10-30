Сборная Колумбии: «Просим похитителей отца Луиса Диаса освободить его без каких-либо условий. Футбол – это мир»

Сборная Колумбии потребовала освободить похищенного отца Луиса Диаса.

Родителей вингера « » и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Полиция спасла маму игрока и работает над освобождением отца. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, отца футболиста могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

«Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Диаса, освободить его сейчас, без каких-либо условий.

Футбол – это мир. Лучо, мы с тобой. Колумбия с тобой», – сказано в заявлении сборной Колумбии.

Изображение: twitter.com/FCFSeleccionCol

Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

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