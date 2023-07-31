У «Челси» лучшие шансы подписать Мбаппе, если он захочет в АПЛ. Лондонцы «прощупывают почву»

«Челси» – главный претендент на Килиана Мбаппе среди английских клубов.

Как пишет The Telegraph, источники в команде отрицают, что с « » идут переговоры на тему обмена француза на других игроков и деньги, но кое-какие контакты все же есть.

Утверждается, что если нападающий захочет переехать в , то именно «синие» будут фаворитами. « » в этом контексте не рассматривается.

При этом есть сомнения как насчет того, что «Челси» сможет собрать устраивающий «ПСЖ» пакет активов, так и насчет того, что вообще решит перебраться в Англию. Даже его хорошие отношения с Маурисио Почеттино, новым главным тренером лондонцев, вряд ли помогут заключить сделку.

Пока общение « » с «ПСЖ» можно охарактеризовать как «прощупывание почвы» на предмет возможных вариантов.