У «Челси» лучшие шансы подписать Мбаппе, если он захочет в АПЛ. Лондонцы «прощупывают почву»
«Челси» – главный претендент на Килиана Мбаппе среди английских клубов.
Как пишет The Telegraph, источники в команде отрицают, что с «ПСЖ» идут переговоры на тему обмена француза на других игроков и деньги, но кое-какие контакты все же есть.
Утверждается, что если нападающий захочет переехать в АПЛ, то именно «синие» будут фаворитами. «Ливерпуль» в этом контексте не рассматривается.
При этом есть сомнения как насчет того, что «Челси» сможет собрать устраивающий «ПСЖ» пакет активов, так и насчет того, что Мбаппе вообще решит перебраться в Англию. Даже его хорошие отношения с Маурисио Почеттино, новым главным тренером лондонцев, вряд ли помогут заключить сделку.
Пока общение «Челси» с «ПСЖ» можно охарактеризовать как «прощупывание почвы» на предмет возможных вариантов.
Звучит для Килиана почти ,как кореш Макрон........ Ностальжи будет
7 сезонов-много бабла заработали и не могут себе Мбаппе купить
Смех да и только
Пусть Клопп уходит-сколько можно терпеть безразличие