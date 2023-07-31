У «Челси» лучшие шансы подписать Мбаппе, если он захочет в АПЛ. Лондонцы «прощупывают почву»

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

«Челси» – главный претендент на Килиана Мбаппе среди английских клубов.

Как пишет The Telegraph, источники в команде отрицают, что с «ПСЖ» идут переговоры на тему обмена француза на других игроков и деньги, но кое-какие контакты все же есть.

Утверждается, что если нападающий захочет переехать в АПЛ, то именно «синие» будут фаворитами. «Ливерпуль» в этом контексте не рассматривается.

При этом есть сомнения как насчет того, что «Челси» сможет собрать устраивающий «ПСЖ» пакет активов, так и насчет того, что Мбаппе вообще решит перебраться в Англию. Даже его хорошие отношения с Маурисио Почеттино, новым главным тренером лондонцев, вряд ли помогут заключить сделку.

Пока общение «Челси» с «ПСЖ» можно охарактеризовать как «прощупывание почвы» на предмет возможных вариантов.

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26 комментариев

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Pb-SE
Химки - главный претендент на подписание Мбаппе, если тот захочет в ФНЛ.
+25
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+23
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Mark Safa
Ответ Василий Васильевич
АПЛ самая сильная и интересная лига мира ,никакая Ла лига и рядом не стояла. Все топовые игроки хотят играть в АПЛ.
Хорошая реклама АПЛ, держи 15 фунтов
+18
-3
+15
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Леван Мкртчян
Ответ Pb-SE
Химки - главный претендент на подписание Мбаппе, если тот захочет в ФНЛ.
Акрон же.
Звучит для Килиана почти ,как кореш Макрон........ Ностальжи будет
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+2
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Eden Hazard
Ответ TAGAY
кто из топов сейчас в здравом уме перейдет в Челси?! если Киллиан каким то чудесным образом перейдет в Челси то считай борьба с Холандом за ЗМ умрет, еще не начав) перейти в клуб АПЛ если Киллиан хочет самоутвердиться на мировой арене не вариант, ибо Холанд уже в лучшем клубе АПЛ и там просто пух и прах он проиграет конкуренцию команде Холанда. Реал идеальный вариант, Барса финансово не потянет, а другие по статусу! в АПЛ только если Пеп уйдет, а пока он в Сити то только в его команду, но он и не сдался Пепу, который имеет кроме Холанда еще и Альвареса, который так же просто монстр
если топы по твоему переходят только к тем, кто только что кто то выиграл, то как игроки в принципе переходить в Сити начали?) смысла ж не было Агуэро, например, идти в клуб, о котором он и не знал ничего)
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Василий Васильевич
АПЛ самая сильная и интересная лига мира ,никакая Ла лига и рядом не стояла. Все топовые игроки хотят играть в АПЛ.
+9
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Фредерик Вассёр
Ответ QWertY
У Челси не играя в ЛЧ или ЛЕ шансов выиграть еврокубок выше, чем у условного арсинала)
Очевидно Мбаппе мечтал играть с клубами из Боснии.
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llolishe
И смысл с Клоппа в Ливерпуле
7 сезонов-много бабла заработали и не могут себе Мбаппе купить
Смех да и только
Пусть Клопп уходит-сколько можно терпеть безразличие
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Jesse Boy
мамашу его ушлую не хотят прощупать?
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Mark Safa
Ответ Pb-SE
Химки - главный претендент на подписание Мбаппе, если тот захочет в ФНЛ.
Только сам Мбаппе об этом не знает
+1
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Kahn01
Ответ Василий Васильевич
АПЛ самая сильная и интересная лига мира ,никакая Ла лига и рядом не стояла. Все топовые игроки хотят играть в АПЛ.
Последний лауреат ЗМ из АПЛ? А, точно, Криштиану 15 лет назад
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