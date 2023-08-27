Луческу, назвавший «Бешикташ» сборной Африки: «Дискриминации и расизма не было. Я не принижал их, а прославлял состав»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Бешикташ высшая лига Турция Мирча Луческу Лига Конференций УЕФА дискриминация Футбол

Мирча Луческу объяснил свои слова про «Бешикташ» и сборную Африки.

Киевское «Динамо», которое тренирует румынский специалист, уступило «Бешикташу» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги конференций – 2:3.

После встречи Луческу сказал: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем». Очень трудно против них с 11 доморощенными игроками» 

«Я ни в коем случае не принижал «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что «Бешикташ» в этом сезоне собрал хороший состав с очень хорошими иностранцами. Я сделал акцент на Африке, чтобы прославить состав «Бешикташа».

Не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работаю с африканскими футболистами. Никто не может вбить клин между мной и болельщиками «Бешикташа». Никакой дискриминации или расизма и быть не могло.

Я не говорил в негативных ключе о том, что у «Бешикташа» много африканцев. «Бешикташ» создал очень хорошую команду на сезон и, похоже, готов к чемпионату. Трансферы были сделаны правильно. Это достаточно сильная команда, которая может бороться за чемпионство», – сказал Луческу.

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21 комментарий

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Schiaff1no
Гениально, я считаю это нужно брать на вооружение всем. Да, я назвал судью п******, но я хотел прославить его, никакого принижения
+64
-2
+62
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Аморалинни
Ответ Schiaff1no
Гениально, я считаю это нужно брать на вооружение всем. Да, я назвал судью п******, но я хотел прославить его, никакого принижения
Я говорил о его открытости, о том, что он идет в ногу со временем и живет без предрассудков (с)
+47
-1
+46
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Пушка_Кутепова
Спросите у него про его шахтер из 10 бразил
+15
0
+15
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Leon Betov
Ответ rigobersong
Сборная Африки в реале и челси:))
То ли дело коренные каталонцы в 10 поколении вроде Ямала, Бальде, Ансумане и т.д.
+17
-8
+9
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Michael Boldyrev
Дело не в черных, а в мнительных идиотах.
Кто-то бы возмутился, если бы его же "Шахтер" назвали бы сборной Бразилии (до 10 игроков одномоментно), Ньюкасл 2013-го года сборной Франции (до 11 игроков одномоментно), а Интер (до 11 игроков одномоментно) того же периода сборной Аргентины?
Но слово Африка - это триггер, и у борцов за все хорошее начинается возбуждение.
+9
-1
+8
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SaH4r.
Ответ Leon Betov
То ли дело коренные каталонцы в 10 поколении вроде Ямала, Бальде, Ансумане и т.д.
Кепа/Куртуа и 10 негритят
+7
-2
+5
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rigobersong
Сборная Африки в реале и челси:))
+15
-10
+5
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Uragan Boy
Луческу-я,не принижал их ,я унижал
+2
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Diyas
Сборная Африки это все таки сборная Франции.
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-1
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Василий Питерский
Что ж ты фраер,сдал назад….
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majestic1980
А вот если прославлял , это уже дискриминация белых. All lives matters
+2
-1
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XavIniesta2008-2015
Давайте все хором: Чего нет на Украине ?
У них же президент-еврей
+8
-7
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василий иванов
Луческу как был нытиком так и остается!
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Рашпель793
Одна из самых ловких отмазок, что я видел ))
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a2wai
Что ж ты фраер, сдал назад.
+2
-2
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Человек1991
Ответ SaH4r.
Кепа/Куртуа и 10 негритят
Моя шутка)
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Крыло советов
Ответ Schiaff1no
Гениально, я считаю это нужно брать на вооружение всем. Да, я назвал судью п******, но я хотел прославить его, никакого принижения
Новый виток новояза
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Ruslan Fatianov
Ответ XavIniesta2008-2015
Давайте все хором: Чего нет на Украине ? У них же президент-еврей
Комментарий удален модератором
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che kaif
Ответ Diyas
Сборная Африки это все таки сборная Франции.
Люка. Гризман. Жиру.Павар. Льорис. Тео и другие такие себе африканцы из них
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