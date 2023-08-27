Луческу, назвавший «Бешикташ» сборной Африки: «Дискриминации и расизма не было. Я не принижал их, а прославлял состав»

Мирча Луческу объяснил свои слова про «Бешикташ» и сборную Африки.

Киевское «Динамо», которое тренирует румынский специалист, уступило «Бешикташу» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги конференций – 2:3.

После встречи Луческу сказал: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем». Очень трудно против них с 11 доморощенными игроками»

«Я ни в коем случае не принижал «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что «Бешикташ» в этом сезоне собрал хороший состав с очень хорошими иностранцами. Я сделал акцент на Африке, чтобы прославить состав «Бешикташа».

Не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работаю с африканскими футболистами. Никто не может вбить клин между мной и болельщиками «Бешикташа». Никакой дискриминации или расизма и быть не могло.

Я не говорил в негативных ключе о том, что у «Бешикташа» много африканцев. «Бешикташ» создал очень хорошую команду на сезон и, похоже, готов к чемпионату. Трансферы были сделаны правильно. Это достаточно сильная команда, которая может бороться за чемпионство», – сказал Луческу.

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