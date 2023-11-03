«Ман Сити» хочет подписать 18-летнего хавбека «МЮ» Майну. У Кобби 1 матч в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кобби Майну Футбол

«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Манчестер Юнайтед».

По данным FourFourTwo, «горожане» нацелились на 18-летнего полузащитника Кобби Майну. У хавбека долгосрочный контракт с «Юнайтед», так что его придется покупать.

На счету Майну 1 матч в АПЛ – в прошлом сезоне. Также он играл за «МЮ» в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Адилжан Иманкулов
150£ лямов плюс Холланд
+24
-4
+20
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jeHbka(BLR)
Майну возможно будущая замена казику. Ч,еловек на предсезонки показал очень зрелую игру для его возраста, особенно можно отметить его интеллект
+18
-1
+17
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Bego Yusupov
хрен вам а не Кобби Майну
+23
-7
+16
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red hikkikomori
чтобы майнить)
Тем более у Сити есть какой-то фейковый крипто-спонсор)
+4
0
+4
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Bego Yusupov
Ответ Адилжан Иманкулов
150£ лямов плюс Холланд
мне кажется это мало
+4
0
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Today I feel Qatari
Отличная работа от агента футболиста. Под предлогом интереса Сити с нашего Арнольда можно и 250к в неделю выбить. У Роналду же получилось когда тот с Ювентуса искал куда податься
+3
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+3
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_Beast_
МЮ должен попросить в замен у Сити какого-то форварда из 2 состава))
Который будет на голову лучше всех поленьев которые играют в нападении у МЮ
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CONST_VAN_G
Вполне возможно захочет собирать трофеи с первого года. А не ждать чего-то от бойца.
+1
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Адилжан Иманкулов
Ответ Bego Yusupov
мне кажется это мало
конеш мало но сойдёт
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f0mk4
Лавиа считался следующим молодым опорником Сити - отпустили, но этот парень тоже хорошо играет
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perdetnevredno
Вира? Майна!
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Лёха Жданчик
цена 1 Зидан Икбал
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мс-мешок
губа не дура
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бан = руки в говне
не не не не, этого не отдадим
универсальный как камавинга. умеет из под прессинга выходить дриблингом или пасом вперед. ни в коем случае не продавать. будет грубейшая ошибка
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MachineGunKelly
Нормальный предендент на 200-300 к ЗП в неделю до маню
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Виталий Ан
Ответ Адилжан Иманкулов
150£ лямов плюс Холланд
Думаете раз МЮ переплачивает за игроков, то у них тоже можно купить только дороже?)). Автограф Холанда с бутсами Холанда с надписью для друга Хака, и 10 мультов.)).
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