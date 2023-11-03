«Ман Сити» хочет подписать 18-летнего хавбека «МЮ» Майну. У Кобби 1 матч в АПЛ

«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Манчестер Юнайтед».

По данным FourFourTwo, «горожане» нацелились на 18-летнего полузащитника . У хавбека долгосрочный контракт с «Юнайтед», так что его придется покупать.

На счету Майну 1 матч в – в прошлом сезоне. Также он играл за « » в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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