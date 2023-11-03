«Ман Сити» хочет подписать 18-летнего хавбека «МЮ» Майну. У Кобби 1 матч в АПЛ
«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Манчестер Юнайтед».
По данным FourFourTwo, «горожане» нацелились на 18-летнего полузащитника Кобби Майну. У хавбека долгосрочный контракт с «Юнайтед», так что его придется покупать.
На счету Майну 1 матч в АПЛ – в прошлом сезоне. Также он играл за «МЮ» в Кубке Англии и Кубке английской лиги.
Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
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Тем более у Сити есть какой-то фейковый крипто-спонсор)
Который будет на голову лучше всех поленьев которые играют в нападении у МЮ
универсальный как камавинга. умеет из под прессинга выходить дриблингом или пасом вперед. ни в коем случае не продавать. будет грубейшая ошибка