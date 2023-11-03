Хави о требованиях в «Барсе»: «Хотеть совершенства – культурная черта каталонцев. Сложно добиться того, чтобы тренер «блауграны» нравился каждому»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави рассказал о требованиях, предъявляемых к «Барселоне».

«Это «Барселона». Такова культурная особенность каталонцев: мы всегда хотим совершенства.

Часто соперники усложняют тебе задачу, и ты играешь не так вдохновенно. Но каждую неделю ты должен доказывать, быть психологически уравновешенным. Я пытаюсь передать игрокам любые эмоции, кроме самоуспокоения. Я многого требую и от себя.

Критикуют потому, что это «Барса». Сложно добиться того, чтобы тренер «Барселоны» нравился каждому.

Я знаю, что требования высокие. Я вовсе не злюсь – наоборот. Я рад. Шероховатости в течение сезона всегда есть, и с ними нужно справляться, если ты тренер.

Я вижу, что команда готова изменить ситуацию, в чемпионате еще много матчей. Надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны».

За 11 матчей в Ла Лиге «блауграна» набрала 24 очка и отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны» на 4 балла.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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14 комментариев

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EminenceGrise
Хави вообще даже слишком хорошо справляется с обязанностями тренера Барсы. Уже два года прошло, а даже не полысел. Давно такого не было!
+8
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Владимир Самсонов
От Барсы ждут красивой игры больше, чем результатов. А руководство требует результат.
+6
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raiska123
Всем привет, гуруфутбола разблокируй меня 😣

Пожалуйста поставьте лайк чтоб он увидел! Пожалуйста(
+3
0
+3
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mr kovalsky
Открою секрет чави, невозможно каждому нравится кем бы ты не был
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Tristan...
Ответ EminenceGrise
Хави вообще даже слишком хорошо справляется с обязанностями тренера Барсы. Уже два года прошло, а даже не полысел. Давно такого не было!
При Гвардиоле такой херни не было
+2
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Blaumerc
Ответ Владимир Самсонов
От Барсы ждут красивой игры больше, чем результатов. А руководство требует результат.
Барса всегда славилась тем, что она добивалась результата, именно при слаженной и красивой игре, с доминированием.
Барса уже давно ассоциируется как игра с определённым, чётким стилем.
хорошо это или плохо, каждый болельщик решает сам, но от этого многое в Барселоне кажется не однозначным. Даже когда Барса становится чемпионом Испании, а это на минуточку тоже достижение, но с невзрачными играми с 1-0 как в прошлом сезоне, многие ставят под сомнение качество Барсы. потому что выиграй так как Барса чемпионат например Реал, никто из их болельщиков и не усомнился бы в результатах.
а в Барселонских форумах, многие критиковали именно саму игру, несмотря на результат. и они (мы) имеют право так рассуждать, потому что Барса это превосходство в игре над всеми.
вспомните, всегда когда Барса достигала значимых результатов, будь то требл (2 раза) победы в ЛЧ и подобное, Барселона всегда превосходила соперников, она доминировала, даже когда проигрывала отдельно взятый матч.
поэтому в Барселоне важен именно не столько результат, а результат именно с хорошей игрой.
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Владимир Самсонов
Ответ Blaumerc
Барса всегда славилась тем, что она добивалась результата, именно при слаженной и красивой игре, с доминированием. Барса уже давно ассоциируется как игра с определённым, чётким стилем. хорошо это или плохо, каждый болельщик решает сам, но от этого многое в Барселоне кажется не однозначным. Даже когда Барса становится чемпионом Испании, а это на минуточку тоже достижение, но с невзрачными играми с 1-0 как в прошлом сезоне, многие ставят под сомнение качество Барсы. потому что выиграй так как Барса чемпионат например Реал, никто из их болельщиков и не усомнился бы в результатах. а в Барселонских форумах, многие критиковали именно саму игру, несмотря на результат. и они (мы) имеют право так рассуждать, потому что Барса это превосходство в игре над всеми. вспомните, всегда когда Барса достигала значимых результатов, будь то требл (2 раза) победы в ЛЧ и подобное, Барселона всегда превосходила соперников, она доминировала, даже когда проигрывала отдельно взятый матч. поэтому в Барселоне важен именно не столько результат, а результат именно с хорошей игрой.
Барса добивалась результата, но игра была важнее. Они с схемы 4-3-3 со времён Кройфа не отходят.
Даже Гвардиолу ругали, что он жертвует результатом и не меняет стиль под соперника и из-за этого пару раз не выиграли ЛЧ.
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Роман
Ответ raiska123
Всем привет, гуруфутбола разблокируй меня 😣 Пожалуйста поставьте лайк чтоб он увидел! Пожалуйста(
😂 приятель, тут sports оказал огромную услугу, чтобы не видеть их бредовые комменты)
А ты просишь им написать. Наверное единственный на sports
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mr kovalsky
Ответ Роман
😂 приятель, тут sports оказал огромную услугу, чтобы не видеть их бредовые комменты) А ты просишь им написать. Наверное единственный на sports
А мне вот нравится тролить его.
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