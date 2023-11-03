Хави о требованиях в «Барсе»: «Хотеть совершенства – культурная черта каталонцев. Сложно добиться того, чтобы тренер «блауграны» нравился каждому»

Хави рассказал о требованиях, предъявляемых к «Барселоне».

«Это « ». Такова культурная особенность каталонцев: мы всегда хотим совершенства.

Часто соперники усложняют тебе задачу, и ты играешь не так вдохновенно. Но каждую неделю ты должен доказывать, быть психологически уравновешенным. Я пытаюсь передать игрокам любые эмоции, кроме самоуспокоения. Я многого требую и от себя.

Критикуют потому, что это «Барса». Сложно добиться того, чтобы тренер «Барселоны» нравился каждому.

Я знаю, что требования высокие. Я вовсе не злюсь – наоборот. Я рад. Шероховатости в течение сезона всегда есть, и с ними нужно справляться, если ты тренер.

Я вижу, что команда готова изменить ситуацию, в чемпионате еще много матчей. Надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны».

За 11 матчей в «блауграна» набрала 24 очка и отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны» на 4 балла.

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