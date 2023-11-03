Хави о требованиях в «Барсе»: «Хотеть совершенства – культурная черта каталонцев. Сложно добиться того, чтобы тренер «блауграны» нравился каждому»
Хави рассказал о требованиях, предъявляемых к «Барселоне».
«Это «Барселона». Такова культурная особенность каталонцев: мы всегда хотим совершенства.
Часто соперники усложняют тебе задачу, и ты играешь не так вдохновенно. Но каждую неделю ты должен доказывать, быть психологически уравновешенным. Я пытаюсь передать игрокам любые эмоции, кроме самоуспокоения. Я многого требую и от себя.
Критикуют потому, что это «Барса». Сложно добиться того, чтобы тренер «Барселоны» нравился каждому.
Я знаю, что требования высокие. Я вовсе не злюсь – наоборот. Я рад. Шероховатости в течение сезона всегда есть, и с ними нужно справляться, если ты тренер.
Я вижу, что команда готова изменить ситуацию, в чемпионате еще много матчей. Надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны».
За 11 матчей в Ла Лиге «блауграна» набрала 24 очка и отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны» на 4 балла.
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Барса уже давно ассоциируется как игра с определённым, чётким стилем.
хорошо это или плохо, каждый болельщик решает сам, но от этого многое в Барселоне кажется не однозначным. Даже когда Барса становится чемпионом Испании, а это на минуточку тоже достижение, но с невзрачными играми с 1-0 как в прошлом сезоне, многие ставят под сомнение качество Барсы. потому что выиграй так как Барса чемпионат например Реал, никто из их болельщиков и не усомнился бы в результатах.
а в Барселонских форумах, многие критиковали именно саму игру, несмотря на результат. и они (мы) имеют право так рассуждать, потому что Барса это превосходство в игре над всеми.
вспомните, всегда когда Барса достигала значимых результатов, будь то требл (2 раза) победы в ЛЧ и подобное, Барселона всегда превосходила соперников, она доминировала, даже когда проигрывала отдельно взятый матч.
поэтому в Барселоне важен именно не столько результат, а результат именно с хорошей игрой.
Даже Гвардиолу ругали, что он жертвует результатом и не меняет стиль под соперника и из-за этого пару раз не выиграли ЛЧ.
А ты просишь им написать. Наверное единственный на sports