Защитник «Крыльев» Рассказов о 4:0 со «Спартаком»: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Николай Рассказов Гильермо Абаскаль Футбол

Николай Рассказов был удивлен заменой Квинси Промеса в матче Мир РПЛ.

Защитник «Крыльев Советов» высказался после победы над «Спартаком» (4:0).

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.

Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — сказал Рассказов.

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1 комментарий

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Spaten
Странно что Джикию не рассматривают как левого защитника вместо Хлусевича
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