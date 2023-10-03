Защитник «Крыльев» Рассказов о 4:0 со «Спартаком»: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»
Николай Рассказов был удивлен заменой Квинси Промеса в матче Мир РПЛ.
Защитник «Крыльев Советов» высказался после победы над «Спартаком» (4:0).
«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.
Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — сказал Рассказов.
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