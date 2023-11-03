Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за титул РПЛ в этом сезоне: «Команда сильная, фактически по два игрока на каждую позицию»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Николай Рассказов Спорт-Экспресс Футбол

Николай Рассказов считает, что «Спартак» может стать чемпионом.

«Конечно, способен. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много – фактически по два игрока на каждую позицию.

Так что почему нет? Вполне способны побороться за титул», – сказал футболист «Крыльев Советов», ранее выступавший за «Спартак» с 2017 по 2022 год.

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12 комментариев

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Fintt
Кеша, ты опять?! <с>
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Ебздрогыч
Спасибо, Коля, за добрые слова, но вряд ли
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suwor
Побороться-то, оно конечно, можно. А вот взять титул... Вопрос. Вот только Коля почему-то даже приблизительно не называет дату начала борьбы. А ведь уже, практически, первый круг на исходе. Другое дело, "Краснодар". Начал борьбу с первого матча. Да, с каждой игрой эта борьба становится всё сложнее и сложнее, соперники настраиваются на этот клуб, как на лидера. Сможет ли "Краснодар" и далее удерживать лидирующие позиции, тоже вопрос, но он пока по настоящему борется.
Заодно бы уж рассказал нам, болельщикам, какая цель и задачи у "Крыльев", случайно ли они или осознанно так высоко "взлетели" в турнирной таблице?
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инок
Только не в этот сезон и с другим тренером.
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Кирилл.С-Пб
Вроде уже сказали, что в следующем?)
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Вячеслав Припузов
Молодец, не опустился как другие
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ПавелАвер
ему только рассказы писать.
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Сергей Кузьмичев
Если бы не выдёргивали из команды игроков то почему бы и нет ( Соболев, Зиньковский, Пиняев, Глушенко и тд.)
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Faust Doc
Такой молодой, а уже наркоман...
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Николай Егоров
Спасибо Коле за поддержку !!! В Лукойле оценят твои слова - глядишь и вернут 🤔
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coldwar
Мальчик Коля думает, что игроки сами по себе способны чего-то добиться в чемпионате, без тренера. Хорошо ему так считать, ведь у него на тренерском мостике Игорь Осинькин, а у нас ##### рыжее.
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