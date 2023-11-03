Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за титул РПЛ в этом сезоне: «Команда сильная, фактически по два игрока на каждую позицию»
Николай Рассказов считает, что «Спартак» может стать чемпионом.
«Конечно, способен. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много – фактически по два игрока на каждую позицию.
Так что почему нет? Вполне способны побороться за титул», – сказал футболист «Крыльев Советов», ранее выступавший за «Спартак» с 2017 по 2022 год.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Заодно бы уж рассказал нам, болельщикам, какая цель и задачи у "Крыльев", случайно ли они или осознанно так высоко "взлетели" в турнирной таблице?