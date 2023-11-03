Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за титул РПЛ в этом сезоне: «Команда сильная, фактически по два игрока на каждую позицию»

Николай Рассказов считает, что «Спартак» может стать чемпионом.

«Конечно, способен. Красно-белые отлично стартовали, хотя потом что-то надломилось. Пока ищут выход из этой ситуации. А так команда у них сильная: там и футболисты качественные, и их еще много – фактически по два игрока на каждую позицию.

Так что почему нет? Вполне способны побороться за титул», – сказал футболист « », ранее выступавший за « » с 2017 по 2022 год.

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