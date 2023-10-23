ЦСКА — Пари НН: прогноз на матч 5 ноября 2023, МИР Российская Премьер-лига

5 ноября, в воскресенье, московский ЦСКА на своем поле примет нижегородский «Пари НН» в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П1; ТМ 2,5.

ЦСКА

После тринадцати туров армейцы идут на пятом месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Именно краснодарцев команда Владимира Федотова обыграла в предыдущем туре, нанеся «быкам» первое поражение в чемпионате, — 1:0.

Победный гол забил Федор Чалов, а в концовке матча ЦСКА откровенно повезло, когда гости упустили ряд вернейших моментов. Тем менее, армейцы взяли свои три очка и вплотную приблизились к третьему месту.

Перед игрой с «Пари НН» армейцы также одержали победу над «Оренбургом» в Кубке России (3:1). Чалов снова забил, причем сделал это дважды, а еще один гол на свой счет записал Антон Заболотный.

ЦСКА занял первое место в группе и пробился в верхнюю сетку Фонбет Кубка России. В следующем раунде московская команда сыграет с «Ростовом».

Прогноз на матч Балтика – Зенит

Пари НН

«Пари НН» проводит весьма удачный для себя сезон — команда располагается на восьмом месте и всего на два очка отстает от идущих на третьем месте самарских «Крыльев Советов».

Правда, коллектив Сергея Юрана — типичная домашняя команда: нижегородцы лучше всех выступают именно на своем поле, набрали 18 очков в семи играх, одержав в них шесть побед. А единственное поражение нижегородцы потерпели в первом туре от «Зенита».

А вот в гостях дела у «Пари НН» идут гораздо хуже — всего два очка в шести матчах.

Зато нижегородцы сумели отобрать не у кого-нибудь, а у «Динамо» (1:1) и «Урала» (0:0).

Мальчиками для биться волжане на чужих полях не выглядят, но порой просто не хватает удачи. Как это было в игре с «Локомотивом», когда решающий гол гости пропустили на последних минутах.

В предыдущем туре «Пари НН» обыграл «Сочи» — 1:0. При этом командеа Юрана сильно повезло: футболисты «Сочи» Ваня Дркушич и Кристиан Нобоа дважды не забили пенальти.

До матча с ЦСКА нижегородцы уже гостили в Москве, сыграв в Кубе России с «Динамо» (1:2). Правда, еще перед матчем «Пари НН» утратил все шансы на продолжение борьбы и не имел турнирной мотивации.

В этом сезоне в «Пари НН» раскрылся Эдгар Севикян — игрок сборной Армении забил четыре мяча и является лучшим бомбардиром своей команды. Да и в целом именно Севиян определяет игру нижегородцев в середине поля.

ЦСКА — Пари НН: история личных встреч

В прошлом сезоне команды тоже играли 5 ноября в Москве, и тогда гости неожиданно одержали победу с минимальным счетом. Единственный гол забил защитник Виктор Александров.

Еще годом ранее матч были близок к ничейному результату, но турецкий игрок хозяев Юсуф Языджи забил на седьмой компенсированной минуте и принес победу армейцам 1:0.

ЦСКА — Пари НН: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа ЦСКА — 1.51

Ничья — 4.15

Победа «Пари НН» — 7.11

ЦСКА выглядит явным фаворитом и должен набирать три очка. Так что можно поставить на чистую победу армейцев.

Также матч вряд ли будет результативным, и можно взять ТМ 2,5 за 1.78.

Где смотреть матч ЦСКА — Пари НН

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥