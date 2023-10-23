Балтика — Зенит: прогноз на матч 4 ноября 2023, МИР Российская Премьер-лига
4 ноября, в субботу, калининградская «Балтика» на своем поле примет петербургский «Зенит» в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: ТМ 3; Ф1 (+1,5).
Балтика
В свой первый сезон после возвращения в элиту российского футбола «Балтика» будет отчаянно бороться за выживание. После тринадцати туров балтийцы занимают предпоследнее место, набрав 11 очков.
«Балтика» — исключительно домашняя команда: подопечные Сергея Игнашевича набирают очки только в Калининграде. «Балтика» проиграла все семь гостевых матчей, но дома исправно берет очки.
На «Ростех Арене» калининградцы одержали три победы над «Факелом» (2:1), «Ахматом» (1:0) и «Оренбургом» (1:0). Еще два очка «Балтика» набрала, сыграв вничью с «Ростовом» и «Краснодаром» с одинаковым счетом 2:2.
При этом в матче с «Ростовом» калининградцы проявили чудеса воли, отыграв два мяча за последние четыре минуты встречи.
В игре с лидером Премьер-лиги «Краснодаром» «Балтика» была близка к победе, вела 2:1, но после перерыва гости смогли забить спасительный гол и увезти из Калининграда одно очко.
Перед игрой с «Зенитом» «Балтика» провела домашний кубковый матч против грозненского «Ахмата». Команда Игнашевича разгромила гостей 4:1 и вышла в верхнюю сетку плей-офф турнира.
Первую скрипку в «Балтике» в текущем сезоне играют легионеры — чилиец Анхело Энрикес и босниец Гедеон Гузина. Футболисты забили в чемпионате три и два мяча соответственно. Также два гола в сезоне на счету россиянина Тамерлана Мусаева.
Зенит
Провалив старт чемпионата, «Зенит» уже после матча в Калининграде может вернуться на первое место в турнирной таблице. В случае победы и осечки «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» команда Сергея Семака может догнать южан или даже единолично возглавить турнирную таблицу.
После неожиданного поражения от «Оренбурга» (1:3) зенитовцы в чемпионате и Кубке России выдали пятиматчевую победную серию. Команда Семака явно обрела уверенность и снова выглядит главным претендентом на золотые медали.
В предыдущем туре чемпионата зенитовцы не без труда обыграли дома «Ахмат» 2:1. После гола Мохамеда Конате гости повели в счете, но еще до перерыва Иван Сергеев И Матео Кассьерра забили по голу и принесли команде очередные три очка.
Сергеев и особенно Кассьерра после ухода Малкома в этом сезоне взяли бремя лидерства в атаке на себя: колумбиец забил в чемпионате уже десять голов, а Сергеев — четыре. Также 4 гола на свой счет в текущем первенстве записал Вендел.
Балтика — Зенит: история личных встреч
В этом сезоне команды встретятся уже в третий раз: «Зенит» и «Балтика» играли в одной группе Фонбет Кубка России и обменялись домашними победами. В Калининграде «Балтика» выиграла 1:0 благодаря голу Анхело Энрикеса, в Петербурге сине-бело-голубые взяли реванш 2:1.
До этого команды в последний раз встречались в 2012 году в Кубке России, и тогда победу в гостях одержали зенитовцы благодаря голам Халка и Бруну Алвеша.
Балтика — Зенит: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
- Победа «Балтики» — 5.14
- Ничья — 3.78
- Победа «Зенита» — 1.71
«Зениту» точно не будет легко в Калининграде: «Балтика» удачно выступает дома и ей очень нужны очки в борьбе за выживание.
Скорее всего игра не будет результативной, поэтому можно взять ставку ТМ 3 за 1.52.
Также можно взять победу «Балтики» с форой +1,5 за 1.39.
Где смотреть матч Балтика – Зенит
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- Дата проведения
- 4 ноября, 19.00, «Стадион Калининград»
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