Где смотреть ЦСКА – Пари НН, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 5 ноября
В воскресенье, 5 ноября, сыграют ЦСКА и Пари НН в 14 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Пари НН
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Прогноз на матч ЦСКА – Пари НН
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