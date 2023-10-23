Где смотреть ЦСКА – Пари НН, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, сыграют ЦСКА и Пари НН в 14 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Пари НН

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

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РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч ЦСКА – Пари НН