Десайи о «Челси»: «Они увлечены потенциалом купленных игроков, но забыли о менталитете победителей. Для этого нужен опыт»

Марсель Десайи подверг критике клубную культуру «Челси».

После 10 туров в текущем сезоне клуб занимает 11-е место в таблице с 12 очками.

– Лондонский клуб испытывает некоторые трудности, несмотря на то, что потратил миллиард фунтов на трансферы. Как вы оцениваете ситуацию?

– Это странно, потому что вы не можете критиковать людей, которые добились профессионального успеха и решили инвестировать. Они консультировались с руководством, провели десятки встреч с каждым игроком, чтобы адаптировать их к философии клуба. Так что критиковать очень сложно.

Единственное, о чем я могу сказать, что есть ошибка с точки зрения коммуникации. Они увлечены потенциалом купленных игроков, но забыли о менталитете победителей. Для этого нужен опыт, начинающих талантов никогда не бывает достаточно, чтобы немедленно достигать результатов. Я считаю, что они допустили ошибку, когда думали (вместе с тренером ), что могут претендовать на титул с той командой, которая у них есть сейчас.

С самого начала сезона было видно, что они не могут претендовать на титул – это было очевидно. Но они собрали игроков с большим потенциалом и позиционировали себя с точки зрения бизнеса – если бы они не купили игроков сейчас по цене чуть выше, они не смогли бы купить их позже. Так что они как бы посылают болельщикам сигнал: «Подождите – у нас будет один или два переходных года, а потом ух! Мы накопили такой огромный потенциал».

Но фанаты и медиа не хотят этого слышать – они увидели инвестиции и хотят немедленных результатов. Вот что я думаю о « »: Почеттино не тот тренер, который выстраивает свою философию, как или . Это тренер, который должен тренировать топ-клубы и лучших игроков.

И теперь ему необходимо переосмыслить всю свою тренерскую работу, чтобы адаптироваться к игрокам, которые теоретически находятся на очень высоком уровне, но с которыми нужно заниматься базовыми основами игры, – сказал бывший защитник лондонцев и сборной Франции.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!