Лапочкин о попадании мяча в руку защитнику «Урала»: «Пенальти и желтая – рука отставлена и увеличивает объем тела, мяч летит в ворота. Почему ВАР не вмешался, непонятно»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Сергей Лапочкин видеоповторы Кики Матч ТВ Иван Комаров Рафаэль Шафеев Футбол

Сергей Лапочкин считает, что «Ростову» ошибочно не назначили пенальти.

На 36-й минуте матча «Ростов» – «Урал» в рамках Фонбет Кубка России полузащитник «Ростова» Иван Комаров, получив пас в штрафной площади гостей, нанес удар в сторону ворот и попал защитнику «Урала» Кики в отведенную за спину руку. Главный судья Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушения правил.

«Конечно, это пенальти – рука отставлена от тела, увеличивает объем, мяч летит в ворота. Это пенальти и желтая карточка. Почему не вмешался ВАР, мне непонятно.

Может быть, они посчитали, разворот тела – естественное движение. Поэтому рука естественным образом чуть отошла от тела. Но опять‑таки мы видим, насколько она сильно отошла. У нас были подобные эпизоды, когда назначались пенальти. В этом эпизоде тоже должен был быть назначен пенальти и показана карточка.

Так как мяч летит в створ ворот, тут еще нужно показать карточку. А главное – назначить пенальти. Конечно, это ВАР-вмешательство, мы видим, насколько сильно увеличился объем тела», – сказал экс-арбитр ФИФА.

«Ростову» не дали пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Урала» Кики. Генич удивился: «Я, блин, вообще не понимаю. ВАР, ау!»

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2 комментария

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el ruso guapo
А гол тюкавина рукой никому не интересен, случайно? Тюкавин забил гол пари рукой и никто не видит, никто не пишет об этом. Какой-то сюр. На игре вар, но ему тоже не интересно. Судьи, ау!
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Максим Столбов
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