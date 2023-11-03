Бабич о Соболеве: «Он смог бы закрепиться в гранде Европы. Его уровень позволяет играть в любом европейском клубе, в Испании, например»

Срджан Бабич считает, что Александр Соболев заиграл бы в европейском клубе.

«Соболев – очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы.

Думаю, Соболев смог бы заиграть, например, в Испании», – сказал защитник «Спартака» Бабич, выступавший за «Альмерию».

Напомним, Соболев в 11 матчах этого сезона Мир РПЛ забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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