Бабич о Соболеве: «Он смог бы закрепиться в гранде Европы. Его уровень позволяет играть в любом европейском клубе, в Испании, например»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Александр Соболев Футбол

Срджан Бабич считает, что Александр Соболев заиграл бы в европейском клубе.

«Соболев – очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы.

Думаю, Соболев смог бы заиграть, например, в Испании», – сказал защитник «Спартака» Бабич, выступавший за «Альмерию».

Напомним, Соболев в 11 матчах этого сезона Мир РПЛ забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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36 комментариев

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тот самый Кадрус
А в Пескаре он и вовсе может быть талисманом.
https://xn----ftbtfpb0b.xn--p1ai/soccer-logos/pescara-logo.html
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Peter Parker
Ну, не прям в любом, но в середняках вполне. Соболев полезный командный игрок, который закрывает много потребностей в атаке. Неплохо может прессинговать, отрабатывает назад, умеет сыграть и единственного форварда, так и в паре. За плечами у него опыт международных матчей, обыгрывал серьезных защитников, того же Кулибали в воздухе.
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Sinister Kid
Холанд вздрогнул, когда узнал, кто вытеснит его из состава.
Да и Реал проспал, взяв какого-то Хоселу, вместо такого топа из РПЛ.
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redwhiteteam
Ответ юра георгиевский
Бабича, самого уже один раз удаляли с матча, осталось ещё 3-4 раза удалиться в этом сезоне и контракт будет успешно отработан. Игрочише, чего уж там.
то ли дело топ Ренан, которого в Реал продали.
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юра георгиевский
Ответ Peter Parker
Ну, не прям в любом, но в середняках вполне. Соболев полезный командный игрок, который закрывает много потребностей в атаке. Неплохо может прессинговать, отрабатывает назад, умеет сыграть и единственного форварда, так и в паре. За плечами у него опыт международных матчей, обыгрывал серьезных защитников, того же Кулибали в воздухе.
С этим согласен. Но при условии, если он себя вести будет нормально, не симулировать, кривить рожу, быковать и толкать соперника, это уж очень некрасиво и отвратительно.
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Peter Parker
Ответ юра георгиевский
С этим согласен. Но при условии, если он себя вести будет нормально, не симулировать, кривить рожу, быковать и толкать соперника, это уж очень некрасиво и отвратительно.
Да, это как в анекдоте «но есть нюанс».
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#31
Шериф Молдова чем не Европа, легко закрепится. Это его потолок.
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Pavelaznaurov
Соболева быстро раскусят и будет париться на скамейке….не сможет он в Европе играть,уж больно вредный человек
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Сергей Никитин
Смешно, тут главные слова"смог Бы". Бебич видно не знает присказку "если бы да кабы...".А если Бы не смог?
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Светлана Агейкина
Чтоб в Европе жить надо уметь улыбаться, а он смурной всё время, недовольный. Будет выглядеть подозрительно.
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Ленид Вилькин
Интересно,Соболь какую ответку -комплимент подарит Бабичу? Конечно,он один из немногих российских напов у котоых есть шансы в (не)ведущих клубах Европы....
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Кирилл.С-Пб
В любом из чемпионатов Топ-5 мог бы добежать до чужой штрафной и упасть имитируя оторванную конечность 😂😂😂
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юра георгиевский
Соболева надо просто перевоспитать, убрать дельфинное ныряние, быковатую сущность, симулирование и принять доброжелательное выражение лица, тогда он будет похож на нормального футболиста. Но в таком возрасте врядли перевоспитаешь его.
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юра георгиевский
Ответ Peter Parker
Да, это как в анекдоте «но есть нюанс».
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Mbest77
Ответ Peter Parker
Ну, не прям в любом, но в середняках вполне. Соболев полезный командный игрок, который закрывает много потребностей в атаке. Неплохо может прессинговать, отрабатывает назад, умеет сыграть и единственного форварда, так и в паре. За плечами у него опыт международных матчей, обыгрывал серьезных защитников, того же Кулибали в воздухе.
Только в таком середняке ему бы платили в 3-5 раз меньше )
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МАГА 123
Ответ Александр Титов
игроком ротации вроде Кержакова в Севилье или Павлюченко в Тоттенхэме мог бы быть
Нет, Кержаков и Павлюченко футболисты другого уровня. Да и в ротации Севилье и Тоттенхэма футболисты тож покруче.
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Зубы Дзюбы
Ответ VladislavZ
Конечно мог бы. Но в плане «лички» пришлось бы поджаться. Пойдет ли на это Соболев?
Ну Павлюченко посильнее Соболева, а не смог по сути. В ротации был и в итоге не остался. Понятно что из-за денег предложенных ржд, но и ТТХ не гранд прям
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юра георгиевский
Ответ Кирилл.С-Пб
В любом из чемпионатов Топ-5 мог бы добежать до чужой штрафной и упасть имитируя оторванную конечность 😂😂😂
Плавник./дельфина/
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denis2008able
Ответ Alexander Nikolaev
Манчестер же Юнайтед...
Получше хрйлунда будет
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Владимир Молявин
Может быть. Почему нет?
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VladislavZ
Конечно мог бы. Но в плане «лички» пришлось бы поджаться. Пойдет ли на это Соболев?
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Бабло Муани
Как раз в дельфинарии в Испании сейчас дефицит
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Заборостроитель
Потенциал был, но он выбрал быть продюсером в Медиалипе
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Vasil.ru
А чего он сейчас в гранде не играет?))
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fil_spb
Ну да. В любом. В Барселоне, например, которая как недавно стало известно тоже самое что и Спартак.
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