Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника «Баварии» травма колена

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Маттейс де Лигт Здоровье Футбол

Маттейс де Лигт из-за травмы может пропустить больше, чем ожидалось.

Защитник «Баварии» получил повреждение колена во время матча против «Саарбрюкена» в Кубке Германии (1:2). Изначально сообщалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель.

По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель.

В текущем сезоне де Лигт провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Ебздрогыч
По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель. В худшем случае он может даже не сыграть до 2024 года.

Я очень извиняюсь за занудство, но до 2024 года осталось ровно.... 8 недель!
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JENNINGS
Ответ Ебздрогыч
По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель. В худшем случае он может даже не сыграть до 2024 года. Я очень извиняюсь за занудство, но до 2024 года осталось ровно.... 8 недель!
Я извиняюсь за занудство, до 2024 года осталось 9 недель :)
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