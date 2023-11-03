Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника «Баварии» травма колена

Маттейс де Лигт из-за травмы может пропустить больше, чем ожидалось.

Защитник «Баварии» получил повреждение колена во время матча против «Саарбрюкена» в Кубке Германии (1:2). Изначально сообщалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель.

По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель.

В текущем сезоне де провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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