Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника «Баварии» травма колена
Маттейс де Лигт из-за травмы может пропустить больше, чем ожидалось.
Защитник «Баварии» получил повреждение колена во время матча против «Саарбрюкена» в Кубке Германии (1:2). Изначально сообщалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель.
По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель.
В текущем сезоне де Лигт провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я очень извиняюсь за занудство, но до 2024 года осталось ровно.... 8 недель!