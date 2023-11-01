Де Лигт травмировался в матче с «Саарбрюкеном». Соперник упал на ногу защитнику «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии травмы Саарбрюкен Конрад Лаймер Маттейс де Лигт Здоровье Фабио Ди Микеле Санчес Футбол

Маттейс Де Лигт получил травму в матче Кубка Германии.

«Бавария» играет на выезде с «Саарбрюкеном» в матче 2-го раунда Кубка.

На 19-й минуте защитник мюнхенцев сыграл в выпаде в углу поля. Де Лигт заблокировал передачу Фабио Ди Микеле Санчеса, после чего игрок «Саарбрюкена» упал ему на ногу.

Спустя несколько минут вместо Де Лигта на поле вышел Конрад Лаймер.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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3 комментария

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Unknown Forusha
А как там упемакано востанавливается 😬
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Михо
Саарбрюкен очень грязно играет, так они перебьют пол основы Баварии. В конце тайма Сане приложили сильно
+1
-1
0
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Supreme Allah
Зато в кубке поиграл , Тухель🤡
+1
-1
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