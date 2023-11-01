Де Лигт травмировался в матче с «Саарбрюкеном». Соперник упал на ногу защитнику «Баварии»

Маттейс Де Лигт получил травму в матче Кубка Германии.

« » играет на выезде с « » в матче 2-го раунда Кубка.

На 19-й минуте защитник мюнхенцев сыграл в выпаде в углу поля. Де Лигт заблокировал передачу Фабио Ди Микеле Санчеса, после чего игрок «Саарбрюкена» упал ему на ногу.

Спустя несколько минут вместо Де Лигта на поле вышел .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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