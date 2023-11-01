Де Лигт травмировался в матче с «Саарбрюкеном». Соперник упал на ногу защитнику «Баварии»
Маттейс Де Лигт получил травму в матче Кубка Германии.
«Бавария» играет на выезде с «Саарбрюкеном» в матче 2-го раунда Кубка.
На 19-й минуте защитник мюнхенцев сыграл в выпаде в углу поля. Де Лигт заблокировал передачу Фабио Ди Микеле Санчеса, после чего игрок «Саарбрюкена» упал ему на ногу.
Спустя несколько минут вместо Де Лигта на поле вышел Конрад Лаймер.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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